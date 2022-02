Süße Verabschiedung am Flughafen: Deutsche Olympia-Hoffnung busselt vor Peking-Flug

Vor seinem langen Flug zu den Olympischen Winterspielen in Peking verabschiedete sich der dreifache Rodel-Olympiameister Felix Loch emotional von seiner Familie.

Salzburg - An diesem Freitag findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking statt. Eine Vielzahl deutscher Wintersportler wird bei dem Großevent in den verschiedenen Disziplinen um Medaillen kämpfen. In den vergangenen Tagen machten sich die Athleten auf den Weg in die chinesische Metropole, darunter auch der Rennrodler Felix Loch. Bei seinem Abschied am Flughafen wurde es offenbar richtig emotional.

Olympia 2022: Rennrodler Felix Loch fliegt nach Peking - Süße Verabschiedung mit seinem Sohn

Mitte Januar sicherte sich der Rodel-Star die vierte Olympiateilnahme, in Vancouver und Sotchi sicherte er sich dabei insgesamt drei Goldmedaillen. Nun brach der gebürtige Thüringer, der für den Rodelclub Berchtesgaden an den Start geht, zu den Spielen auf und postete auf seinem Instagram-Profil ein emotionales Abschiedsbild.

Der dreifache Olympiasieger nahm am Samstag einen Flieger in Richtung Fernost und musste sich auch von seiner Familie verabschieden. Auf dem Foto, auf dem Loch in voller Team-Deutschland-Montur zu sehen ist, hält er einen seiner kleinen Söhne in die Luft und gibt diesem dabei ein Bussi. Der Ehemann und zweifache Familienvater wird die kommenden Wochen mehr als 7000 Kilometer entfernt um seine nächsten Medaillen rodeln.

Olympia 2022: Dreifacher Olympiasieger Felix Loch kritisierte Winterspiele in Peking scharf

Dabei sieht Loch die Spiele im autokratisch regierten Einparteienstaat China durchaus kritisch. Zuletzt machte er seinen Standpunkt auch in einem Interview mit der ARD-Tagesschau öffentlich und bemängelte die fehlende Medienfreiheit. Vor allem die Vergabe selbst stellte er in Frage. „Man hätte die Spiele nicht nach Peking geben dürfen. Man hat schon vor vielen Jahren gesehen, dass sich dort nichts verändert beim Thema Menschenrechte“, meinte die Rennrodel-Ikone, die auch den diplomatischen Boykott der Veranstaltung befürwortete.

Trotzdem werde er an der Winter-Olympiade teilnehmen und begründete dies ebenfalls im Interview. „Viele Athleten haben nur einmal die Chance, zu Olympia zu fahren und wollen sie nutzen. Diese Chance darf man ihnen meiner Meinung nach nicht nehmen“. Das Thema Corona mache die Sache „nicht einfacher“, so der dreizehnfache Weltmeister und sechsfache Europameister. Bereits am Mittwoch starten die ersten Rennrodel-Wettbewerbe, dann gilt die Konzentration voll und ganz dem Sport. (ajr)