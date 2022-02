Olympia-Traum wird wahr! Deutschland zündet den Medaillen-Turbo in der Biathlon-Staffel

Von: Alexander Kaindl

Die deutsche Biathlon-Staffel jubelt! Das DSV-Quartett gewinnt Bronze in der Staffel. Das Rennen zum Nachlesen im Ticker.

Olympia 2022: Biathlon-Staffel der Damen jetzt live - Das Endergebnis

1. Schweden 2. ROC + 12,0 Sekunden 3. Deutschland + 37,4 Sekunden 4. Norwegen + 50,7 Sekunden

13.45 Uhr: Genau diese Momente lieben wir so an Olympischen Spielen: Die deutsche Biathlon-Staffel wurde nach ihrem Bronze-Rennen interviewt. Exakt zu diesem Zeitpunkt schaffte das deutsche Langlauf-Duo die Gold-Sensation - unsere Biathlon-Damen erlebten den Wahnsinns-Moment mit und flippten daraufhin im Live-TV komplett aus.

+++ Schweden ist im Ziel. Das ist Gold! Russland gewinnt Silber! Und Deutschland ist auf Bronzekurs! Ja! Deutschland hat die Medaille! Denise Herrmann hält Marte Olsbu Röiseland auf Distanz.

Trainer Christian Mehringer ist am ARD-Mikrofon: „Wir sind super happy. Wir sind in der Gesamtwertung in diesem Jahr Fünfter, wollten besser sein. Die Mädels wollten eine Olympia-Medaille, darauf haben sie sich eingestimmt und letztlich umgesetzt.“

+++ Die Russin Uljina Nigmatullina hat hier noch einiges im Tank, gibt Vollgas! Denise Herrmann muss abreißen lassen. Und von hinten kommt Marte Olsbu Röiseland! Ist das spannend.

+++ Auf geht‘s, Denise! Zehn Sekunden Rückstand auf Silber!

Achtes Schießen: Jetzt geht es um alles! Elvira Öberg ist als erste beim letzten Schießen. Ein Fehler! Der Nachlader passt. Das ist Gold für Schweden! Russland mit dem Fehler. Deutschland mit dem Fehler. Bei Russland und Deutschland sind beide Nachlader drin. Silber ist hier möglich!

+++ Deutschland zieht an Italien vorbei!

+++ Jetzt muss Denise Herrmann powern, wenn es hier eine deutsche Medaille werden soll. Sie hat gerade schon mächtig Zeit gut gemacht, schafft sie es nochmal? Zehn Sekunden liegt sie hinter Italien, 20 hinter Russland.

Siebtes Schießen: Elvira Öberg ist da. Fünf Treffer! Die Verfolgerinnen sind gleichzeitig angekommen. Russland fertig. Italien fertig. Deutschland braucht den Nachlader. Und fertig! Schade, ein Fehler - der kostet natürlich wieder Zeit.

Biathlon-Staffel JETZT live: Deutschland zündet den Turbo

+++ Denise Herrmann ist schon fast dran an Bronze! Wahnsinn! Die Lücke ist zugelaufen, Deutschland kämpft hier um die Medaille.

+++ Der Wechsel ist vollzogen. 37 Sekunden Rückstand für Denise Herrmann. Alles möglich hier!

+++ Wir gehen langsam in die heiße Phase. Schweden, Italien und Russland führen, liegen nun dicht beisammen. Hanna Öberg wird hier gleich an ihre Schwester Elvira übergeben. Eine starke Schlussläuferin! Aber Deutschland hat ja noch Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann. Der Rückstand beträgt gut 30 Sekunden, es ist noch alles drin.

Sechstes Schießen: Svetlana Mironova ist da. Lässt sich viel Zeit - und sofort der erste Fehler. Noch ein Fehler. Zweimal muss sie nachladen. Schweden und Italien sind da. Wieder Fehler Russland! Zwei Fehler Schweden! Was ist hier denn los? Russland muss in die Strafrunde! Schweden und Italien sind fertig, beide mussten nachladen. Und Preuß? Aaaaah schade! Der letzte geht daneben. Der Nachlader auch. Und dann ist sie fertig. Bitter! Da hätte sie viel Zeit gutmachen können.

+++ Franzi Preuß verliert Zeit auf das Führungstrio, Gold ist aktuell über eine Minute weg. Aber: Auch bei der Herren-Staffel gestern lag Russland lange vorne. Beim letzten Schießen hagelte es dann Fehler und Strafrunden und es sollte letztlich nur Bronze werden. Heißt also: Bis zum Schluss kämpfen!

Fünftes Schießen: Weiter geht‘s. Russland trifft alle fünf Scheiben und bleibt souverän vorne. Dann Schweden und Italien. Schweden braucht eine Extra-Patrone, Italien fehlerfrei. Sie gehen gleichzeitig weg, jetzt kommt Preuß. Super Serie, super Tempo! Deutschland bleibt dran! Rückstand zur Spitze: 47,7 Sekunden.

+++ Reztsova übergibt als erste. Das ROC führt hier zu Halbzeit. Dann Italien, Schweden und Deutschland. Die nächste deutsche Starterin ist Franziska Preuß, sie hat hier 45,9 Sekunden Rückstand auf Platz eins. Noch ist alles drin.

+++ Das russische Team übernimmt die Führung, überragendes Rennen hier von Kristina Reztsova. Dorothea Wierer muss abreißen lassen. Die Schwedin Mona Brorsson folgt auf Platz drei.

Biathlon-Staffel jetzt im Live-Ticker: Plötzlicher Rückschlag für Deutschland

+++ Zwei Fehler von Deutschland, sehr bitter. Nun sind es 31 Sekunden Rückstand auf die Spitze, 23 Sekunden fehlen auf Platz drei.

Viertes Schießen: Weiter geht‘s mit dem Stehendschießen. Wierer wieder unfassbar stark! Hinz mit dem Fehler, schade! Sie verballert auch den Nachlader, verliert hier viel Zeit. Und dann trifft sie doch!

+++ Das Spitzentrio ist jetzt ein Spitzenquartett - die Russin Kristina Reztsova hat sich auf Position zwei geschoben.

+++ Was ist mit Irene Cadurisch los? Die Schweizerin liegt auf einer Trage, muss behandelt werden.

Drittes Schießen: Das Führungstrio ist da. Liegendschießen - wer behält die Nerven? Dorothea Wierer für Italien ist als erste fertig - Deutschland und Schweden folgen auf dem Fuß! Stark!

+++ Vanessa Voigt übergibt hier als erste. Jetzt ist Vanessa Hinz dran.

Biathlon-Staffel jetzt im Live-Ticker: Deutsche Olympia-Damen auf Goldkurs

+++ Das Spitzentrio hat aktuell rund zehn Sekunden Vorsprung vor Norwegen. Deutschland hat inzwischen sogar die Führung übernommen.

+++ Super Leistung hier von Vanessa Voigt, sie hat all ihre zehn Scheiben abgeräumt und übergibt jetzt gleich eine Top-Position.

Zweites Schießen: Schweden legt hier wieder vor, aber dann der erste Fehler! Persson muss nachladen. Und Voigt ist als erste fertig! Stark!

+++ Deutschland ist aktuell Vierter, hat neun Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Erstes Schießen: Jetzt wird es zum ersten Mal spannend! Voigt lässt es langsam angehen, aber das ist auch völlig in Ordnung, wenn man dann alle Scheiben wegpustet! Guter Start für die deutschen Damen hier.

+++ Das Feld ist zu Beginn naturgemäß dicht zusammen, Italien liegt aktuell vorne. Deutschland ist auf Platz sechs. Hinter Vanessa Voigt bildet sich schon eine kleine Lücke.

+++ Und los geht‘s!

8.44 Uhr: Vanessa Voigt ist die deutsche Startläuferin. Sie wird hier natürlich gleich versuchen, eine gute Ausgangsposition für ihre Kolleginnen herauszulaufen.

8.31 Uhr: Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag), Vanessa Voigt (Rotterode) - ist das das deutsche Medaillen-Quartett für heute?

Update vom 16. Februar, 8.28 Uhr: In einer guten Viertelstunde geht es hier los mit der Frauen-Staffel! Was ist drin für die Deutschen? Wir sind gespannt!

Biathlon-Staffel jetzt im Live-Ticker: Deutsche Damen vor nächster Olympia-Sensation?

Erstmeldung vom 15. Februar, 22.13 Uhr: Peking - Was war das für eine irre Staffel der Biathlon-Herren! Deutschland hat beim letzten Schießen die Medaille aus der Hand gegeben, Philipp Nawrath leistete sich zu viele Fehler. Am Ende war es nur der undankbare vierte Platz für Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Nawrath. Machen es die deutschen Olympia-Damen am Mittwochvormittag (8.45 Uhr MEZ) besser?

Angeführt von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann wollen die deutschen Biathletinnen im Kampf um die Staffel-Medaillen mitmischen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekannt gab, schickt er Startläuferin Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Herrmann ins Rennen über vier Mal sechs Kilometer. Etwas früher geht es für Linus Straßer im Slalom um eine Medaille.

Olympia: Biathlon-Staffel der Damen im Live-Ticker

„Auf die Staffel fiebern wir schon das ganze Jahr hin“, sagte Herrmann, die in China mit Gold im Einzel für die bislang einzige deutsche Medaille in acht Biathlon-Rennen gesorgt hatte. Es gehe in der Staffel darum, „dass wir da wirklich bis zum Ende in Schlagdistanz bleiben. Die haushohen Favoriten sind wir auf dem Papier nicht.“ Dennoch versprach die 33-Jährige: „Wir werden bis aufs Messer kämpfen und bis zum letzten Zentimeter alles geben.“

Topfavorit Norwegen um die dreimalige Peking-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland muss ohne Ingrid Landmark Tandrevold auskommen, die nach ihrem Schwächeanfall in der Verfolgung die Heimreise angetreten hat. Weitere Medaillenkandidaten sind Schweden, Frankreich, Belarus und Russland. (akl/sid)