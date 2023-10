Dirndl für Ski-Anzug: Deutsche Vize-Weltmeisterin gönnt sich Auszeit auf dem Oktoberfest

Von: Korbinian Kothny

Kira Weidle ist Deutschlands beste Abfahrerin im Ski alpin. Während der Vorbereitung legte sie eine Pause ein, um das Oktoberfest zu besuchen.

München – Das Oktoberfest 2023 ist Geschichte. Am Dienstag (3. Oktober) endete die Rekord-Wiesn. Mit 7,2 Millionen Menschen besuchten so viele Menschen wie noch nie das größte Volksfest der Welt. Nahezu durchweg traumhaftes Wetter machte dies möglich. An den letzten Wiesn-Tagen war auch nochmal ein deutsches Ski-Ass unter den Oktoberfest-Besuchern: Kira Weidle.

Kira Weidle Geboren: 24. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Stuttgart Sportart: Ski alpin Diszplinen: Abfahrt, Super-G

Weidle begeistert Fans mit Post vom Oktoberfest

Zumindest postete die 27-Jährige ein entsprechendes Bild am Montag (2. Oktober) auf der Social-Media-Plattform Instagram. Weidle zeigte sich traditionsbewusst in einem grünen Dirndl mit weißer Bluse und einer blau-roten Schürze.

Dazu schrieb die Abfahrts-Spezialistin: „5. Jahreszeit“, und ließ ein Brezl-, Herz- und Bier-Emoji folgen. Ihre Fans waren von dem Bild durchaus angetan. „Sieht richtig nett aus“, „Fesch“ oder „Belissima“ sind nur eine kleine Auswahl der Kommentare unter dem Post.

Kira Weidle weiß sowohl im Dirndl als auch im Skianzug zu überzeugen. © Instagram @ kiraweidle

Weidle & Co. bereiten sich in Argentinien auf neue Saison vor

Für Weidle war das Oktoberfest eine kleine Auszeit von der harten Vorbereitung auf die kommende Saison im Ski-Weltcup. In den vergangenen Wochen schliffen die DSV-Asse um Weidle und Teamkollegin Emma Aicher in Ushuaia in Argentinien an den letzten Feinzügen vor der neuen Saison.

Die 29-Jährige ist seit Jahren die stärkste deutsche Skifahrerin in den Speed-Disziplinen, zu denen die Abfahrt und der Super-G gehören. 2021 gewann Weidle im Cortina d‘Ampezzo, wo die nächsten Olympischen Spiele 2026 stattfinden, WM-Silber in der Abfahrt. 2022 verpasste sie in Peking als Abfahrtsvierte eine Olympia-Medaille.

Erste Weltcup-Abfahrt im November

Die Ski-alpin-Weltcup-Saison startet bereits in drei Wochen mit dem Auftakt in Sölden. Dort wird allerdings nur ein Riesenslalom ausgetragen, bei dem Weidle aller Voraussicht nach nicht an den Start gehen wird. Für sie wird es dann am 18. und 19. November ernst, wenn die ersten Abfahrts-Rennen der Saison stattfinden.

Ein Wintersport-Wunderkind trat dagegen im Sommer zurück – mit gerade einmal 23 Jahren. (kk)