Nach Sensations-Gold: Insider erhebt schwere Betrugsvorwürfe gegen deutsches Team

Olympia-Skandal?

Ein Moment, der ein Leben lang bleibt: Katharina Hennig (l.) und Victoria Carl jubeln über Langlauf-Gold.

Im Langlauf-Teamsprint der Damen holte Deutschland völlig überraschend Gold. Ein „Insider“ erhebt nun schwere Vorwürfe. Hat das deutsche Team betrogen?

Peking - Olympia 2022 ist Geschichte! Deutschland fährt mit insgesamt 27 Medaillen im Gepäck nach Hause. Vor allem im Eiskanal waren die deutschen Athleten unschlagbar. Auch wenn das Ausmaß der Dominanz dann doch überrascht, waren die Erfolge im Rodeln und Bob durchaus eingeplant.

Alles andere als eingeplant war eine Goldmedaille im Langlauf. Doch Katharina Hennig und Victoria Carl sorgten mit ihrem Olympiasieg im Teamsprint für ein Märchen, das niemand hatte kommen sehen. Der deutsche Triumph rief auch bei den skandinavischen Langlauf-Nationen Finnland, Schweden und Norwegen Ungläubigkeit hervor.

Olympia: Deutscher Material-Betrug im Langlauf? DSV reagiert sofort

Das führte so weit, dass plötzlich das Gerücht aufkam, Deutschland hätte betrogen. Die finnische Boulevardzeitung Iltalehti brachte den Vorwurf in Umlauf, indem sie einen anonymen „Insider“ zitierte. Dieser will erfahren haben, dass die deutschen Langläuferinnen das verbotene Ski-Wachs „C8“ für ihr Material verwendet hätten.

Der Deutsche Skiverband (DSV) ließ die Anschuldigung nicht lange auf sich sitzen. „Zu anonymen Vorwürfen, noch dazu wenn sie so hanebüchen sind, geben wir normalerweise keine Stellungnahmen ab“, sagte Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach im Gespräch mit Eurosport. „Aber um es klar und deutlich zu sagen: Der Deutsche Skiverband hält sich an alle Vorgaben und Regeln.“

Olympia: Ex-Bundestrainer Behle schmettert Betrugsvorwürfe ab

Dass an den Vorwürfen etwas dran ist, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Ex-Bundestrainer und -Olympionike Jochen Behle erklärt bei Eurosport, warum: „Wachse mit C8-Fluorid hätte bei den Spielen in China kein Team freiwillig eingesetzt. Der Grund liegt auf der Hand: Dieses Material bringt nur etwas bei feucht-nassen Bedingungen, wenn es etwas wärmer ist und die Loipe schmierig wird.“

Am chinesischen Olympia-Standort Zhangjiakou herrschte allerdings ein sehr kaltes und trockenes Klima. Behle vermutet schlicht „Neid“ als Grund für die Vorwürfe. Die Kälte in den chinesischen Bergen sorgte nicht nur für stumpfen Schnee - sondern auch für Unterkühlungen der Athleten. Für einen Finnen wurde es im Intimbereich besonders unangenehm. (epp)