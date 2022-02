Deutsche Ski-Hoffnung leistet sich Olympia-Fauxpas und dokumentiert diesen mit Fotos und Videos

Von: Andreas Knobloch

Kira Weidle im chinesischen Labyrinth. © Screenshot Instagram

Kira Weidle ist die Olympia-Hoffnung der deutschen Abfahrtsläuferinnen. Doch bevor ein Rennen startete, hattte sie sich schon verfahren.

Peking - Bei den Olympischen Spielen steht die Großstadt Peking im Mittelpunkt. Ja, die Stadt ist so groß, es gibt dort sogar drei Olympische Dörfer. Blöd nur, wenn man zum falschen Dorf fährt. So geschehen bei Kira Weidle, der deutschen Abfahrts- und Super-G-Hoffnung. Die Anreise ist lang, da kann einem zu Beginn schon ein kleiner Fauxpas passieren. Und so lange die deutsche Skifahrerin nicht ins Corona-Hotel fährt oder muss - wie ihr Kollege Eric Frenzel - wird alles gut.

Eine Odyssee ist die Reise in die chinesische Metropole von der Länge her schon, doch innerhalb der Stadt noch einen Umweg zurückzulegen, das hatte Kira Weidle so nicht gewollt. Bei Olympia kam die Wintersportlerin später an, als sie es wollte, das lag aber nicht an dem Flug, sondern an einer falschen Entscheidung, die sie ausführlich mit Fotos und Videos dokumentierte.

Olympia 2022 zu kompliziert? Kira Weidle steigt in den falschen Bus - Ski-Hoffnung schießt Fotos

Kira Weidle fuhr ins falsche Dorf. © Screenshot Instagram

Olympia 2022: Erstes Happy End für Kira Weidle - sie kam in ihrem Zimmer an

Immerhin fand sie am selben Tag noch zurück zu ihrem Dorf und in ihr Zimmer. Die Skifahrerin nahm das alles mit Humor. Hoffentlich bleiben alle Tests negativ und ihrer möglichen Medaillenhoffnung steht nichts mehr im Wege.

Kira Weidle stieg in den falschen Bus - schaffte es aber dann doch ins richtige Olympia-Bett. © Screenshot Instagram

Am 11. Februar (Super G) und am 15. Februar (Abfahrt) stehen die wichtigen Fahrten für Weidle an. Bei diesen ist sie dann nicht auf den Bus angewiesen, sondern auf ihre Skier und ihr Können. Hoffentlich - aus deutscher Sicht - steuert sie aufs Podium und nicht wieder in die falsche Region.

