Olympia-Held macht Foto mit IOC-Boss Bach - und geht danach auf ihn los

Von: Florian Schimak

Ungewolltes Siegerfoto: Thomas Bach mit den Doppel-Olympiasiegern im Rodeln. © IMAGO / VCG

Bei den Olympischen Winterspielen haben die Rodler bislang richtig abgeräumt. Doch über den Besuch von IOC-Boss Thomas Bach haben sie sich nicht gefreut.

Peking - Eigentlich müsste es bei den deutschen Rodlern bei den Olympischen Winterspielen ausschließlich Grund zur Freude geben! Erst siegte Natalie Geisenberger am Dienstag bei den Frauen, dann holte am Mittwoch der Doppelsitzer von Tobias Arlt und Tobias Wendl Gold - und kürten sich damit zu den erfolgreichsten deutschen Olympioniken aller Winterspiele. Außerdem rasten Sascha Benecken und Toni Eggert zu Silber.

Olympia-Held macht Foto mit IOC-Boss Bach - und geht danach auf ihn los

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Von wegen! Denn ausgerechnet IOC-Präsident Thomas Bach trübte die Stimmung bei der Jubelfeier. Als das Gold-Duo Wendl/Arlt im Eiskanal über die Ziellinie raste, wartete Bach bereits auf die Olympiasieger. Das obligatorische Siegerfoto abholen. Toll, oder?! Nein! Das fanden unsere Gold-Jungs gar nicht cool.

„Über die Glückwünsche von ihm habe ich mich nicht gefreut“, verrät Wendl nach dem Rennen. Aber warum? „Er hat sich dazugestellt, ein Foto gemacht und dann war er wieder weg. Das war einfach nur Show! Eine komische Situation nach den ganzen Vorfällen.“

Video: Gold-Triple! Wendl und Arlt schreiben Rodel-Geschichte

Im November gab es ein Corona-Chaos um Artl. Der Rodel-Gott wurde in China positiv auf das Virus getestet, wird laut Bild noch im Rennoutfit ins Quarantäne-Hotel gebracht. Dort warteten mieses Essen und Kakerlaken auf ihn. Kurz darauf stellte sich heraus: Der Test war falsch-positiv!

In der Vergangenheit geriet Bach immer wieder in den Fokus der Kritik an den Olympischen Winterspielen in Peking. (smk)