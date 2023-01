„Sauhaufen“: Schlammschlacht in Führungsriege von Österreichs Ski-Verband eskaliert

Von: Vinzent Fischer

Zoff im Österreichischen Skiverband: Die neue Führungsriege kritisiert ihre Vorgänger – und muss ihrerseits scharfe Kritik einstecken.

Innsbruck – Im Österreichischen Skiverband (ÖSV) brodelt es. Im Weltcup fahren sowohl die Männer, vor allem aber die Frauen der Weltspitze in dieser Saison gehörig hinterher. Zu dieser sportlichen Krise gesellt sich auch noch ein handfester Streit zwischen der alten und neuen Führung des Wintersport-Verbands.

Österreichs Skifahrer stecken in sportlicher Krise – Streit zwischen neuer und alter Verbandsführung

In der Gesamtwertung der Männer stehen die Österreicher weit abgeschlagen hinter dem Überflieger Marco Odermatt aus der Schweiz. Noch schlechter läuft es allerdings bei den Damen. Nur ein einziger Podestplatz konnte der ÖSV dort in der laufenden Saison verbuchen, als Katharina Liensberger im Slalom von Killington (USA) Dritte wurde.

All das ist viel zu wenig für die Ansprüche der sonst so erfolgsverwöhnten Österreicher. Grund genug für die Führungsriege des ÖSV, einen handfesten Streit mit den Vorgängern anzuzetteln.

Österreichischer Skiverband im Umbruch nach Rückzug von Schröcksnadel

Von 1990 bis 2021 war der österreichische Unternehmer Peter Schröcksnadel (81) Präsident des ÖSV – inzwischen ist er beim Internationalen Skiverband FIS tätig. Dessen Nachfolger Karl Schmidhofer trat bereits nach 100 Tagen nach einem privaten Schicksalsschlag zurück. Es folgte die ehemalige Skirennläuferin Roswitha Stadlober (59), die bis dahin Vizepräsidentin des Verbandes war.

Er steht im Zentrum der Kritik: Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. © Imago/Eibner-Pressefoto/EXPA/Spiess

Seit dem Rückzugs Schröcksnadels steckt der ÖSV in einem Umbruch, zahlreiche Personalien wurden ausgetauscht. Eine davon ist Finanzreferent Patrick Ortlieb, der als der neue Strippenzieher im Verband gilt. Er stänkerte gegen Schröcksnadel, der seinen Nachfolgern einen „Sauhaufen“ hinterlassen hätte. Zudem sei der Trainer-Stab des ÖSV viel zu groß. Von Läufern und Trainern gab es daraufhin heftigen Widerspruch.

Schröcksnadel: „Am besten für den ÖSV wäre es, wenn Patrick Ortlieb in der Küche bleibt“

Schröcksnadel schlug daraufhin mit nicht minder markigen Worten zurück. „Am besten für den ÖSV wäre es, wenn Patrick Ortlieb in der Küche bleibt und all seine Funktionen im Verband zurücklegt. Sonst macht er ihn kaputt“, sagte er der Kleinen Zeitung. Hintergrund: Ortlieb betreibt neben seiner Verbandstätigkeit ein Hotel. „Ich habe gelesen, dass er im Hotel in der Küche aushelfen muss. Wie soll so jemand, der den eigenen Betrieb nicht im Griff hat, den Verband führen?“, stichelt Schröcksnadel weiter.

„Die neue Führung hat ja mehr oder weniger die gesamte Führungsriege ausgetauscht. Mit Toni Giger, Patrick Riml, Edi Unterberger und Christian Mitter hat man vier Top-Kräfte ziehen lassen. Und es gibt kein Unternehmen, das so einen Aderlass ohne Spuren verkraftet“, begründet der 81-Jährige die sportlichen Misserfolge.

Es ist die nächste schwere Krise, in die sich der Österreichische Skiverband manövriert. Zuletzt hatte es Schlagzeilen um den plötzlichen Rücktritt von Olympiasieger Matthias Mayer gegeben. Vor wenigen Wochen kündigte der Rennläufer im Anschluss an einen Weltcup seinen sofortigen Rückzug an. (vfi)