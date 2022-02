Olympia: So sehen Sie das Eishockey-Finale zwischen Finnland und Russland live im TV und Stream

Von: Tim Althoff

Im Nationalen Hallenstadion von Peking wird das Eishockey-Finale zum Abschluss der Spiele ausgetragen. © Pavel Bednyakov via imago images

Wer sichert sich die Goldmedaille im prestigeträchtigen olympischen Eishockeyturnier? Hier erfahren Sie, wo sie das Spiel zwischen Finnland und Russland live im TV verfolgen können.

München/Peking - Das olympische Eishockey-Finale ist traditionell eines der Highlights der Winterspiele. Im Finale stehen Finnland und Russland, das Endspiel der Herren findet wie gewohnt am letzten Tag der Spiele statt und schließt die sportlichen Events gemeinsam mit dem Ski-Langlauf ab. Russland kann seinen Titel von Pyeongchang vor vier Jahren verteidigen.

Die Russen setzten sich damals gegen die Überraschungsmannschaft aus Deutschland durch, die im Halbfinale sogar die Eishockey-Nation Kanada mit 4:3 aus dem Turnier kegeln konnte. Im Finale setzte es zwar eine denkbar knappe 4:3-Niederlage nach Verlängerung, die Euphorie im Land war aber trotzdem entfacht. Kirill Kaprisow machte sich damals zum russischen Helden und schoss das entscheidende Tor.

Olympia 2022: Wer tritt in die Fußstapfen von Kanada und Russland?

Ob es in diesem Jahr wieder so knapp wird, wird sich zeigen. Die Olympischen Spiele sind jedenfalls bekannt dafür, Helden zu erschaffen. Auch 2010 wurde das Finale erst in der Verlängerung entschieden, damals kam es zum großen Nachbarschaftsduell der NHL-Länder USA und Kanada. In der 68. Minute war es der Kanadier Sidney Crosby, der sich mit dem Siegtreffer in die Geschichtsbücher schoss und das heimische Publikum in Vancouver förmlich ausrasten ließ.

Vier Jahre später traf Crosby erneut im Finale. In Sotschi hieß der Gegner Schweden, das Spiel war jedoch weit weniger spannend. Mit 3:0 gewannen die Kanadier und machten damit die olympische Titelverteidigung klar.

Wer sich in diesem Jahr zur Ikone seiner Nation macht, können Sie natürlich live im TV verfolgen. Wir zeigen Ihnen, wo das Spiel übertragen wird.

Ereignis Datum, Uhrzeit, Ort Eishockey-Finale der Herren: Finnland-Russland 20. Februar 2022, 5:10 Uhr deutscher Zeit

Olympia 2022: Das Eishockey-Finale zwischen Finnland und Russland live im TV

Wer das Livesport-Ereignis aus dem Nationalen Hallenstadion in Peking auf keinen Fall verpassen will, muss sich früh den Wecker stellen und spätestens um 5:10 Uhr vor dem Fernseher sitzen. Dann wird das Spiel angepfiffen. Die ARD wird sich am abschließenden Olympia-Sonntag um die Berichterstattung kümmern und das Endspiel übertragen. Alternativ kann die Partie auf Eurosport verfolgt werden.

Olympia 2022: Das Eishockey-Finale zwischen Finnland und Russland im Livestream

Wer die Partie lieber im Livestream schauen möchte, kann auf ard.de zugreifen oder die Apps der ARD/Sportschau nutzen. Fans, die lieber die Übertragung von Eurosport sehen wollen, müssen auf den Streamingdienst Joyn oder DAZN anbieten. Der Sender Eurosport1 ist mit Joyn kostenlos, für DAZN braucht man hingegen ein kostenpflichtiges Abo. (ta)