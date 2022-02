Biathlon-Legende filmt kuriose Olympia-Szene: „Wir leben in einer komischen Zeit“

Von: Andreas Knobloch

Martin Fourcade erkundete die Loipe bei den Olympischen Spielen und filmte eine kuriose Szene. © Instagram Martin Fourcade

Als fünffacher Olympiasieger sind einige Eindrücke aus den vergangenen Jahren geblieben, doch bei den neuesten Entdeckungen staunt selbst Martin Fourcade.

Peking - Die Olympischen Spiele in Peking haben noch nicht einmal angefangen, doch schon gibt es die ersten Bilder und Eindrücke, die Sportler vor Ort machen. Beispielsweise zeigte der deutsche Skifahrer Josef Ferstl ein paar Fotos von der ersten Skipisten-Begehung in Yanqing. Andere Wintersportler sind ebenso schon angereist und machen erste Erfahrungen mit der Kultur und den Maßnahmen der chinesischen Regierung. Der ehemalige Spitzen-Biathlet und fünffache Olympiasieger Martin Fourcade ist auch schon da. Der Franzose hat seine Karriere beendet, gilt aber als Kandidat für die Athletenkommission des IOC (Internationales Olympisches Komitee), in das mehrere - meist ehemalige - Spitzensportler gewählt werden, um als Bindeglied zwischen den Sportler und dem Verband zu fungieren.

Olympia 2022: Fourcade erkundet Peking - Biathlon-Legende filmt dabei

Fourcade ist also schon bei Olympia 2022 in Peking und hat vorab die Gegend erkundet. Mit seinem Handy filmte er die unterschiedlichsten Eindrücke. Er war in einem Souvenirshop und er schnallte sich seine Langlaufskier an, um die Loipe zu testen. Als aktiver Biathlet war Fourcade ein vorzüglicher Läufer, der den einen oder anderen Schießfehler mit seiner Kondition ausglich.

Doch bevor er eben in die Langlaufschuhe schlüpfte und sich die Skier anschnallte, filmte er noch eine kuriose Szene vor einem Bus. Fourcades Video nach wurde der Bus von Außen desinfiziert. Nach „normalem Autowaschen“ sah die ganze Szene nicht aus, da so ein feiner Strahl keinen Dreck wegspült.

Olympia 2022: Ein Mann in Schutzanzug sprüht den Bus von Außen ab

Der Mann im Schutzanzug ging einmal um den Bus und besprühte ihn. Komplett verhüllt, als wäre der Arbeiter in einem Labor tätig, kümmerte er sich um das Gefährt an der frischen Luft. Fourcade filmte es und schrieb dazu: „Wir leben in einer komischen Zeit“. Zumindest er kann diese „komische Zeit“ live bei den Olympischen Spiele miterleben, darum beneiden ihn bestimmt einige.

Ein Mann im Schutzanzug besprücht bei Olympia einen Bus. Martin Fourcade filmte die Szene. © Screenshot Instagram Martin Fourcade

Auf weitere Eindrücke des 13-fachen Weltmeisters und siebenfachen Gesamtweltcupsiegers dürfen sich die Fans vielleicht freuen, denn der 33-Jährige ist nur Zuschauer in Peking. Vielleicht kann er einen deutschen Erfolg beobachten, zwar gehören die deutschen Biathletinnen und Biathleten nicht zum absoluten Favoritenkreis, aber für Überraschungen sind alle gut. (ank) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele vom 4. bis 20. Februar (alles dazu im Zeitplan)