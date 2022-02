Olympia-Albtraum: Deutsche Gold-Favoritin gibt nach Sturz tiefen Einblick in Gefühlswelt

Von: Christoph Klaucke

Die deutsche Vorzeige-Rodlerin Julia Taubitz musste ihren Olympia-Traum nach Sturz begraben. Jetzt gibt sie einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Peking - Sie galt bei den Olympischen Winterspielen in Peking als große Gold-Favoritin im Rodeln. Doch Julia Taubitz stürzte im zweiten von vier Durchgängen kurz vor Schluss in der berüchtigten Kurve 13. Die 25-jährige Rennrodlerin legte bei ihrem Olympia-Debüt im ersten Lauf noch einen Bahnrekord hin. Am zweiten Tag musste Taubitz bei rund zwei Sekunden Rückstand - Welten im Rodeln - mit ansehen, wie ihre Teamkolleginnen Natalie Geisenberger und Anna Berreiter den Sieg unter sich ausmachten.

Trotz dem Drama gelang ihr nach einer schlaflosen Nacht im vierten Durchgang nochmal Laufbestzeit - Platz sieben am Ende. Nach dem Rennen gab Taubitz einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. Es klingt nach einem Olympia-Albtraum, obwohl die stets fröhliche Sportsoldatin schon wieder ihr Lächeln gefunden hat.

Olympia-Albtraum: Julia Taubitz stürzt auf Gold-Kurs - „In dem Moment ist alles zerbrochen“

„Die Nacht war ziemlich schwierig, ich habe kaum geschlafen und kaum was gegessen. Mir ging es gestern wirklich dreckig“, verriet Julia Taubitz in einer Live-Schalte mit Eurosport am Dienstagabend. „Ich hätte auch nie gedacht, dass mich der Sport mal in so ein tiefes Loch ziehen kann. In dem Moment ist irgendwie alles zerbrochen.“ Die Rodlerin von der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat vor Olympia erklärt, dass der Rodelsport für sie ein Hobby sei, das sie zum Beruf gemacht habe.

„Ich habe vor dem letzten Lauf zu mir gesagt ‚Mach nochmal einen schönen Lauf, damit du versöhnlich von der Bahn abreisen kannst‘“, sagte Taubitz, die trotz ihrem Olympia-Albtraum zuvor nochmal eine Laufbestzeit in den Eiskanal setzte. „Jetzt kommen viele zu mir und haben gesagt ‚Hey ist doch toll, zweimal Laufbestzeit.‘ Mmh, davon kann man sich halt auch nichts kaufen, das war nicht das Ziel, dass ich mir gesteckt habe“, erklärte die 25-Jährige.

Olympia-Albtraum für Taubitz: Emotionale Worte von Teamkollegin

Unterstützung bekam Taubitz von Dajana Eitberger, die Olympia wegen einer Coronainfektion und einem Trainingssturz verpasst hatte, und nun die Winterspiele als Eurosport-Expertin im Studio begleitet. „Ich kann dir nur von ganzem Herzen mitgeben, dir Zeit zu nehmen, dich nicht einzuschränken in den Emotionen. Lass‘ alles raus. Du musst das wirklich gut aufarbeiten, sonst wird es dich vielleicht langfristig ein bisschen hemmen“, sprach die 31-Jährige ihrer sechs Jahre jüngeren Kollegin Mut zu.

„Ich weiß, dass du ein sehr fröhlicher Mensch bist und du da gestärkt wieder rauskommen wirst. Ich freue mich schon sehr gegen dich und mit dir zusammen die Wettkämpfe im nächsten Jahr zu bestreiten.“ Taubitz zeigte sich sichtlich gerührt von den aufmunternden Worten ihrer Freundin: „Vielen, vielen Dank, das ist lieb.“

Julia Taubitz erlebte mit ihrem Sturz im Rodeln einen Olympia-Albtraum. © Robert Michael/dpa

Julia Taubitz: Nach Horror-Nacht bei Olympia wird das „erste Bier geköpft“

Die Olympischen Winterspiele kann Taubitz nach ihrem misslungenen Wettkampf samt Sturz trotzdem noch genießen. Im Olympischen Dorf komme es zu vielen Begegnungen unter den Sportlern, das mache alles trotz Corona „wesentlich angenehmer.“ „Wir saßen gerade im Gang und haben schon das erste Bier geköpft“, verriet Taubitz. „Von daher kam ich auch bisschen zu spät. Nein, Quatsch“, sagte sie weiter und war bereits wieder zum Scherzen aufgelegt.

„Ich kann mich nicht beklagen, ich fand es wirklich angenehm hier", sagte Taubitz. Doch schon am Donnerstag (10. Februar) muss sie bereits den Heimflug antreten. Die Regeln besagen, dass die Sportler anderthalb Tage nach dem Wettkampf abreisen müssen. Taubitz würde gerne noch länger in Peking bleiben, um sich andere Sportevents anzusehen. „Ich fände es schöner, wenn man es sich aussuchen könnte, wann man nach Hause fährt. Aber so ist es halt." (ck)