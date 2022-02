Olympia: Biathlon im Live-Ticker - Titelverteidigung im Sprint? Deutsche Herren greifen nach Medaille

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Johannes Kuehn beim Schießen. Olympische Winterspiele 2022. © GEPA pictures/Patrick Steiner/imago

Die deutschen Biathleten greifen im Olympia-Sprint an. 2018 holte Arnd Peiffer Gold - können Benedikt Doll und Co. den Titel verteidigen? Der Live-Ticker.

>>> AKTUALISIEREN <<<

Peking - Nach dem missglückten Damen-Sprint am Freitag haben die Herren am Samstag die Chance, die gedrückte Stimmung im Team Deutschland wieder aufzuhellen.

Für Deutschland gehen an den Start: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath. Wie der Deutsche Skiverband am Freitag in Zhangjiakou mitteilte, erhielt Erik Lesser im Rennen über zehn Kilometer keinen Startplatz.

Olympia 2022: Startreihenfolge für Biathlon-Sprint - 10 Kilometer der Herren

10:02:00 Uhr: #4 Philipp Nawrath

...

10:15:00 Uhr: #30 Benedikt Doll

10:21:00 Uhr: #42 Roman Rees

10:25:00 Uhr: #50 Johannes Kühn

Der 10-Kilometer-Sprint der Herren (Start 10 Uhr MEZ) ist im Prinzip ein verkürzter Einzel-Wettkampf: Die Männer starten in einer zuvor festgelegten Reihenfolge nacheinander mit 30 Sekunden Abstand. Statt viermal, wie beim Einzel, geht es für die Athleten beim Sprint nur zweimal zum Schießen. Einmal liegend und einmal im Stehen.

Olympia 2022: Titelverteidigung im Biathlon-Sprint der Herren?

Zu den Favoriten zählen die deutschen Herren beim heutigen Rennen nicht. Die besten Chancen werden Sebastian Samuelsson (Schweden), Quentin Fillon Maillet (Frankreich), Johannes Thingnes Bö (Norwegen) eingeräumt. Den Versuch der Titelverteidigung werden die Herren trotz mangelnder Favoritenrolle aber wohl dennoch unternehmen: In Pyeongchang holte Arnd Peiffer 2018 Gold im Sprint.

Der Harzer Olympiasieger war im vergangenen Jahr zurückgetreten und arbeitet mittlerweile als TV-Experte für die ARD. Aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus kann Peiffer zumindest an diesem Wochenende aber nicht im Olympia-Studio in Mainz auftreten. (hgr mit dpa)