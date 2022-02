Walijewa-Wahnsinn bei Olympia: Wunderkind scheitert krachend - Überraschendes Statement von Bach

Von: Helena Grillenberger

Aus der Traum: Die Gold-Favoritin Kamila Walijewa wird vierte. © Valery Sharifulin/imago

Kamila Walijewa galt als heiße Favoritin für Gold. Die 15-jährige Russin, die unter Dopingverdacht steht, wurde allerdings beim heutigen Wettkampf nur Vierte.

Update vom 17. Februar, 16.24 Uhr: Erst abgesagt, jetzt fand sie doch statt: die Medaillenzeremonie für die Athleten im olympischen Eiskunstlauf-Teamwettbewerb in Peking. Hintergrund der Diskussion war der positive Dopingtest der 15-jährigen Kamila Walijewa. Die Russin durfte unter Vorbehalt bei den Olympischen Spielen starten. Das IOC beschloss aber, dass es für den Fall eines Medaillengewinns von Walijewa keine Siegerehrung geben würde.

Das amerikanische Team war damit unzufrieden. IOC-Chef Thomas Bach hatte sich deshalb mit der US-Mannschaft zu einer Aussprache getroffen. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, Bach habe dem US-Team anstelle ihrer Silbermedaillen vorläufig olympische Fackeln als Geschenk bis zur Klärung des Dopingfalls angeboten.

Walijewa: 15-Jährige wird nur Vierte

Nun fand die Zeremonie aber doch statt: Walijewa lieferte eine fehlerhafte Kür, wurde Vierte - und gewann keine Medaille. Fast alles ging bei Walijewas Vortrag auf dem Eis schief, darunter litt auch der künstlerische Gesamteindruck. Nach der Notenvergabe wollte Walijewa nur noch raus aus dem Capital Indoor Stadium. Mit versteinerter Miene und unsagbar leeren Augen passierte sie wortlos die Mixed-Zone, es wirkte wie ein Gang zum Schafott. Und im ARD-Studio weinte Katarina Witt mit der 15-Jährigen.

Die Goldmedaille, für die Walijewa als Favoritin galt, ging an ihre Trainingspartnerin Anna Schtscherbakowa. Die überraschende Olympiasiegerin hatte mit ihrer Teamkollegin großes Mitleid. „Es war vom ersten Moment zu sehen, dass die Kür nicht gut läuft. Ich weiß, was das in diesem Moment für eine Sportlerin bedeutet“, sagte die letztjährige Weltmeisterin.

Der Fall Walijewa: Päsident der WADA fordert Gefängnisstrafen

Im Fall Walijewa befürwortete Witold Banka, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, derweil sogar Gefängnisstrafen für Menschen, die Kindern Dopingmittel verabreichen. „Das ist böse und nicht zu verzeihen. In einigen Ländern ist das schon strafbar und eine harte, aber sehr gute Lösung“, sagte der Pole im Eurosport-Interview.

Unterdessen gerät der russische Mannschaftsarzt Filipp Schwezki mehr und mehr in den Fokus. Wie der Leiter einer kardiologischen Abteilung eines Moskauer Krankenhauses der russischen Website Dossier Center bestätigte, habe weder das verbotene Dopingmittel Trimetazidin noch die erlaubte Substanz Hypoxen eine leistungssteigernde Wirkung.

Kölner Dopingexperte bringt Haaranalyse ins Spiel

Da sich aber beide Medikamente leicht nachweisen ließen, so der Arzt weiter, müsse man die medizinische Betreuung der russischen Eiskunstläufer als wenig kompetent einstufen. Dossier Center ist eine investigative Website eines im Exil lebenden russischen Geschäftsmanns, die in Russland gesperrt ist.

Eine spezielle Untersuchungsmethode brachte der Kölner Dopingexperte Mario Trevis ins Spiel. „Mit einer Haaranalyse kann man möglicherweise unterscheiden, ob es sich um eine mehrmalige Einnahme in größeren Mengen gehandelt hat oder um eine versehentliche, einmalige Gabe, sagte Thevis im ARD-Interview.

Olympia: Waljiewa liefert trotz Druck ab

Erstmeldung vom 16. Februar: Alle Augen sind bei Olympia auf die erst 15 Jahre alte Kamila Walijewa gerichtet. Trotz Druck liefert sie ab. Doch jetzt wurden weitere Substanzen in ihrem Dopingtest nachgewiesen.

Peking - Nach dem ersten Platz im Kurzprogramm des Damenwettbewerbs bei den Olympischen Spielen in Peking, hat Kamila Walijewa gute Chancen auf den Olympiasieg. Mit 82,16 Punkten geht die 15-jährige Eiskunstläuferin am Donnerstag als Führende in die Kür.

Doch ihr Erfolg wird von Doping-Vorwürfen überschattet: Bei den russischen Meisterschaften im Dezember war sie getestet worden. Das Ergebnis aber lag erst im Februar vor. Die RUSADA hob die Suspendierung der 15-Jährigen dennoch auf. IOC, die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und der Eislauf-Weltverband ISU gingen in Berufung, verloren aber vor dem CAS (Sportgerichtshof). Die Begründung: Das Alter Walijewas. Als unter 16-Jährige gelte Walijewa noch als schutzbedürftig.

Olympia: Teilnahme nur unter Vorbehalt

Ob und welche Sanktionen der 16-Jährigen drohen, entscheidet sich erst nach den Olympischen Spielen, bei denen die Russin unter Vorbehalt laufen darf. Nun gibt es aber neue Details:

Informationen der New York Times zufolge, wurden im Dopingtest der 15-Jährigen drei unterschiedliche Substanzen zur Behandlung von Herzproblemen entdeckt. Zwei davon seien erlaubt, eine aber verboten. Das gehe aus einem Dokument hervor, das bei der Anhörung um die Starterlaubnis der Russin im Einzelwettbewerb der Winterspiele in Peking vor dem CAS vorgelegt worden war.

Dopingprobe: Test soll kontaminiert worden sein

Walijewa habe vor der Ad-hoc-Kommission des Sportgerichtshofs argumentiert, ihre Probe auf das Mittel Trimetazidin sei kontaminiert worden. Das bestätigte der Schweizer Denis Oswald, Vorsitzender der IOC-Disziplinarkommission. Medikamente ihres Großvaters sollen der Grund für das positive Ergebnis gewesen sein.

Denn: Laut den Informationen der New York Times, habe Walijewas Großvater der RUSADA in einer Videobotschaft erklärt, er nehme das Medikament Trimetazidin, um „Attacken“ zu behandeln. Russische Medien zufolge haben Walijewa und ihr Großvater dann wohl angeblich aus demselben Glas getrunken.