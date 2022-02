Olympia-Eröffnungsfeier heute live im TV und Stream: Hier sehen Sie die große Zeremonie aus Peking

Von: Tim Althoff

Das berühmte „Vogelnest“ in Peking. © Kyodo News via www.imago-images.de

Die Olympischen Winterspiele 2022 werden feierlich in Peking eröffnet Hier erfahren Sie, wo und wann Sie die spektakuläre Show live im TV sehen können.

München/Peking - Monatelang wurde nun über die Olympischen Spiele 2022 in Peking diskutiert. Politische, geografische und journalistische Streitpunkte rund um die Großveranstaltung können kaum ignoriert werden. Auch die Situation rund um die Corona-Pandemie und das berüchtigte Quarantäne-Hotel machen Athleten, Verbänden und Fans Sorgen. Inwieweit die Wettkämpfe unter den Umständen leiden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Die chinesischen Veranstalter werden sich am Freitag davon jedenfalls nicht beeindrucken lassen und das Nationalstadion Peking mit einer großen Show aufblühen lassen. Verantwortlich zeigt sich erneut Regisseur Zhang Yimou, der bereits die Eröffnungszeremonie 2008 leitete. Rund 4.000 Teilnehmer werden an der Zeremonie teilnehmen, die traditionell mit den Entzünden der Olympischen Flamme endet. „Mit Musik, Gesang, Tanz und Feuerwerk laden die Zeremonien die Menschen dazu ein, die Kultur des Landes zu entdecken, in dem die Spiele stattfinden“, hieß es von den Organisatoren.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier mit drei besonderen Mottos

Eröffnungsfeier im Nationalstadion Peking Freitag, 4. Februar 2022 ab 13:00 Uhr deutscher Zeit Olympische Wettbewerbe in Peking Mittwoch, 2. Februar 2022 bis Sonntag, 20. Februar Abschlussfeier im Nationalstadion Peking Sonntag, 20. Februar ab 13:00 Uhr deutscher Zeit

Generell soll die Feier unter drei Mottos stattfinden. Laut Yimou gehe es um Chinas Willen und Sehnsucht, den „Weltfrieden anzustreben“. Außerdem werde das olympische Motto „schneller, höher, stärker - zusammen“ geehrt und der Slogan der diesjährigen Winterspiele „Zusammen für eine geteilte Zukunft“ solle in der Zeremonie dargestellt werden. Insgesamt wird mit einer Länge von ungefähr 100 Minuten gerechnet. Anschließend laufen die einzelnen Nationen in das sogenannte „Vogelnest“ ein.

Als Gastgeber der ersten Olympischen Spiele der Moderne ist es Tradition, die Griechen zuerst einlaufen zu lassen. Anschließend wird in alphabetischer Reihenfolge verfahren. Da die Sprache des Gastgeberlandes, also China, berücksichtigt wird, sind die deutschen Sportlerinnen und Sportler erst an Position 85 von 91 dran.

Olympia 2022: Kein Vertreter aus Deutschland dabei

Von Zuschauern beziehungsweise Fans werden die Medaillenjäger leider nicht begrüßt. Aufgrund der Pandemie werden nur 3000 geladene Gäste im Stadion dabei sein. Vertreter der Länder und USA und Großbritannien werden den Spielen wegen des ausgerufenen „diplomatischen Boykotts“ fern bleiben. Deutschland hat zwar offiziell keinen Boykott verkündet, wird aber ebenfalls keine Vertreter nach China aussenden. Die Spiele werden vor allem wegen der fragwürdigen Menschenrechtssituation in China kritisch beäugt.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird stattdessen Wladimir Putin erwarten, der erst kürzlich betonte, in einem freundschaftlichen Verhältnis mit China zu stehen. Inwieweit das während der Feier deutlich wird, zeigt sich dann während der TV-Übertragung.

Wo sie die große Veranstaltung sehen können, erfahren Sie hier.

Olympia 2022: Die Eröffnungsfeier live im TV

Grundsätzlich werden die Olympischen Spiele 2022 bei der ARD, im ZDF und auf Eurosport laufen. Die Öffentlich-Rechtlichen Sender werden sich dabei abwechseln. Den Zuschlag für die Eröffnungsfeier hat das ZDF erhalten. Katrin Müller-Hohenstein moderiert ab 12:10 Uhr aus dem Studio in Mainz, Nils Kaben und Ulf Röller berichten aus dem Stadion. Parallel wird die Eröffnung auf Eurosport zu sehen sein.

Übertragender Sender Datum, Uhrzeit ZDF 4. Februar 2022, 12:10 Uhr Eurosport 4. Februar 2022, 13:00 Uhr

Olympia 2022: Die Eröffnungsfeier im Livestream

Wer nicht am Fernsehgerät dabei sein kann, hat immer noch die Möglichkeit die Show via Livestream zu schauen. Auf zdf.de und den ZDF-Apps wird der Stream zur Verfügung stehen. Wer lieber die Übertragung von Eurosport streamen möchte, hat mit Joyn oder DAZN die Möglichkeit dazu. Für DAZN ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo fällig.

Livestream Datum, Uhrzeit zdf.de 4. Februar 2022, 12:10 Uhr Joyn, DAZN (kostenpflichtig) 4. Februar 2022, 13:00 Uhr

(ta)