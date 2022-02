Olympia-Schlussfeier JETZT im Live-Ticker: Deutschland feiert Goldregen - nächster Eklat wie bei Putin?

Der Bobanschieber Thorsten Margis schwenkt die Flagge Deutschlands bei der Schlussfeier Olympias. © Michael Kappeler / picture alliance

Aus deutscher Sicht hätten die Spiele kaum erfolgreicher sein können: Heute gehen sie mit der Schlusszeremonie zu Ende. Wir begleiten die Feier im Live-Ticker.

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking gehen am Sonntag mit der Abschlussfeier zu Ende.

Die Zeremonie beginnt um 13.00 (MEZ). Wir begleiten sie im Live-Ticker.

Bei der Eröffnungszeremonie war es zu einen Eklat um Wladimir Putin gekommen.

13.48 Uhr: Nun werden die Volunteers geehrt. 18.000 Freiwillige gab es. Stellvertretend gibt es rote Laternen für zehn von ihnen.

13.42 Uhr: Silber geht auch an die Athleten Russlands und Ivan Yakimushin. Norwegen holt Bronze mit Simen Hegstad Krüger. Dann folgt - wegen Russlands Sperrung - die Olympiahymne.

13.40 Uhr: Nun folgt die Siegerehrung der Männer im 50-Kilometer-Massenstart. Hier steht Russland mit Alexander Bolshunov ganz oben.

13.38 Uhr: Die norwegische Hymne erschallt, natürlich mit Tränen bei Johaug.

Die letzten Entscheidungen: Siegerehrung des Biathlon-Massenstarts

13.32 Uhr: Nun folgt die Siegerehrung der letzten Entscheidungen. 30 Kilometer der Frauen im Langlauf. Gold gibt es für Norwegens Star Therese Johaug, ihre dritte bei den Spielen. Silber schnappt sich die US-Amerikanerin Jessie Diggins. Bronze geht an Finnland und Kerttu Niskainen.

13.31 Uhr: Nun werden einige der vielen Highlights der Spiele gezeigt: Mit dabei natürlich auch: Die höchst erfolgreichen deutschen Bobfahrer.

13.29 Uhr: Die Athleten sind endlich alle von der Bühne. Mit etwas Zeitverzögerung.

13.24 Uhr: Die Franzosen formen einen großen Kreis. Und es gibt ganz, ganz viele Selfies und Fotos von den Athleten aller Nationen. Langsam werden die Olympioniken jedoch aufgefordert, sich auf die Tribüne zu begeben.

13.22 Uhr: Nun sind alle Athleten in der Arena versammelt. Immer noch unter Beethovens Klängen.

Schlussfeier der Olympischen Spiele in Peking: Flagge Taiwans nicht zu sehen

13.21 Uhr: Die Flagge Taiwans ist nicht zu sehen - die Taiwanesen dürfen ihre Flagge in China nicht zur Schau stellen, und wurden bei der Eröffnungsfeier als „Chinese Taipeh“ geführt.

13.18 Uhr: Das Team Chinas läuft ein, unter dem Applaus der Menge und des Staatsführers.

13.16 Uhr: Die ganze Bodenfläche des Vogelnests ist ein riesiger LED-Bildschirm, die größer ist als ein Fußballfeld. Die Athleten sammeln und vermischen sich nun auf der Fläche.

13.15 Uhr: Es blitzt und funkelt. Natürlich tragen die Medaillengewinner aller Nationen ihre Trophäen um den Hals.

13.12 Uhr: Die Deutschen sind da! Natürlich wirken sie - wie eigentlich alle Athleten - sehr happy. Von den Medaillen her dürfen sie das natürlich auch sein.

13.10 Uhr: Die Länder folgen dann als große Gruppen, doch wieder ähnlich wie bei der Eröffnung. Zur Musik der „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven.

Schlussfeier der Olympischen Spiele in Peking: Athleten kommen ins Stadion

13.07 Uhr: Nun kommen die ersten Athleten in die Arena. Anders als bei der Eröffnung ist es nun ein ziemlich buntes Durcheinander. Alle möglichen Flaggen werden geschwenkt. Allerdings sind es nur die Fahnenträger, auch Thorsten Margis ist darunter.

13.05 Uhr: Auf einer großen Eisfläche fahren die Kinder mit Schlitten. Das Zeichen jetzt: Der Chinesische Knoten.

13.04 Uhr: Alle im Stadion stehen nun stramm für die Hymne Chinas.

13.03 Uhr: Chinas Staatschef Xi Xinping wird nun angekündigt. Er steht neben IOC-Chef Thomas Bach auf der Bühne und winkt ins Publikum.

13.00 Uhr: Das Symbol der Schneeflocke ist das Motto dieser Spiele - auch bei der Schlussfeier ist es gleich sehr prominent zu sehen. Laternenkinder in der Form von Schneeflocken tanzen auf der Bühne.

12.59 Uhr: Die Schlussfeier in Peking beginnt. Hier ist es 20 Uhr abends.

Vorbericht: Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Peking

Peking - Olympia feiert sich zum Schluss nochmal selbst: Am Sonntag gehen nach gut zwei Wochen die Olympischen Winterspiele in Peking zu Ende. Die Abschlussfeier ist für 13.00 Uhr (MEZ) im Pekinger Nationalstadion angesetzt. Die deutsche Fahne trägt dabei der Bobanschieber Thorsten Margis. „Das ist stellvertretend für alle Anschieber, die immer hinten ein bissl runterfallen. Es ist das I-Tüpfelchen, ich werde es für alle mit genießen“, sagte Margis.

Die Spiele waren von der Corona-Pandemie und politischen Kontroversen überschattet worden. Die chinesische Regierung nutzte das sportliche Großereignis zur Neuaufnahme direkter internationaler Kontakte nach fast zwei Jahren Corona-Isolation. Die USA und zahlreiche weitere westliche Länder hatten aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Spiele verkündet. Deutschland erklärte zwar keinen Boykott, entsandte aber auch keine offiziellen Vertreter nach Peking.

Olympia 2022: Deutschland im Medaillenspiegel auf Rang 2

Sportlich lief Olympia für Deutschland blendend: Das deutsche Team hat auf Platz zwei des Medaillenspiegels abgeschlossen. Am Tag der Schlussfeier holte Pilot Francesco Friedrich im Viererbob das insgesamt zwölfte deutsche Gold in China, Johannes Lochner gewann Silber. Zuvor hatten die Alpinen am Sonntag im Mixed-Teamwettbewerb ebenfalls Platz zwei belegt. Mit zwölfmal Gold, zehnmal Silber und fünfmal Bronze lagen die Athletinnen und Athleten aus Deutschland nur hinter Norwegen (16/8/13). Dritter wurde Gastgeber China mit neunmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze.

Die 16 Goldmedaillen der Skandinavier bedeuten einen Winterspiele-Rekord, zuvor hielten Norwegen und Deutschland mit jeweils 14 Olympiasiegen vor vier Jahren in Pyeongchang die Bestmarke. Mit 27 Medaillen blieb die deutsche Mannschaft hinter der Gesamtausbeute von 2018 mit 31-mal Edelmetall. (cg mit dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA