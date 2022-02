Laura Dahlmeier: Ex-Biathlon-Star zeigt witzigen Peking-Moment - „Wann wird das olympisch?“

Kuriose Szenen

+ © IMAGO / Revierfoto Laura Dahlmeier strahlt und lacht. © IMAGO / Revierfoto

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind im vollen Gange. Eine Kuriosität findet Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier sehr lustig - ist es Ihnen auch schon aufgefallen?

München/Peking - Biathlon nimmt bei Peking 2022 langsam so richtig Fahrt auf. Der Gold-Lauf von Denise Herrmann zum Auftakt war so etwas wie eine Initialzündung. Am Freitag könnte es dann beim Sprint der Damen das nächste Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen geben.

Laura Dahlmeier wird dann wieder gespannt vor dem TV sitzen. Vor vier Jahren hatte die siebenfache Weltmeisterin noch Gold im Sprint und in der Verfolgung sowie Bronze im Einzelwettbewerb geholt. Anschließend beendete Dahlmeier ist aktive Biathlon-Karriere. Aber so ganz weg vom Stoff ist sie natürlich nicht, wenn die olympischen Ringe erleuchten.

Laura Dahlmeier: Ex-Biathlon-Star zeigt witzigen Olympia-Moment - „Wann wird das olympisch?“

Zwar ist die 28-Jährige nicht in China vor Ort, ihre Vorfreude auf Olympia 2022 drückte Dahlmeier allerdings mit Posts bei Instagram aus. So freute sie sich schon viele Tage vor der Eröffnungsfeier auf das „größte Sport-Event“. Darüber hinaus fragte sie ihre Follower vor dem ersten Biathlon-Rennen am Montag, ob sie bereit für ein solch hartes Rennen wären.

Man merkt, Dahlmeier hat noch richtig Bock auf die Spiele. Nun teilte sie einen durchaus witzigen Olympia-Moment mit ihren Fans. Vielleicht dürfte der „Fahnenwurf“ dem einen oder anderen TV-Zuschauer bereits aufgefallen sein. Die Olympiasiegerin fragte nun via Instagram, wann dieser olympisch werde.

+ Laura Dahlmeier postete ein witziges Video von Olympia. © Screenshot/Instagram/@laura_dahlmeier

Doch was meint sie damit? Es geht um Folgendes: Chinesischen Soldaten „werfen“ bei der Siegerehrung immer die sich langsam hissende Fahne der Sieger in die Luft. Dadurch, dass die Flagge aber so langsam nach oben gezogen wird, bekommen die Soldaten diese immer ins Gesicht - und müssen dann mit steifer Körperhaltung ausharren und warten, bis ihnen die Fahne aus dem Gesicht gezogen wird.

Die Sportschau und der Bayrische Rundfunk hatten auf Instagram eine Story dazu gepostet und gefragt: „Wann wird Fahnenwurf olympisch?“ Dahlmeier hatte diese dann geteilt. Die Antwort auf die Frage? Vermutlich nie, aber trotzdem sind es kuriose Szenen, die sich da bei der Medaillenverleihung in Peking abspielen.

Vielleicht wischt schon bald wieder eine deutsche Fahne durch das Gesicht eines chinesischen Soldaten, schließlich stehen noch einige Entscheidungen an. Laura Dahlmeier würde sich sicher über deutsche Medaillen freuen. (smk)