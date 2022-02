Olympia-Corona-Hotel „unzumutbar“: Teamarzt hat deutsche Gold-Hoffnung „mental noch nie so am Ende gesehen“

Von: Andreas Knobloch

Eric Frenzel ist enttäuscht und niedergeschlagen bei den Olympischen Spielen. © Screenshot Instagram

Während andere von Medaillen träumen, verbringen deutsche Olympia-Athleten ihre Zeit im „Corona-Knast“. Zustände werden als „unzumutbar“ beschrieben.

Peking - Die Olympischen Spiele in Peking sind gleichzeitig Traum und Albtraum. Der schmale Grat, den die Athletinnen und Athleten begehen, wird von Corona geleitet. Geht es ins Tal der Tränen und der Test ist positiv, so beginnt der Albtraum, ist der Test negativ, darf von Gold, Silber und Bronze geträumt werden. Ein absoluter Gold-Kandidat der Deutschen ist leider im Corona-Knast gelandet - wenn man es so dramatisch ausdrücken mag. Zumindest den Zitaten der Offiziellen zufolge geht es in den Corona-Hotelzimmern alles andere als gemütlich zu.

Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel galt vor allem nach dem Ausfall von Jarl Magnus Riiber als absoluter Spitzenkandidat. Der norwegische Konkurrent ist ebenso in Quarantäne wie Frenzel und sein Teamkollege Terence Weber. Frenzel dokumentiert auf Instagram seinen Transport ins Corona-Hotel mit den Worten: „Dann hoffen wir jetzt mal das beste, um hier recht bald wieder aus der Isolation freizukommen.“ Der Wintersportler hält sich mit Kritik im Vergleich zu den Sprechern deutlich zurück.

Olympia 2022: Heftige Kritik für mieses Corona-Hotel - Gold-Favorit Frenzel „mental“ down

Der Mannschaftsarzt Dr. Stefan Pecher äußerte sich: „Freitag hat sich die Situation sehr schlecht dargestellt. Als Eric abgeholt wurde, dann ins Quarantäne-Hotel kam und ich die ersten Videos und Botschaften von ihm sah, war ich erstaunt. Er war mental wirklich am Ende. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Eine schwierige Situation.“ Der Alptraum-Start in China nahm den Nordischen Kombinierer ziemlich mit. „Ich habe ihn mental in so einer Situation noch nie gesehen“, sagte Teamarzt Stefan Pecher, der Frenzel nach eigenen Angaben seit 17 Jahren betreut. „Nicht bei Niederlagen, nicht bei Situationen mit Pech bei Weltcups oder Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen.“

Olympia 2022: DOSB setzt alles daran, Zustände zu verbessern

Unterdessen bemüht sich der Deutsche Olympische Sportbund intensiv um eine Verbesserung der Quarantäne-Bedingungen für Frenzel. Chef der Mission Dirk Schimmelpfennig bezeichnete sie am Samstag als „unzumutbar“. Deshalb sei der DOSB bereits im intensiven Austausch mit dem Internationalen Olympischen Komitee und den Olympia-Organisatoren, um „beschleunigt Abhilfe“ zu schaffen.

Dies gelte nicht nur für die Nordischen Kombinierer, sondern auch für den Eiskunstläufer Nolan Seegert, der schon drei Tage im Isolations-Hotel verbringen muss und nun ein größeres Zimmer und Trainingsgeräte erhält. „Uns ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen in der Quarantäne gut sind“, sagte Schimmelpfennig. „Wichtig ist dabei, dass die drei Athleten die Perspektive haben, in den Wettkampf zurückzukehren und sich körperlich darauf weiter vorbereiten zu können.“ Er sei überzeugt, dass Lösungen gefunden werden, „die angemessen sind“.

Schon am Eröffnungstag sorgten die chinesischen Beamten für einen Skandal bei einer TV-Schalte, die umgehend abgebrochen werden musste.