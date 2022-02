Olympia-Auftakt von grauenhafter Szene überschattet: „Es war schrecklich“

Von: Alexander Kaindl

Brianna Decker verletzte sich so schwer, dass sie mit einer Liege vom Eis gebracht werden musste. © ZUMA Wire / Imago

Für Brianna Decker sind die Olympischen Spiele beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Die Eishockey-Spielerin verletzte sich schwer.

Peking - Endlich geht es los! Die Olympischen Winterspiele starten am Freitag, 4. Februar. Viel war vorab geredet, diskutiert und kritisiert worden. Nun soll endlich das Sportliche im Mittelpunkt stehen. Um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt die Eröffnungsfeier in Peking, bis zum 20. Februar geht es für die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt dann um die historische Chance einer Medaille.

Vor dem offiziellen Startschuss ging es schon mehrere Tage rund: Seit dem 2. Februar laufen schon verschiedene Wettkämpfe, in den Vorrunden soll der Grundstein für den späteren Erfolg gelegt werden. Neben Curling und Eiskunstlauf stand bisher Eishockey auf dem Programm. Und genau dort kam es in einem Spiel zu einer wahren Schock-Szene - nichts für schwache Nerven!

Olympia: Eishockey-Star verletzt sich schwer

Was war passiert? Es lief das erste Drittel zwischen Titelverteidiger USA und Finnland. Nach nur elf Minuten Spielzeit kam es zu einem Zweikampf zwischen US-Leistungsträgerin Brianna Decker und der Finnin Ronja Savolainen. Beide Spielerinnen stürzten, Savolainen landete dabei so unglücklich auf Decker, dass diese sich den linken Fuß um 90 Grad verdrehte.

Markerschütternde Schmerzensschreie erfüllten in der Folge die Halle. „Es war schrecklich“, sagte Coyne Schofield, Kapitänin der US-Mannschaft, nach dem Spiel. „Man kann es nicht anders sagen. Es war wirklich schwer mit anzusehen. Sie ist eine der härtesten, stärksten Spielerinnen der Welt. Es war natürlich vernichtend und nervenaufreibend für uns, als wir ihre Reaktion gehört haben.“

Brianna Decker auf Trage von Eis gebracht: Olympia schon vor der Eröffnungsfeier beendet

Das medizinische Personal eilte unmittelbar nach der Horror-Verletzung aufs Eis, Decker lag minutenlang am Boden, sämtliche Beteiligten waren sichtlich unter Schock. Auf einer Trage wurde die Amerikanerin schließlich in die Katakomben gebracht, wo sie sofort weiter behandelt wurde. Die traurige Gewissheit kam schnell: Die Spiele sind für Decker beendet, bevor sie so richtig begonnen haben.

Man kann nur erahnen, welche Schmerzen Brianna Decker (r.) nach diesem Zweikampf durchleben musste. © Xinhua / Imago

Immerhin: Decker blieb in der Halle, wurde nach dem Spiel in Stützschuh und auf Krücken gesehen, wie sie mit ihren Mitspielerinnen abklatschte. Ihr Team gewann die Partie mit 5:2 - ein Sieg, den man auch für die schwer verletzte Eishockey-Kollegin habe einfahren wollen, wie Schofield erzählte. Eine genaue Diagnose der Verletzung lag zunächst nicht vor. Angesichts der Bilder scheint ein Knöchelbruch jedoch wahrscheinlich. (akl)