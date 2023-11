Wintersport-Ass präsentiert auf Loipe stolz ihren Babybauch

Von: Johannes Skiba

Das österreichische Ski-Paar Lisa Unterweger und Tobias Habenicht erwarten ein Kind. Nun präsentiert das Ski-Ass ihren Babybauch.

Klagenfurt – In der vergangenen Saison reichte es für die österreichische Skilangläuferin Lisa Unterweger im Gesamtweltcup nur zu Rang 86. Nach der durchwachsenen Saison fehlt die 28-Jährige im neuen Wintersport-Jahr. Denn wie das Ski-Ass bereits vor ein paar Monaten in einem Instagram-Post veröffentlichte, ist Unterweger schwanger. In einem neuen Post auf der Social-Media-Plattform präsentiert die Österreicherin nun ihren kugelrunden Babybauch.

Lisa Unterweger Geboren: 4. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Gemeinde Ramsau am Dachstein, Österreich Sportart: Skilanglauf Debüt im Weltcup: 2016 Größte Erfolge: 4 Continental-Cup-Siege

Lisa Unterweger fährt auch hochschwanger noch Ski

Auf einer präparierten Loipe posiert Lisa Unterweger im Ski-Outfit. Der Langlauf-Sport lässt die hochschwangere Wintersportlerin natürlich nicht gänzlich los. Der Babybauch ist in ihrem roten Skianzug bereits deutlich zu sehen. Unter ihren Post schrieb die 28-Jährige: „Bereit für die kommende Saison und das wichtigste Rennen unseres Lebens.“ Die frühere Skifahrerin Johanna Hiemer kommentierte das Bild mit netten Worten: „Was für eine schöne Kugel!“

Unterweger markierte am Ende des Posts ihren Mann und den Vater des Kindes, Tobias Habenicht. Der 30-jährige Österreicher ist ebenfalls Skifahrer und holte sich 2019 die österreichische Meisterschaft im Sprint.

Lisa Unterweger zeigt ihren runden Babybauch auf der Piste. © Instagram/Montage

Ski-Paar bekommt erstes Kind

Auch Lisa Unterweger konnte seit ihrem Debüt im Ski-Weltcup im Januar 2016 in ihrer bisherigen Karriere bereits viele Erfolge verbuchen. Sowohl bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 als auch bei den Spielen in Peking 2022 ging die Österreicherin an den Start. Für eine Medaille reichte es dabei aber nicht. Ihre beste Platzierung bei den Winterspielen verbuchte das Ski-Ass beim Teamsprint in China. Damals reichte es immerhin für den sechsten Rang. Das gemeinsame Kind von Tobias Habenicht und Lisa Unterweger wird also jede Menge Wintersport-Talent in die Wiege gelegt.

Zu welchem Zeitpunkt die Langläuferin wieder in den Leistungssport zurückkehren wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Ihre Fans müssen sich also wohl noch eine Weile gedulden. Eine andere Skifahrerin verkündete zuletzt mit 25 Jahren ihr überraschendes Karriereende. (jsk)