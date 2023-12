Biathlon-Star gnadenlos aus Kader gestrichen: „Das ist brutal“

Von: Marcel Schwenk

Das norwegische Biathlon-Team wird beim Weltcup in Oberhof freiwillig ohne Vetle Sjastad Christiansen antreten – trotz hervorragender Ergebnisse.

Oslo – Norwegen dominiert den Biathlon-Weltcup bei den Männern nahezu nach Belieben, einzig die Deutschen, Schweden und Franzosen können in Teilen mithalten. Diese Dominanz hat nun aber Konsequenzen für einen Athleten aus dem eigenen Lager.

Christiansen nicht im norwegischen Biathlon-Aufgebot in Oberhof

Denn wie der norwegische Verband am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird bei den kommenden Rennen in Oberhof (4. bis 7. Januar) der Gesamtweltcup-Siebte Vetle Sjastad Christiansen nicht im Aufgebot stehen.

„Für die Männer ist es derzeit an der Spitze sehr schwierig. Auch wenn in diesem Winter bisher einige Läufer enorm starke Leistungen vorzuweisen haben, ist der Einzug in den Weltcup nicht sicher“, wird Teammanager Per Arne Botnan zitiert.

Biathlon-Weltcup: Johan-Olav Botn ersetzt Christiansen in Oberhof

Bereits vor der laufenden Wintersport-Saison kündigten die Skandinavier an, Talenten mehr Chancen im Weltcup geben zu wollen. Das machte der Verband nun wahr und nominierte für das Rennwochenende in Thüringen Johan-Olav Botn, der im zweitklassigen IBU-Cup sechs von neun Rennen, in denen er an den Start ging, auch gewann.

Leicht getan haben sich die Verantwortlichen mit der Entscheidung keinesfalls, wie Botnan klarstellte: „Johan-Olav Smørdal Botn ist ein sehr starker und spannender Läufer, der im IBU-Cup auf höchstem Niveau gelaufen ist. Deshalb darf er sich auch im Weltcup versuchen. Leider muss jemand weichen. Das ist brutal – auch für uns, die die Auswahl treffen.“

Biathlon-Weltcup: Nur Nawrath als Nicht-Norweger in der Gesamtwertung vor Christiansen

Bei jeder anderen Nation wäre Christiansen, der bereits vier Mal in die Top Ten fuhr und auch einen dritten Platz erreichte, vermutlich unumstritten. In Norwegen ist er der erste Streichkandidat – zu stark ist die Konkurrenz im eigenen Team. Die ersten fünf Plätze im Gesamtweltcup sind allesamt an Johannes Thingnes Bö und seine Landsmänner vergeben.

Auf Platz sechs folgt mit Philipp Nawrath, der zum Saisonauftakt in Östersund im Sprint siegte, der erste Nicht-Norweger, direkt hinter ihm rangiert Christiansen. Dabei wird es nach den Wettkämpfen in Oberhof wohl kaum bleiben. Die Konkurrenz kann schließlich weitere Punkte sammeln – und der 31-Jährige darf nur zuschauen. (masc)