Ärger um neue Helm-Regel: Skisport droht „absolute Katastrophe“

Von: Lina Krull

Rund einen Monat vor Beginn der neuen Skisaison gibt es Diskussionen um den Helm der Athleten. Mit möglichen fatalen Folgen für den Sport.

Oberhofen/Thunersee – Wie jedes Jahr startet der alpine Skiweltcup traditionell mit dem Riesenslalom Ende Oktober im österreichischen Sölden. Auch Olympiasieger Marco Odermatt aus der Schweiz ist wieder mit dabei. Doch mit verändertem Helm: Der Skiweltverband FIS, besonders der Präsident Johan Eliasch, möchte gegen zu große Sponsoren auf den Helmen der Sportler strenger vorgehen. Für den Wintersport könnte das in einer Katastrophe enden.

Fédération Internationale de Ski (FIS) Gegründet: 1924 in Chamonix-Mont-Blanc, Frankreich Präsident: Johan Eliasch (Schweden) Verbandssitz: Oberhofen am Thunersee, Schweiz

Weltverband FIS mit Sponsor-Verbot – Ärger bei Athleten

Die aktuelle FIS-Regel besagt, dass ein Helm-Logo nicht größer als 50 Quadratzentimeter sein darf. Genau gegen diese Regel würden die Helme des Energydrink-Herstellers Red Bull verstoßen, wie Präsident Eliasch findet. Das Problem: Der Kopfschutz der von Red Bull gesponserten Athleten ist komplett in den Farben Blau und Silber des österreichischen Unternehmens gestaltet. Neben Marco Odermatt sind Sofia Goggia, Alexis Pinturault und Dominik Paris von diesem Verstoß betroffen.

„Ich finde es nicht in Ordnung, dass das ursprüngliche Design nicht mehr zulässig ist. Und durch diese Entscheidung gegen Red Bull stelle ich mir die Frage, wo man künftig bei anderen Kopf-Sponsoren die Grenze ziehen wird“, kritisiert Doppel-Weltmeister Marco Odermatt im Blick. Denn blicken Fans in den Skiweltcup, stechen ihnen weitere Helme mit großflächigen Sponsoren-Farben ins Auge. Wie etwa der blaue Helm mit dem roten Barilla-Logo der erfolgreichsten Skifahrerin in der Weltcupgeschichte, Mikaela Shiffrin. Vor den Konsequenzen fürchten sich nicht nur die Sportler.

Marco Odermatts Helm entspricht laut FIS-Präsident Johan Eliasch nicht mehr den Regularien. © IMAGO/Luca Tedeschi / LiveMedia

Experte Schröcksnadel: Skisport droht „absolute Katastrophe“

Auch zahlreiche Experten sprechen sich gegen die enge Auslegung der FIS-Regel aus. Einer von ihnen ist der langjährige Präsident des österreichischen Skiverbands, Peter Schröcksnadel. „Wenn Eliasch Red Bull die formatfüllende Lackierung des Helms in den Markenfarben verbietet, wird er es bei den anderen Sponsoren genau gleich handhaben müssen. Und das könnte wiederum dazu führen, dass sich diese Sponsoren komplett zurückziehen. Somit droht dem Skisport eine absolute Katastrophe“, meint der 82-jährige Unternehmer gegenüber der Schweizer Zeitung Blick, auch in Hinblick auf fehlende Einnahmen für die Skirennfahrer, falls Sponsoren abspringen.

Arrangiert mit der Situation hat sich Ausnahme-Skifahrer Odermatt mittlerweile aber schon. Zusammen mit seinem Sponsor entwickelte der 25-Jährige ein neues Helm-Design für die kommende Saison: „Ich finde das Helm-Design, das ich in Sölden präsentieren werde, sehr cool.“ Reagieren Sportler und Sponsoren nicht auf die Forderung des FIS-Präsidenten Eliasch, droht den Skirennfahrern eine Geldstrafe und eine Verwarnung. Die neue Helm-Regelung wird in der kommenden Saison wahrscheinlich kein Thema für Tamara Tippler sein. Die Speed-Spezialistin aus Österreich brachte kürzlich ihr erstes Kind zur Welt. (likr)