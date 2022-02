Mittenwalderin erreicht in der Nacht auf Samstag Olympia-Finale, derweil hatte sie am Start „echt Angst“

Von: Andreas Knobloch

Annika Morgan kann grinsen. Sie steht im Finale der Olympischen Spiele. © IMAGO / GEPA pictures

Die Olympischen Spiele haben kaum begonnen, da hat die Mittenwalderin Annika Morgan gleich für Furore gesorgt und den Sprung ins Finale geschafft.

Peking - Die Olympischen Spiele in Peking 2022 sind am 4. Februar offiziell eröffnet worden. Einige Wettkämpfe laufen schon seit ein paar Tagen, manche Qualifikationen und Vorrunden finden schon vor der Zeremonie, die ein Skandal zu bieten hatte, statt. Für eine Oberbayerin haben die Olympischen Spiele am Samstag (Peking-Ortszeit) bereits gut begonnen. Die Mittenwalderin Annika Morgan, 19 Jahre alt, konnte sich fürs Finale in der Nacht auf Sonntag (MEZ) qualifizieren, derweil gab sie aber zu, vor dem Start Bedenken gehabt zu haben.

Olympia 2022: Mittenwalderin Annika Morgan erreicht Finale

Die Snowboarderin Morgan hat bei ihren ersten Olympischen Spielen die Finalläufe im Slopestyle erreicht. Die 19-Jährige landete in der Qualifikation im Genting Snow Park bei Zhangjiakou am Samstag mit 67,63 Punkten auf dem zehnten Platz. Nur die besten zwölf Athletinnen kämpfen am Sonntag (2.30 Uhr) um die Medaillen. Nachdem sie im ersten Run gestürzt war, zeigte die Wintersportlerin im zweiten mit 67,63 Punkten eine bessere Leistung. „Das ist bei mir Standard, dass ich es im ersten nicht lande, und dann im zweiten lande. Ich mache es offenbar immer gerne spannend für alle“, sagte die Sportlerin vom SC Mittenwald. „Ich bin extrem erleichtert. Mental kann ich jetzt chillen. Morgen setze ich dann einen drauf.“ Auf dem Kurs in Zhangjiakou fahren die Athletinnen über Geländer und Rampen und springen über eine kleine Hütte.

Immer wieder sorgen die Verhältnisse in China für Kritik. Einerseits sind die künstlich beschneiten Pisten und Loipen sicherlich nicht die Optimallösung, andererseits gibt es immer wieder negative Stimmen zu den Temperaturen und Umständen. Vanessa Hinz, Biathletin aus Schliersee, erzählte, dass sie sich um ihre Finger bei den Minus-Temperaturen sorgte. Bei einem Foto von DSV-Star Josef Ferstl schüttelten die Fans über die Umgebung den Kopf. Auch Annika Morgan hatte kurze Zeit Angst bei der Qualifikation. „Ich bin so erleichtert. Als ich am Start stand, hatte ich echt Angst, denn es wurde windiger. Aber ich habe das ausgeblendet und Musik gehört, dann ging es mir gut“, wird sie vom SID zitiert. Im Finale wolle sie vor allem „Spaß haben“, es könne „alles passieren“.

Olympia 2022: Trainer von Morgan „fällt ein fetter Stein vom Herzen“

Den besten Auftritt auf dem anspruchsvollen Kurs zeigte die Australierin Zoi Sadowski Synnott mit 86,75 Punkten. „Mir fällt ein fetter Stein vom Herzen“, sagte Bundestrainer Michael Dammert dem SID, „weil ich es Annika so sehr gewünscht habe. Für den Kurs muss man echt ein Wunder-Snowboarder sein.“ Bei Morgan sei noch „richtig viel Luft nach oben“, betonte Dammert.

Nachwuchshoffnung Morgan, die vor rund drei Wochen bei den prestigeträchtigen Laax Open mit dem dritten Platz für Aufsehen gesorgt hatte, geht in Peking auch im Big Air an den Start. Dort findet die Qualifikation am 14. Februar statt, die Medaillen werden tags darauf vergeben. Bei den Männern sind Noah Vicktor (Bischofswiesen) und Leon Vockensperger (Rosenheim) am Sonntag (5.30 Uhr) in der Slopestyle-Qualifikation gefordert. (ank mit SID und dpa) *Merkur.de und tz.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier im Zeitplan vom 4. bis 20. Februar)