„Bin geimpft, obwohl ich dagegen bin“ - Ski-Star findet drastische Worte vor Olympia

Von: Marco Blanco-Ucles

Für die Olympischen Spiele hat sich Federica Brignone gegen das Coronavirus impfen lassen - obwohl sie Bedenken hat. © GEPA pictures/Imago

Italiens Medaillenhoffnung Federica Brignone hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen - obwohl sie eigentlich dagegen ist.

Peking - Olympische Spiele - es gibt nichts Größeres für einen Athleten. Alle vier Jahre kämpfen die besten Sportler der Welt um Ruhm und Ehre. Die Opfer, die sie für eine Teilnahme bringen, sind groß. Bei Federica Brignone offenbar so groß, dass sie sogar bereit war, ihre Meinung bezüglich einer Impfung gegen das Coronavirus zu ändern. Dass erklärte die alpine Rennfahrerin nun gegenüber „Corriere della Sera“.

Olympia: Ungeimpften Sportlern droht wochenlange Quarantäne

„Ich bin geimpft, obwohl ich dagegen bin. Die Olympischen Spiele sind zu wichtig, daher beschwere ich mich nicht“, erklärt die 31-Jährige. Um ihren Traum von olympischen Gold weiterhin leben zu können, war die Immunisierung alternativlos. Denn in China gelten strenge Corona-Regularien. Athleten, die nicht gegen das Virus geimpft sind, ist die Teilnahme an den Spielen nur durch eine wochenlange Quarantäne vor Ort gestattet.

Für Brignone war die Isolation in Peking allerdings keine Option. Schließlich war sie bis kurz vor ihrem Abflug nach Asien im Weltcup der Damen unterwegs - und das sehr erfolgreich: Die 31-Jährige gewann am vergangenen Sonntag den Super-G auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen, führt in dieser Disziplin zudem den Gesamtweltcup an. Logisch, dass Brignone auch in Peking zu den großen Medaillen-Favoritinnen zählt.

Olympia: Federica Brignone strebt zweite Medaille der Karriere an

Bereits 2018 durfte sich die Italienerin über Edelmetall freuen. Damals gewann sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Bronze im Riesenslalom. Am 11. Februar steht für die Frauen in Peking der Super-G auf dem Programm. Der Olympiasieg sei für die 31-Jährige „der große Traum“. Aus diesem Grund habe sie sich entgegen ihres ursprünglichen Plans doch gegen das Coronavirus immunisieren lassen.

Am Eröffnungstag der Olympischen Spiele gab es einen Skandal im niederländischen TV. Ein Journalist wurde von chinesischen Beamten attackiert, die TV-Schalte musste abgebrochen werden. (mbu)