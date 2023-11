Biathlon-Legende Magdalena Neuner kritisiert Ski-Tourismus im Allgäu und in Österreich

Von: Niklas Kirk

In einem Interview äußert sich Magdalena Neuner kritisch über Erwartungshaltungen. Außerdem spricht sie über die Herausforderungen für den Ski-Sport im Klimawandel.

München – Über 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass Magdalena Neuner im professionellen Biathlonsport mitmischte. Mit 25 endete eine der großen deutschen Karrieren. In einem kürzlich erschienen Interview äußert sich die 36-Jährige nun kritisch über Erwartungshaltungen an sie während dieser Zeit und die klimabedingten Schwierigkeiten für den Freizeit- und Profi-Wintersport in der Region.

Magdalena Neuner Geboren: 9. Februar 1987 in Garmisch-Partenkirchen WM-Medaillen: 12 Karriereende: 2012

Magdalena Neuner über Klimaschäden durch Skifahren: „Es sind nicht nur die bösen Profis“

Im Gespräch mit der Südwest-Presse sprach die gebürtige Oberbayerin darüber, wie sie das Zurückgehen der Schneemassen in ihrer Heimat wahrnimmt: „Es ist schwieriger geworden als vor 20 Jahren“, so Neuner. Sie selbst aus einer Wintersport-Region kommend, konnte laut eigener Angaben im letzten Jahr nur viermal langlaufen. Grund war der mangelnde Schnee. „Ich hätte nach Seefeld gekonnt, aber hatte Skrupel. Will ich 25 Kilometer mit dem Auto fahren, um für eine Stunde auf Ski zu stehen?“, konstatiert die Familienmutter nachdenklich.

Dabei sei die Problemlage sowohl von den Profi-Wettkämpfen, als auch von Freizeit-Sportlern herbeigeführt: „Es wird viel über den Wintersport diskutiert, aber es sind nicht nur die bösen Profi-Sportler.“ Denn spätestens im Dezember ginge es in den großen Skigebieten wieder los. Dann würden die Pisten im Allgäu und in Österreich für die kommende Saison und die viele Tagesurlauber und Touristen präpariert – inklusive Kunstschnee und Liftbetrieb.

Verbringt ihre freie Zeit lieber mit den Kindern als vor dem Fernseher: Die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner. © Sven Hoppe/dpa

Magdalena Neuner über die Zeit nach der Karriere: „Schaue gar nicht mehr so viel Biathlon“

Auch an anderen Stellen des Gesprächs klingt durch, dass sich die ehemalige Biathlon-Ikone offenbar ein Stück weit von ihrem Sport entfernt hat. Nach eigenen Angaben säße sie nur noch selten am Fernseher, um die Wettkämpfe zu verfolgen: „Ich schaue gar nicht mehr so viel Biathlon, sondern bin in der Zeit meistens mit meinen Kindern unterwegs“, setzt Neuner klare Prioritäten.

Bis der neue Alltag jedoch etabliert war, sei eine Menge Zeit vergangen. Vor allem wollte sie „einfach mal zu Hause sein dürfen, ohne dass Leute in meinem Garten stehen“, ohne Stalker, die sie bedrängten und eine neue Normalität ohne Interview einkehren lassen.

Magdalena Neuner über Erwartungen an sie: „Ich habe sehr damit gekämpft“

Welche Lehren sie aus dieser Zeit gezogen hat? Gerade am Anfang sei es schwer gewesen, authentisch zu sein. Viel mehr habe man erwartet, dass sie das „Mädchen vom Land“ geben würde. „Ich habe sehr damit gekämpft, wie die Leute mich sehen wollten. Weil ich mehr war als das Bild, das sie von mir hatten.“ Mittlerweile stehe Neuner über diesen Dingen und verbiege sich für niemanden mehr. „Ich bin einfach, wie ich bin.“ (nki)

