Oberbayrische Biathletin kämpft in extremer Kälte bei Olympia - „Merke, dass mir meine Finger einfrieren“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Die zweistelligen Minusgrade sorgen für Bedenken bei den Teilnehmern der Olympischen Winterspiele. Nach ihrem Bundestrainer äußerte sich auch die Biathletin Vanessa Hinz besorgt.

Peking - Von Natur aus sind die meisten Wintersportler hart im Nehmen, auch was den Umgang mit extremen Umständen betrifft. Bei den Olympischen Winterspielen, die in und um Peking herum ausgetragen werden, drohen in den Sportstätten in den Bergen eisige Temperaturen. Nachdem Biathlet Erik Lesser bereits mehrfach Kritik an den Spielen äußerte, legte der Bundestrainer der deutschen Biathletinnen nun nach.

Olympia 2022: Biathlon-Bundestrainer warnt vor „sehr gefährlichen“ Temperaturen bei den Wettkämpfen

Einige Athleten, die in den höher gelegenen Bergregionen auf Medaillenjagd gehen, könnte die Kälte wohl zum Verhängnis werden. Sowohl in Yanqing, wo die Wettbewerbe im Alpin, Bob und Rodeln stattfinden, als auch in Zhangjiakou, wo Biathleten, Skispringer und der Kombinierer an den Start gehen werden, wird es mit zweistelligen Minusgraden sowie eiskaltem Wind besonders frostig. Auch, wenn tagsüber trügerisch die Sonne scheint und der Himmel weitestgehend wolkenlos bleibt.

Das Regelwerk sieht Absagen der Wettkämpfe erst ab Minusgraden unter 20 Grad vor, schon ab minus 15 Grad und Wind könnten schon Konsequenzen folgen. Die Wettkämpfe auf Langlaufloipen von Zhangjiakou könnten zu einem echten Risiko für die Beteiligten werden. „Bei minus 18 oder 20 Grad mit Wind wird es schon relativ sehr gefährlich für die Gesundheit“, stellte Kristian Mehringer, Biathlon-Bundestrainer der Frauen, gegenüber der dpa fest. „Aber wir haben eine Wettkampfjury, die wird das dann schon richtig entscheiden.“

Olympia 2022: Biathletin Vanessa Hinz teilt Bedenken - „Merke, dass mit die Finger einfrieren“

Die meisten Rennen für die Biathleten finden bei Olympia um 17 Uhr Ortszeit statt, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet und es richtig eisig wird. Angesichts dessen müssten sich seine Athletinnen „schon sauber präparieren“, so Mehringer. Der DSV-Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder empfahl dazu etwa entsprechende Heizstrümpfe, spezielle Handschuhe sowie dickere Langlauf-Anzüge.

Ein der von Mehringer trainierten Sportlerinnen ist Vanessa Hinz, die Biathletin aus München hegt aufgrund der ungewohnt heftigen Kälte bereits Bedenken. „Ich merke schon, dass mir meine Finger einfrieren, wenn ich hier stehe. Der Rest geht, aber vor den Fingern habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst“, wurde sie am Donnerstag vor Ort zitiert.

Olympia 2022: Biathletin Vanessa Hinz sorgt sich ums Schießen - erster Mixed-Wettbewerb schon am Samstag

Die Münchnerin sorgt sich besonders um das Schießen, wie sie im Biathlonstadion von Zhangjiakou andeutete. „Wir üben es auch oft genug im Training, da hat man auch kalte Finger und es ist viel Gefühl gefragt“, meint Hinz, von der am Schießstand trotz der Kälte die bestmöglichen Ergebnisse erwartet werden. „Ich habe mich bestmöglich versucht darauf vorzubereiten“, gibt die dreifache Staffel-Weltmeisterin zu verstehen. Die ersten Trainingseinheiten wurden in 1700 Meter Höhe bei etwa minus zehn Grad durchgeführt.

Am Samstag beginnen bereits die ersten Biathlon-Wettbewerbe bei den umstrittenen Spielen, um 10 Uhr geht die Mixedstaffel an den Start. Wer dabei für das deutsche Team antritt, wird am Freitag bekannt gegeben. (ajr)