Putin-Eklat bei Olympia: „Politisch hochdramatischer Moment“ in Richtung Ukraine-Athleten

Wladimir Putin wirkte bei der Olympia-Eröffnungsfeier etwas schläfrig - als die Ukraine einlief. © Alexei Druzhinin / picture alliance

Der erste Aufreger bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Russlands Präsident Wladimir Putin reagierte auf spezielle Art auf den Einmarsch der ukrainischen Athleten.

München/Peking - Es war der Moment, auf den viele bei der Eröffnungszeremonie der Olympische Spiele gewartet hatten: Der Einmarsch der Athleten der Ukraine ins „Vogelnest“-Nationalstadion in Peking, und wie Russlands Präsident Wladimir Putin auf diesen reagieren würde. Immerhin ist Putin einer der wenigen Staatschefs, die die Spiele besuchen. Der Ukraine-Konflikt droht zum handfesten Krieg zu eskalieren. Und was macht Putin? Er schläft.

Oder zumindest tat er so. War das gar Absicht, Provokation? Der - trotz der strengen chinesischen Corona-Regeln - maskenlose russische Machthaber suchte sich offenbar genau diesen Zeitpunkt aus, um vor aller Welt kurz die Augen zu schließen. Das Bild ging sofort um die Welt.

So schrieb etwa die britische Daily Mail: „Wladimir Putin tat so, als schliefe er, als die ukrainischen Athleten bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking eintrafen - ein politisch hochdramatischer Moment, denn die Gefahr eines Krieges schwebt schwer über den Spielen.“

Olympia 2022: „Die Aktion könnte symbolisch gewesen sein“

Der US-Sender NBC kommentierte die Szene so: „Ist Wladimir Putin bei der Eröffnungszeremonie eingenickt? Die Aktion könnte symbolisch gewesen sein.“

Für Aufsehen sorgten vor und während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2022 (Zeitplan) sowohl chinesische, als auch russische Entscheidungen. Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping unterzeichneten ein gemeinsames Papier, in dem sie sich gegen die Ausdehnung der NATO aussprechen.

Bei der Zeremonie mussten zudem Athleten aus Taiwan als „Chinese Taipeh“ auflaufen - China erkennt Taiwan nicht als souveränen Staat an und betrachtet es als abtrünnige chinesische Provinz. (cg)