Neuer Ski-Alpin-Gott gibt selbst ARD-Experte Rätsel auf - mit 24 Jahren Favorit auf mehrere Olympia-Medaillen

Von: Andreas Knobloch

Marco Odermatt kann optimistisch Richtung Olympia 2022 gucken. © picture alliance/dpa/AP | Luciano Bisi

Wenn er am Starthäuschen steht, kann sich die Konkurrenz in dieser Ski-Saison auf etwas gefasst machen. Marco Odermatt ist der Dominator - was macht ihn so gut?

Artikel vom 18. Januar 2022 (Rennergebnisse werden ständig aktualisiert): München - Es ist in vielen Sportarten ein zweischneidiges Schwert: Als Weltcup-Gesamtsieger am Ende eines jeden Winters, ist man zweifelsfrei der beste Sportler gewesen. Konstanz über ein komplettes Jahr, meistens in mehreren Disziplinen, ist eine herausragende Leistung. Mit dem Gelben Trikot in die Sommerpause zu gehen, ist der Wunsch eines jeden Wintersportlers. Doch viele würde ihr Gelbes Trikot gerne gegen Olympia-Gold tauschen, der Medaille, die dich für die Topleistung an einem einzigen Tag, in einem einzigen Rennen unsterblich macht. Tagesform, Bedingungen, Nerven - alles spielt eine Rolle. Der Schweizer Marco Odermatt ist kurz davor den Gesamtweltcup zu gewinnen, wird es auch was mit der Medaille bei in Peking 2022?

Marco Odermatt: Ski-Alpin-Hoffnung der Schweiz mit unglaublichen Ergebnissen

Odermatt ist der aufgehende Stern am Ski-Alpin-Himmel, der neue Pisten-Gott der Schweizer. Mit nur 24 Jahren lässt er die Konkurrenz in Ehrfurcht erstarren. Aktuell (18. Januar) führt er den Gesamtweltcup mit 1.075 Punkten an. Zweiter ist Aleksander Aamodt Kilde - mit 685. Odermatt fährt in diesem Winter allen davon. Vor allem im Riesenslalom ist er das Nonplusultra.

Vier Siege seit dem 24. Oktober in seiner Parade-Disziplin, dazu war er auch im Super-G zweimal Erster. Bei ARD-Experte Marco Büchel wirft Odermatt Fragen auf. Bei einem Gespräch mit dem Schweizer Portal „20 Minuten“ sagt der Ex-Profi: „Ich kann es nicht erklären. Odermatt ist ein Rätsel und stellt mich vor ein Rätsel. Ich schaue ihm zu und denke ‚wow geil‘, aber so schnell wird das nicht sein. Und dann fährt er einfach schnell.“

Jüngst wurde Odermatt in der Abfahrt in Wengen Zweiter und Vierter, den Super-G an gleichem Ort gewann er. Büchel sagte vor den Abfahrtsläufen: „Normalerweise gewinnt kein Neuling in Wengen. Man muss die Abfahrt mehrfach gefahren sein.“ Odermatt hätte ihn beinahe eines Besseren belehrt. Mit seinen Erfolgen in Super-G, Abfahrt und Riesenslalom zählt der Youngster auch zu den Favoriten auf den Olympia-Titel. Keine Medaille wäre schon fast eine Überraschung, sollte er gesund und fit bleiben.

Marco Odermatt: Bescheidene Ziele, doch bei Olympia liegt die Hoffnung der Schweiz auf seinen Schultern

Auf seiner eigenen Homepage schreibt Odermatt über sich in einer Alphabet-Vorstellung, bei der unter jeden Buchstaben eine Eigenschaft beschreibt: „U wie unter die Top 30: Ich will mich im Weltcup – Schritt für Schritt – etablieren. Das Tempo des nächsten Schritts ist dabei nicht so wichtig, entscheidend ist hingegen die richtige Richtung.“ Scheint, als müsste das mal schleunigst redigiert werden. Die Richtung hat Odermatt nämlich schon gefunden, und die Top 30 sind schon lange kein Problem mehr, wenn man nur auf seine jüngsten Resultate des Schweizer Sportler des Jahres 2021 guckt:

23.1.2022: Zweiter in der Abfahrt - Kitzbühel

21.1.2022: Fünfter in der Abfahrt - Kitzbühel

15.1.2022: Vierter in der Abfahrt - Wengen

14.1.2022: Zweiter in der Abfahrt - Wengen

13.1.2022: Erster im Super-G - Wengen

8.1.2022: Erster im Riesenslalom - Adelboden

29.12.2021: Achter im Super-G - Bormio

28.12.2021: Zweiter in der Abfahrt - Bormio

20.12.2021: Erster im Riesenslalom - Alta Badia

19.12.2021: Zweiter im Riesenslalom - Alta Badia

Odermatt, der seine Heimat Buochs am Vierwaldstättersee im Kanton Nidwalden liebt, schreibt auf seiner Homepage: „Deshalb lebe ich immer noch gerne zu Hause in Buochs bei meinen Eltern Priska und Walti und meiner Schwester Alina.“ Und vielleicht liegt nach den Olympischen Spielen (4. bis 20. Februar, hier der Zeitplan) dann auch eine Goldmedaille im Trophäenschrank des Hauses im 5.300-Einwohner-Dorf. (ank) *tz.de und Merkur.de berichten über die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 ausführlich