Deutsches Ski-Ass zeigt erste Eindrücke von der Olympia-Piste - Fans teils entsetzt: „Absolutes Trauerspiel“

Von: Andreas Knobloch

Josef Ferstl hat ein Foto von sich auf den Pisten Chinas gepostet. Seine Olymipa-Eindrücke sorgen auch für besorgte Kommentare. © Imago 2x Collage

Olympische Spiele 2022: Ein Großevent für Sportler, das mit einiger Kritik begleitet wird. Manche Fans sind nach einem Foto eines deutschen Skifahrers entsetzt.

München - Es war keine leichte Zeit kurz vor den Olympischen Spielen für den deutschen Skifahrer Josef Ferstl. Bei einem Trainingssturz in Kitzbühel zog er sich im Gesicht deutliche Schrammen zu. Aber Ferstl wäre nicht Ferstl, wäre er davon nicht unbeeindruckt geblieben. Trotz des Sturzes nahm er am Rennen teil - und somit waren auch Olympia weiterhin ganz oben auf der Liste. Der Wintersportler freut sich nun in Peking, um Medaillen zu kämpfen. Leider stehen die Spiele auch ein wenig im Schatten der Kritik. Das erfuhr auch Ferstl, der sich nur die Kommentarspalte unter seinem vermeintlich harmlosen Olympia-Foto bei Instagram durchlesen muss.

Olympia in Peking wird auch aufgrund der Klima-Debatte beäugt. Ist es sinnvoll, dort die Spiele stattzufinden zu lassen? Für die Skisprungschanze wurde ein ganzes Dorf umgesiedelt. Dort, wo einst Häuser standen und Menschen lebten, springen Ferstls DSV-Kollegen Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Constantin Schmid um Gold, Silber und Bronze. Und die Skipisten in Yanqing, im Nordwesten der Hauptstadt? Schauen auf den ersten Blick nicht schlecht aus, doch der Schnee liegt nicht überall. Und das bemerken die Fans sofort, als sie durch die Bilder klicken (nach rechts scrollen oder auf den weißen Pfeil drücken).

Olympia 2022: Josef Ferstl zeigt erstes Foto von sich auf der Piste - Fans bemängeln die Umgebung

Olympia 2022: „Was eine Farce“, „Absolutes Trauerspiel“ - Fans meinen nicht Ferstl, sondern die Natur

Bei der ersten Pisten-Begehung ist im Hintergrund deutlich zu sehen, wie die anderen Gipfel auf selber Höhe von Schnee befreit ist. Keine weiße Landschaft, die einen einheitlichen Panoramablick liefert. Scherzhaft meint ein Fan: „Die Schilder mit der Aufschrift ‚Abseits der Piste fahren verboten‘ kann man sich dort sparen.“ Ein anderer kommentiert: „Ein echtes Winterwunderland ... nicht“. „Schnee gibt es da auch nicht wirklich“, merkt ein weiterer Nutzer an. „Was eine Farce“, meint einer. „Leider ein absolutes Trauerspiel“, fasst es ein anderer zusammen. Schön ist es wahrlich nicht, auch Felix Neureuther äußerte schon immer wieder Kritik an den Spielen. Für die Sportler ein gemeiner Zwiespalt, denn das größte Sport-Event lässt man nicht einfach so sausen.

Einige Supporter von Ferstl können darüber hinwegsehen und wünschen ihm viel Erfolg. Ob der goldene Helm als gutes Omen zählt? Ski-Alpin-Zuschauer werden dennoch das Beste hoffen, dass die DSV-Fahrer ihre außergewöhnliche Zeit dort krönen. (ank) *tz.de und *Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele vom 4. bis 20. Februar (hier im Zeitplan)