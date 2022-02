Goldfavorit als Deutschlands Fahnenträger in Peking? „Wäre ein Ritterschlag“

Von: Nico-Marius Schmitz, Mathias Müller

Francesco Friedrich hofft, deutsche Mannschaft als Fahnenträger ins Stadion führen zu dürfen. © Johann Groder/dpa

Welches Duo als Fahnenträger und Fahnenträgerin die deutsche Olympia-Mannschaft in Peking anführt, ist noch offen. Ein Bob-Fahrer gehört zu den Kandidaten.

Peking – Für Bob-Dominator Francesco Friedrich würde als Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei den Winterspielen in Peking ein Traum in Erfüllung gehen. „Das wäre ein absoluter Ritterschlag. Das wäre richtig genial. Das Team Deutschland anzuführen und mit der Fahne in das Stadion zu marschieren – das ist das I-Tüpfelchen auf jeder Sportlerkarriere“, sagte Friedrich unserer Zeitung.

Olympia 2022: Holt Bob-Fahrer Francesco Friedrich erneut das Gold-Double im Zweier und Vierer?

Der Rekordweltmeister reist als haushoher Goldfavorit der Bob-Wettbewerbe nach China, warnt aber vor zu großen Erwartungen. In Peking sei nichts sicher. „Weder die Corona-Situation noch dass wir mit einer Medaille nach Hause fahren. Das wird eine ganz harte Nummer und kein Selbstläufer“, sagte Friedrich.

Im Vierer riss zum Weltcup-Abschluss die Siegesserie des 31-Jährigen, der im Yanqing National Sliding Center Olympia-Gold Nummer drei und vier gewinnen und damit den Rekord von Bob-Ikone André Lange einstellen will. „Das ganze Gerede um die Siegesserien ist lächerlich, totaler Quatsch. Die Niederlagen waren völlig egal. Wir befinden uns in der Elite, da wird halt jeder Fehler bestraft“, betonte Friedrich.

Olympia 2022: Bob-Olympiasieger Friedrich hat harte Konkurrenz um den Job des Fahnenträgers

Im „Kampf“ um die deutsche Fahne konkurrierte Friedrich mit Rodler Tobias Wendl (34) und Eishockey-Kapitän Moritz Müller (35). Die Abstimmung unter den aktiven Athleten und den deutschen Sportfans ist bereits beendet, das Ergebnis wird am Donnerstag (3. Januar/6.00 Uhr) bekannt gegeben. Bei den Damen standen Natalie Geisenberger (33, Rodeln), Ramona Hofmeister (25, Snowboard) und Claudia Pechstein (49, Eisschnelllauf) zur Wahl.

Wem auch immer am Ende die Ehre zuteilwird, das Träger-Duo wird sich auch mit sportpolitischen Fragen konfrontiert sehen. Für Friedrich nachvollziehbar, aber auch ärgerlich. „Wir können doch gar nichts dafür. Wir sind nur jedes Mal die Leidtragenden“, sagt der Oberbärenburger.

„Wir Sportler haben natürlich eine Vorbildfunktion und beziehen auch gerne Stellung. Aber die Menschenrechtssituation in China war auch schon vor sieben Jahren bei der Vergabe schlecht“, ergänzt Friedrich: „Es ist schade, dass der Sport immer mehr in die Richtung abdriftet. Es liegt nicht mehr der Fokus darauf, dass wir etwas Besonderes und für viele auch Einmaliges geschafft haben. Sondern nur noch die Frage, ob wir an solchen Spielen wirklich teilnehmen möchten.“ Die nächsten Winterspiele finden in Italien statt. (nms/mm)