Biathlon jetzt im Live-Ticker: Nächste deutsche Olympia-Sensation?

Von: Florian Schimak

Was ist für Erik Lesser heute drin? © Sven Hoppe / dpa

Am Dienstag werden die nächsten Biathlon-Medaillen vergeben: Was ist für die deutschen Männer im Einzel über 20 Kilometer drin? Wir sind im Live-Ticker dabei.

Olympia 2022: Am Dienstag steht die nächste Entscheidung im Biathlon an

Im Einzel der Herren über 20 Kilometer könnte es für Deutschland wieder eine Medaille geben

Am Montag holte Denise Herrmann überraschend Gold über 15 Kilometer

Das Rennen im Live-Ticker

Biathlon bei Olympia 2022: Einzel der Männer - Zwischenstand

1. Quentin Fillot Maillet (Frankreich) 48:47.40m 2. Anton Smolski (Belarus) + 14.80s 3. Johannes Thingnes Bø (Norwegen) + 31.10s 4. Maxim Tsvetkov (ROC) + 1:05.60s

10.49 Uhr: Olympiasieger wird Quentin Fillot Maillet aus Frankreich! Trotz der zwei Fehler holt sich der 29-Jährige nach dem Drama von vor vier Jahren nun Gold. Silber geht an Anton Smolski aus Belarus und Johannes Thingnes Bø aus Norwegen holt sich Bronze. Benedikt Doll (6.) und Roman Rees (7.) kommen in die Top 10 - und hätte mit etwas Schießglück vielleicht sogar eine Medaille holen können.

Ziel - Rees: Ja, stark! Eine herausragender 7. Platz von Roman Rees, der Tarje Bø auf der letzten Runde noch einmal gut Zeit angenommen hat und den norwegischen Superstar sogar hinter sich lässt! Top!

Ziel - Doll: Er hat alles gegeben, aber am Ende reicht es nur für Rang 6! Ärgerlich, die zwei Schießfehler. Was wäre ohne diese drin gewesen?

Viertes Schießen - Rees: Jawohl! Rees bleibt auch im finalen Schießen ohne Fehler - und geht als Siebter in die letzte Runde. Hoffen wir auf einen Top-10-Platz!

Biathlon jetzt im Live-Ticker: Lesser kommt nur auf Rang 25

Ziel - Lesser: Auf Rang 25 kommt Erik Lesser ins Ziel. Bitterer Auftritt, vor allem im Stehendschießen. Na ja, hoffen wir auf die Verfolgung.

Viertes Schießen - Doll: Ach Mist! Ein Fehler im ersten Schuss! Damit hat er auch zwei Strafminuten im Gepäck, genauso viele wie Fillot Maillet und Johannes Thingnes Bø. Nun muss Doll richtig Gas geben, wenn er eine Medaille holen will. Daumen drücken!

Drittes Schießen - Rees: Leider eine Strafminute für Roman Rees, der davor fehlerfrei geschossen hatte. Ärgerlich. Jetzt liegen alle Hoffnungen auf Doll, der noch einmal zum Schießen muss. Erik Lesser ist nach seinem letzten Schießen derweil weiter zurückgefallen.

10.25 Uhr: Quentin Fillot Maillet ist im Ziel und hat eine überragende Zeit abgeliefert. Tritt er in die großen Fußstapfen von Martin Fourcade, der vor vier Jahren gleich drei Mal Gold holte?!

Ziel - Kühn: Mit sechs Minuten Rückstand kommt der erste deutsche Starter ins Ziel. Läuferisch war es absolut in Ordnung, aber mit sechs Fehlschüssen ist hier halt nichts zu holen.

Biathlon jetzt im Live-Ticker: Gibt‘s eine Medaille für Doll?

Drittes Schießen - Doll: Sauber gemacht, Benni Doll! Null Fehler! Eine Medaille ist möglich, er ist im Business.

Zweites Schießen - Rees: Wow! Wieder ohne Fehler - also noch kein Bock bei der Halbzeit für den 28-Jährigen. So darf‘s weitergehen.

Drittes Schießen - Lesser: Jetzt schießt er eine super Serie! Wie ärgerlich, dass das zweite Schießen von Lesser so verheerend war. Da wird er sich nach dem Rennen vermutlich richtig ärgern.

Zweites Scheißen - Doll: Er bringt die Null! Jawohl! Alles noch drin von Benedikt Doll.

10.10 Uhr: Es läuft alles auf eine Finale zwischen Tsvetkov und Johannes Thingnes Bø raus. Allerdings darf man natürlich Quentin Fillon Maillet nicht vergessen. Der aktuell Weltbeste in diesem Winter hat aber bei seinem zwieten schießen ebenfalsl einen Fehle reingebaut.

Biathlon jetzt im Live-Ticker: Lesser schießt schwach - Rees fehlerfrei

Erstes Schießen - Rees: Yeah, geht doch! Null Fehler bei seinem ersten Schießauftritt. 23 Sekunden liegt Rees zurück - alles im Rahmen.

Zweites Schießen - Lesser: Drei Strafminuten! Völlig verkorkstes Schießen. Medaillentraum adé.

Erstes Schießen - Doll: Gut, aber nicht überragend! Doll ist schnell unterwegs, setzt aber den vierten Schuss daneben. Ärgerlich...

09.58 Uhr: Nun kommt einer der großen Favoriten zum Stehanschlag. Quentin Fillon Maillet lässt aber ein Schuss liegen. Derweil sind nun alle deutschen Starter auf der Piste!

Zweites Schießen - Kühn: Weiter zwei Fehler von Kühn... damit wird er mit der Medaillenvergabe heute definitiv nichts zu tun haben.

Erstes Schießen - Lesser: Boom! Stark! Blitzsauber und vor allem schnell (nach 28 Sekunden) bleibt Erik Lesser fehlerfrei - und reiht sich auf Rang 10 ein. Schlagdistanz!

Biathlon jetzt im Live-Ticker: Drei Fehler! Kühn mit schwachem ersten Schießen

Erstes Schießen - Kühn: Zefix! Drei Fehler beim ersten Schießen von Kühn - das war wohl eher nix. Sehr wilder Ablauf und drei Strafminuten. Damit liegt er auf Rang 9 aktuell.

09.41 Uhr: 22,9 Sekunden liegt Kühn hinter Bø, der beim ersten Schießen gerade übrigens die erste Strafminute eingefangen hat. Aber: Der Norweger zählt nicht zu den allerbesten Schützen.

09.34 Uhr: Jetzt ist Johannes Kühn auf der Strecke. Auf geht‘s, Junge! Erik Lesser (27), Benedikt Doll (44) und Roman Rees (54) starten etwas später. Johannes Thingnes Bø liegt wenig überraschend nach den ersten Zwischenzeiten vorne.

START: So, es geht los! Das Wetter ist „super“, die Sonne scheint in Zhangjiakou - und auch der Wind hat nachgelassen. Kalt aber ist es trotzdem. Maxim Tsvetkov startet als Erster in die Loipe. Mit Johannes Thingnes Bø startet der große Favorit direkt mit der Nummer 2. Als erste Deutscher kommt Johannes Kühn mit der Startnummmer 8. Insgesamt sind‘s 92 Athleten, die gleich an den Start gehen.

Update vom 08. Februar, 09.18 Uhr: Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der Biathleten im Deutschen Skiverband (DSV), sah die bärenstarken Leistungen seiner Athletinnen am Montag gleich als Startschuss für weitere Großtaten.

„Natürlich gibt so ein Ergebnis noch mehr Selbstvertrauen“, sagte er. So greifen die deutschen Männer um Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees im Einzel über 20 km an. „Die Stimmung ist super, wir sind sehr selbstbewusst“, sagte Eisenbichler. Für Herrmann und Co. geht es nach mehreren Ruhetagen erst wieder am Freitag mit dem Sprint weiter.

Biathlon jetzt im Live-Ticker: Nächste deutsche Olympia-Sensation?

Update vom 08. Februar, 09.03 Uhr: In weniger als einer halben Stunde geht‘s bei den Männern in Zhangjiakou los. War die Goldmedaille von Denise Hermann der große Befreiungsschlag für die deutschen Biathleten? Hoffen wir es!

Erstmeldung vom 8. Februar: Peking - Deutschland jubelt über Biathlon-Gold! Denise Herrmann sicherte sich am Montag im Einzel der Frauen über 15 Kilometer den Olympia-Titel. Der Jubel war im Anschluss natürlich groß - setzen die Männer am Dienstag vielleicht sogar noch einen drauf?

Ab 9.30 Uhr geht es heute um Medaillen, 20 Kilometer und vier Mal Schießen steht auf dem Plan. Wieder gibt es pro Schießfehler eine Strafminute, was wird für die deutschen Biathleten drin sein? Der frühere Weltmeister Benedikt Doll, Routinier Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn gehen für das deutsche Team auf Medaillenjagd. Wir sind im Live-Ticker dabei.