Neues Biathlon-Liebespaar um deutschen Überraschungs-Held tauscht Küsse und Umarmungen im Zielbereich aus

Von: Johannes Skiba

Drucken Teilen

Die Biathletin Karoline Offigstad Knotten und der deutsche Biathlet Philipp Nawrath sind ein Paar. In Östersund zeigten sich die beiden gemeinsam.

Östersund – Die Biathlon-Saison nimmt gerade erst Fahrt auf. Doch schon jetzt gibt es ein neues Traumpaar des Wintersports. Die norwegische Biathletin Karoline Offigstad Knotten und der deutsche Biathlet Philipp Nawrath sind ein Paar. Das verriet die Spitzensportlerin dem norwegischen Portal nrk.no.

Karoline Offigstad Knotten Geboren: 6. Januar 1995 (Alter 28 Jahre), Tromsø, Norwegen Sportart: Biathlon

Knotten und Nawrath machen kein Geheimnis aus Biathlon-Liebschaft

Die beiden Biathlon-Asse haben sich während der Saison-Abschlussparty am Holmenkollen in Oslo näher kennengelernt. Die Skandinavierin sagt über die Beziehung und ihren neuen Freund: „Er ist ein wirklich guter Kerl. Wir amüsieren uns.“

Beim WM-Auftakt in Östersund wurden die beiden bereits gemeinsam gesichtet. Die Gerüchteküche brodelte anschließend. Dabei haben die 28-jährige Knotten und der zwei Jahre ältere Nawrath kein Geheimnis um ihre Liaison gemacht: „Wir haben uns nicht versteckt, wir haben es nur nicht in irgendeiner Weise vermarktet. Ich bekam Küsse und Umarmungen im Zielbereich. Diejenigen, dies sehen wollten, haben es mitbekommen.“ Nawrath sagte hingegen auf Nachfrage von nrk, ob der Füssener eine norwegische Freundin habe, zuvor ausweichend: „Kein Kommentar.“

Karoline Offigstad Knotten und Philipp Nawrath haben auch privat Grund zum Jubeln. © Montage/Imago

Knotten und Nawrath führen typische Biathlon-Liebesbeziehung

Die Beziehung der beiden Biathlon-Stars scheint beiden Sportlern gut zu tun. Der besondere und für einen Partner nicht immer einfach zu handhabende Lebensstil der Profi-Biathletin birgt viele Probleme. Bei Knotten und Nawrath sind diese Streitpunkte jedoch nicht gegeben: „Ich finde es toll jemanden zu haben, der das versteht. Wir sind uns ziemlich ähnlich. Er versteht meine Entscheidungen und ich verstehe seine Entscheidungen“, betont die Norwegerin.

Durch die vielen Reisen durch den Biathlon-Weltcup sehen sich die zwei Profis zwangsläufig eher unregelmäßig. Da sei aber in Ordnung, „denn wir sind fokussiert und professionell in dem, was wir tun“, so die 28-Jährige weiter. Außerdem konnte sich die Norwegerin daher über den Podestplatz ihres Freundes in Hochfilzen mitfreuen. (jsk)