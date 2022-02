Biathlon heute live: Gelingt den deutschen Herren doch noch eine Olympia-Sensation?

Von: Alexander Kaindl

Was ist für Benedikt Doll in der Olympia-Verfolgung drin? © ODD ANDERSEN/AFP

Die Verfolgungs-Rennen stehen an: Am Sonntag werden wieder Olympia-Medaillen im Biathlon vergeben. Wir begleiten die Entscheidung bei den Herren hier im Live-Ticker.

Update vom 13. Februar, 10.08 Uhr: Die Biathlon-Damen sind bereits auf der Strecke, aus deutscher Sicht wird es wohl nichts mit Medaillen. Die Herren werden es hier heute ähnlich schwer haben. Um 11.45 Uhr starten sie ihre Verfolgung.

Erstmeldung vom 13. Februar, 9.55 Uhr: Peking - Nächste Biathlon-Medaillen für Deutschland? Am Sonntag stehen zwei Entscheidungen an, allerdings hat das Team D im Rennen um Edelmetall nicht unbedingt die besten Chancen. Sowohl die Damen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann (ab 10.00 Uhr) als auch die Männer (ab 11.45 Uhr) müssen ihre Rückstände aus den Sprintrennen aufholen, wenn es noch eine Olympia-Medaille geben soll.

In den beiden Verfolgungsrennen treten die jeweils besten 60 aus dem Sprint an und nehmen die Zeitabstände aus diesem Wettbewerb mit. Und da gibt es für die Deutschen eben eine Menge zu tun: Bei den Damen (hier im Live-Ticker) startet Vanessa Voigt 1:31,4 Minuten später als Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen, Herrmann hat sogar 1:45,1 Minuten Rückstand. Im Herren-Jagdrennen muss Benedikt Doll anschließend noch 1:05,0 Minuten warten, ehe er nach Norwegens Sprint-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö in die Loipe darf. Doll bleibt aber Optimist: „Ruhe bewahren, gut schießen, und wenn es gut klappt, ist die Medaille auf jeden Fall greifbar“, sagte der Schwarzwälder.

Was ist drin für die Deutschen? Wir begleiten das Rennen der Herren hier im Live-Ticker. (akl/dpa)