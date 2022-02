Skispringerin Althaus verpasst haarscharf Gold - Experte Hannawald poltert gegen Sprungleiter

Von: Antonio José Riether

Die erste deutsche Medaille bei den Winterspielen holte Katharina Althaus im Skispringen der Frauen, Sven Hannawald kritisierte nach dem Wettbewerb die Veranstalter.

Zhangjiakou - Es waren Freudentränen, die Katharina Althaus nach ihrer Silbermedaille auf dem Schanzen-UFO in Zhangjiakou vergoss. Die Oberstdorferin zeigte sich beim ersten Skisprung-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele in bestechender Form und flog mit zwei starken Sprüngen aufs Podest. Allerdings musste sie die erhoffte Goldmedaille in einem dramatischen Finale der Slowenin Ursa Bogataj überlassen. Im ersten Durchgang hatte Althaus noch geführt.

Olympia 2022: Althaus holt die Silbermedaille für Deutschland - Sven Hannawald schimpft über Sprungleiter

110 Zentimeter fehlten der 25-Jährigen zum großen Triumph, am Ende freute sie sich über ihre zweite Silbermedaille bei Olympia nach 2018. Bronze ging an Nika Kriznar aus Slowenien. Zuvor war Althaus zunächst 105,5 Meter weit geflogen, im zweiten Durchgang kam sie bei schweren Bedingungen nur noch auf 94 Meter und verpasste somit den Sieg. Dieser Umstand sorgte beim ARD-Experten Sven Hannawald für Erregung, der 47-Jährige regte sich noch während der Aufzeichnung über die Abläufe beim Wettbewerb auf.

„Ich möchte nicht der blöde Verlierer sein. Aber wenn ich sehe, wie die Bedingungen jetzt sind, frage ich mich, warum man nicht einfach eine Minute wartet, um fairere Bedingungen zu gestalten“, meinte Hannawald. Seiner Meinung nach hätte Althaus ihren zweiten Durchgang bei weniger Wind absolvieren müssen. „Miran Tepeš ist ein slowenischer Sprungleiter, da kommen gleich Theorien auf...“, meinte der Sachse und hielt sich gerade noch mit ausformulierten Anschuldigungen gegen den Veranstalter zurück.

Olympia 2022: Nächste Medaillenchance für Katharina Althaus im Mixed-Wettbewerb

Neben Althaus traten drei weitere deutsche Athletinnen am Samstag beim erst dritten olympischen Frauen-Skispringen an. Juliane Seyfarth landete auf einem ordentlichen 19. Platz, Selina Freitag und Pauline Heßler belegten in der Endwertung die Plätze 22 und 24. Trotz aller Enttäuschung überwiegt aber die Freude bei der Silber-Gewinnerin, bei Bekanntgabe der Wertung nahmen sich die vier DSV-Sportlerinnen in die Arme.

Am Montag hat Althaus beim Mixed-Wettbewerb die nächste Chance auf eine Medaille bei den Spielen. In der erstmals ausgetragenen gemischten Disziplin treten zwei Frauen und zwei Männer pro Team an, bei Weltmeisterschaften hat Deutschland zuletzt viermal in Folge Gold gewonnen. (ajr)