Skurrile Luftaufnahme von Olympia-Sportstätte zeigt China-Wahnsinn: „Ernsthaft, was machen wir hier?“

Von: Marius Epp

Gewöhnungsbedürftiges Bild: Eine Ski-Schanze in einem Industriepark in Peking. © Jae C. Hong/dpa

Mitten in einem chinesischen Industriegebiet fanden die „Big-Air“-Wettbewerbe im Ski-Freestyle statt. Die skurrile Olympia-Kulisse geht um die Welt.

Peking - Nach fünf Tagen Olympia in Peking haben die Zuschauer schon einige bizarre Dinge gesehen. Sei es die pompöse Eröffnungsfeier, sei es der weiße Schneestreifen, der sich als Austragungsort der Ski-Alpin-Wettbewerbe durch die kahlen Berge von Yanqing zieht - es ist alles irgendwie befremdlich.

Doch eine Kulisse setzt dem ganzen scheinbar die Krone auf. Zum ersten Mal überhaupt werden Olympia-Medaillen bei der Freestyle-Disziplin „Big Air“ vergeben. Furchtlose Athleten stürzen sich dabei auf Skiern und Snowboards von einer gigantisch großen Schanze und zeigen dabei atemberaubende Tricks.

Olympia: Umgebautes Stahlwerk wird zur Wintersport-Location

Als Schauplatz des spektakulären Wettbewerbs diente ein umgebautes Stahlwerk in einem Industriegebiet von Peking. Inmitten grauer Schornsteine und allerhand wenig ansehnlicher Bauten thront die weiße Riesen-Schanze, die überhaupt nicht ins Gesamtbild passt.

Fotos des reichlich skurrilen Anblicks kursierten schnell überall im Internet. „Ernsthaft, was machen wir hier?“, fragt ein Twitter-User entgeistert. Einige machen sich darüber lustig, dass es so aussieht, als wäre die Schanze per Photoshop in die Umgebung gesetzt worden. „Aber nein, das ist echt.“

Doch man darf nicht unerwähnt lassen: Die Big-Air-Schanze in Peking ist wohl nachhaltiger als die meisten anderen ihrer Gattung. Zwar fehlt das Winter-Panorama komplett, beim Bau der Sportstätte wollten die chinesischen Ausrichter jedoch ein Zeichen für die Nachhaltigkeit setzen. Ein nicht mehr benötigtes Stahlwerk wurde kurzerhand zu einem Multifunktionsort umgebaut.

Olympia: Big-Air-Schanze wie aus einer „virtuellen Welt“

Neben der weltweit ersten permanenten Big-Air-Anlage in einer Stadt gibt es Geschäfte, Büros und ein Museum. Im Sommer sollen dort Konzerte und Tanzveranstaltungen stattfinden. Einige Sportler bescheinigen der Location sogar einen besonderen Flair. Freestyler Nick Goepper verglich den Ort mit einer „virtuellen Welt“.

„Wenn so etwas nachhaltig genug ist, um es auf der ganzen Welt zu wiederholen, dann wäre das supercool. Das bringt den Sport näher an die Menschen.“ Vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach sicherte sich bei den Frauen übrigens eine Chinesin den Olympiasieg: Eileen Gu schrieb mit ihrer Goldmedaille Geschichte. Für China startet das 20-jährige Model erst seit 2019, sie lebt mit ihrer Familie in den USA. (epp)