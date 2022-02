„Hab übel verpennt“: Mittenwalderin überhört Wecker vor Olympia-Finale und stürzt zweimal - sie jubelt dennoch

Von: Andreas Knobloch

Annika Morgan wurde mit einem Lächeln Achte bei den Olympischen Spielen. © IMAGO / GEPA pictures

War alles nur ein Traum? Beinahe sogar Albtraum. Die Mittenwalder Snowboaderin Annika Morgen verschläft fast das Olympia-Finale.

Peking - Es sollte der große Tag in der Karriere der jungen Mittenwalderin Annika Morgan werden. Die 19-jährige Snowboarderin hatte am 5. Februar den Einzug ins große Olympia-Finale geschafft. In der Disziplin Slopestyle, in der die Snowboarderinnen über große Schanzen springen und Tricks zeigen müssen, gelang Morgan die Qualifikation für den Finaltag. Die Aufregung hatte die Deutsche scheinbar abgelegt, denn sie schlief seelenruhig - sogar länger als geplant.

Olympia 2022 verschlafen? Mittenwalderin Annika Morgan mit amüsanter Anekdote

Anders als man meinen möchte, scharrte Morgan nicht mit den Hufen früh morgens in ihrem Zimmer, sie schlummerte noch. Und das länger als gewollt. „Ich habe übelst verpennt“, räumte sie laut dpa ein. Eine halbe Stunde verschenkte sie im Bett, was sie aber wenig nervös machte „Es war total entspannt“, sagte Morgan. Drei Finalläufe standen auf dem Plan. Schon im fehlerfreien ersten von drei Finalläufen stellte sie ihre Bestmarke von 64,13 Punkten auf: „Es hat so viel Spaß gemacht, ich würde am liebsten noch weiterfahren.“ Darauf muss sie noch ein paar Tage warten: Ab dem 14. Februar hat Morgan im Big-Air-Wettbewerb eine weitere Chance, die Weltelite zu überraschen.

Olympia: Erst der Wecker, dann ein Anruf - Annika Morgan stürzt zweimal, ist dennoch „happy“

Dann rief ihr Bruder an und prophezeite eine Medaille. Ein Facetime-Anruf von Ethan, selbst Profi-Snowboarder, lautete laut dpa: „Annika, wenn du das landest, könnte es sein, dass du eine Medaille holst“, sagte er erwartungsfroh. Doch daraufhin stürzte Morgan in den nächsten zwei Durchgängen. Der finale achte Platz gilt dennoch als Achtungserfolg für die junge Morgan und den deutschen Snowboard-Sport. Es war das beste deutsche Olympia-Ergebnis in dieser Disziplin.

Derweil schrieb Zoi Sadowski-Synnott schon im Slopestyle Geschichte: Dank eines furiosen letzten Laufs sicherte sie Neuseeland die erste Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Sie gewann überlegen vor Julia Marino (USA) und Tess Coady (Australien). Morgan verfolgte den spektakulären Zielsprung von Sadowski-Synnott mit vor Staunen weit geöffnetem Mund und laut jubelnd. Es schien, als wüsste sie gar nicht wohin mit ihren Gefühlen - nach einer Leistung, die auch ihren Bruder stolz gemacht hatte. (ank mit dpa) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier alles im Zeitplan)