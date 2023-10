Ski-Legende ist tot: Trauer um den „Weißen Blitz“ – einen Rekord hält er bis heute

Von: Marius Epp

„Anderl“ Molterer hat die Liebe zum Skisport nie aufgegeben. © imago/skata

Österreich trauert um einen seiner Ski-Helden: Andreas „Anderl“ Molterer ist gestorben. Der „Weiße Blitz aus Kitz“ wurde 92 Jahre alt.

Kitzbühel – Der Österreichische Skiverband (ÖSV) wandte sich am Mittwochabend mit einer traurigen Mitteilung an die Öffentlichkeit: Ski-Legende Andreas Molterer ist tot. Der ehemalige Rennfahrer gewann insgesamt neunmal am Hahnenkamm und ist damit bis heute alleiniger Rekordhalter.

Andreas Molterer Geboren: 8. Oktober 1931, Kitzbühel, Österreich Verstorben: 24./25. Oktober 2023 in Kitzbühel, Österreich Disziplinen: Slalom, Abfahrt, Riesenslalom, Kombination Siege beim Hahnenkammrennen: 9

Ski-Legende Molterer „ruhig und friedlich eingeschlafen“

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sei Molterer im Alter von 92 Jahren „ruhig und friedlich eingeschlafen“, gab der ÖSV bekannt. Der Kitzbüheler gewann in seiner Karriere insgesamt 50 FIS-Rennen, gehört zu den erfolgreichsten Skifahrern der Geschichte.

Seine Erfolge feierte „Anderl“, wie er allseits genannt wurde, in den 1950er-Jahren. Er triumphierte nicht nur mehrfach an seinem Hausberg in Kitzbühel, sondern gewann auch zwei Olympia- und drei WM-Medaillen. Nur eine Goldmedaille bei einem Großereignis blieb ihm verwehrt.

„Weißer Blitz aus Kitz“ ist tot: Österreich trauert um Ski-Helden

Molterer war Teil des damaligen Kitzbüheler Wunderteams um Toni Sailer und Ernst Hinterseer und wurde wegen seiner blonden Haarpracht oft als „Weißer Blitz aus Kitz“ tituliert.

„Der Österreichische Skiverband wird Anderl Molterer, der auch menschlich immer ein Vorbild war, stets ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es im offiziellen ÖSV-Nachruf. Molterer lebte bis 2022 über 60 Jahre mit seiner Frau Kay in den USA.

„Anderl“ Molterer fuhr immer „auf Teufel komm raus“

Nach deren Tod kehrte „Anderl“ in seine Heimat Kitzbühel zurück, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. „Würde ich heute so erfolgreich sein, ich würde Millionen verdienen“, sagte er einmal. Er fuhr stets risikofreudig, getreu seinem Motto „Fahren auf Teufel komm raus“. Molterer war gelernter Zimmermann und bis ins hohe Alter begeisterter Skifahrer.

Erst vor wenigen Tagen starb mit Heinrich Messner eine weitere Ski-Legende. (epp)

