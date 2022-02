Goldener Olympia-Abschied für Deutschland! Medaillenflut in der Nacht

Von: Marius Epp

Francesco Friedrich (r.) holt mit seinem Team - Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller - Gold für Deutschland. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Was passiert am Sonntag in Peking? Deutschland darf zum Schluss der Spiele nochmal jubeln. Der Olympia-Tag im News-Ticker.

Update vom 20. Februar, 5.16 Uhr: Francesco Friedrich hat Bob-Geschichte geschrieben und als erster Pilot zum zweiten Mal olympisches Doppel-Gold gewonnen. Nach seinem Sieg im Zweierbob triumphierte der 31-Jährige bei den Winterspielen von Peking am Sonntag auch im großen Schlitten und wiederholte damit seine zwei Goldmedaillen von Pyeongchang vor vier Jahren. Der Berchtesgadener Johannes Lochner fuhr im Sliding Centre Yanqing auf Platz zwei, Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach wurde hinter dem Kanadier Justin Kripps Vierter.

Nachdem Friedrich zur Halbzeit nur einen Mini-Vorsprung von 0,03 Sekunden auf Lochner hatte, sorgte der Pilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg im dritten Lauf für eine Vorentscheidung. Aufgrund des gegenüber Lochner deutlich besseren Starts kam Friedrich dicht an den Bahnrekord seines internen Konkurrenten von 58,13 Sekunden heran und lag vor dem Finale mit 0,20 Sekunden Vorsprung vorn.

Olympia: Gold und Silber für Deutschland im Viererbob

Im letzten Lauf legte Friedrich nochmal die Bestzeit hin, baute den Vorsprung vor Lochner auf 0,37 Sekunden aus. Hafer verpasste seine zweite Bronzemedaille nur um sechs Hundertstelsekunden und damit den ersten deutschen Dreifach-Triumph im großen Schlitten. Im Zweierbob hatten deutsche Piloten die ersten drei Plätze belegt.

Mit vier olympischen Goldmedaillen zog Friedrich mit André Lange gleich, der 2002 und 2006 im Vierer- sowie 2006 und 2010 im Zweierbob gesiegt hatte. In der Gesamtbilanz hat Lange allerdings noch eine weitere Silbermedaille von den Vancouver-Spielen 2010 stehen und ist damit der erfolgreichste Pilot der Olympia-Geschichte. Dies könnte Friedrich in vier Jahren in Mailand und Cortina d‘Ampezzo übertrumpfen.

In der olympischen Geschichte des Bobfahrens haben nur Andreas Osterl (1952), Eugenio Monti (Italien/1968), Meinhard Nehmer (1976), Wolfgang Hoppe (1984), Lange (2006) sowie Friedrich 2018 in Pyeongchang beide Disziplinen gewonnen. Nun wiederholte der Sachse diesen Coup als Erster.

Deutsche Medaillenflut in der Nacht auf Sonntag

Update vom 20. Februar, 4.45 Uhr: Am Ende fehlte nur ein Wimpernschlag zu Gold. Die bislang so glücklosen deutschen Skirennfahrer haben am Schlusstag der Olympischen Winterspiele in China Silber im Mixed-Teamwettbewerb gewonnen. Im Finale am Sonntag verloren sie beim Stand von 2:2 in der Addition der besten Laufzeiten um 0,19 Sekunden gegen Österreich. Emma Aicher, Lena Dürr, Alexander Schmid, Linus Straßer und Julian Rauchfuss holten damit die erste alpine Medaille für Deutschland bei Olympia seit acht Jahren.

„Dass wir motiviert waren, das hat außer Frage gestanden. Die Medaille tut uns extrem gut“, sagte Sportdirektor Wolfgang Maier in der ARD. „Wir hatten aus meiner Sicht ja gute Vorleistungen gebracht, wir waren öfters knapp daneben. Das hat eine gewisse Bitternis für alle, speziell für die Sportler, wenn du Vierter und Fünfter wirst und nur zusehen kannst, wie die Medaillen an andere vergeben werden“, bilanzierte er.

Der Wettbewerb war wegen Windes um einen Tag verschoben worden. Doch auch am Sonntag wehten teils heftige Böen am Xiaohaituo Mountain. Nach einem souveränen 3:1 zum Auftakt gegen Schweden bezwangen die Deutschen im Viertelfinale Olympiasieger Schweiz. Aicher und Straßer kamen dabei zwar nicht ins Ziel, die Addition der Einzelzeiten des besten Manns und der besten Frau gab beim Stand von 2:2 aber den Ausschlag zugunsten des Teams des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Im Halbfinale bezwang dieses dann die USA um Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin mit 3:1, die mit ihrem Team nur Vierte wurde und somit ohne Medaille bei den Peking-Spielen blieb. Im Finale verzichtete Straßer zugunsten von Rauchfuss dann auf seinen Einsatz, weil er sich nach eigener Aussage mit dem niedrigen Tempo und der drehenden Kurssetzung schwer getan hatte.

„Ich glaube, dass der Event gezeigt hat, dass er eine gewisse Klasse hat, dass er extrem spannend ist. Das Hundertstel-Thema verfolgt uns. Aber wir sind extrem happy, dass wir nicht ohne Medaille nach Hause fahren und auch unseren Beitrag für das Team D leisten konnten“, befand Sportdirektor Maier.

Zuvor waren die besten Ergebnisse der deutschen Alpinen bei den Spielen in China die vierten Plätze von Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt gewesen. Wie schon 2018 in Pyeongchang drohten sie komplett leer auszugehen. 2014 in Sotschi hatte es noch drei Medaillen für die deutsche Alpin-Riege gegeben. Maria Höfl-Riesch gewann damals Gold in der Kombination und Silber im Super-G, Viktoria Rebensburg holte Bronze im Riesenslalom.

Update, 15.30 Uhr: Langsam wird es unheimlich! Deutschland setzt seine Dominanz im Eiskanal fort und holt auch im Zweierbob der Damen Gold und Silber. Laura Nolte ist zum ersten Mal Olympiasiegerin, Mariama Jamanka sichert sich nach Gold in Pyeongchang 2018 nun Silber in Peking. Schon nach den ersten zwei Läufen zeichnete sich ab, dass die Deutschen nicht zu schlagen sind. Am nächsten kam die Amerikanerin Elana Meyers Taylor, sie holte Bronze. Kim Kalicki rundete das tolle deutsche Ergebnis mit einem undankbaren, aber sehr respektablen vierten Platz ab.

Olympia: Zweierbob der Damen - Endstand nach 4 von 4 Läufen

GOLD: Laura Nolte (Deutschland) SILBER: Mariama Jamanka (Deutschland) + 0,77 BRONZE: Elana Meyers Taylor (USA) + 1,52 4. Kim Kalicki (Deutschland) + 2,31 5. Christine de Bruin (Kanada) + 2,41

Update vom 19. Februar, 10.35 Uhr: Claudia Pechstein verabschiedet sich von der Olympia-Bühne! Die Berlinerin hat zum Abschluss der Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein Spitzenergebnis verpasst, sich aber sehr achtbar verabschiedet. Drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag belegte die Rekord-Olympionikin bei ihren achten Spielen am Samstag im Massenstartrennen den neunten Platz. Gold holte die Niederländerin Irene Schouten, die ihren dritten Olympiasieg in Peking feierte, vor Ivanie Blondin aus Kanada und Francesca Lollobrigida aus Italien.

Olympia: Viererbob - Zwischenstand nach 2 von 4 Läufen

1. Francesco Friedrich (Deutschland) 2. Johannes Lochner (Deutschland) + 0,03 3. Justin Kripps (Kanada) + 0,38 4. Christoph Hafer (Deutschland) + 0,55 5. Oskars Kibermanis (Lettland) + 0,56

Update vom 19. Februar, 9.05 Uhr: In der Nacht fanden die ersten beiden Läufe im Viererbob der Männer statt. Und es sieht wieder nach Gold und Silber für Deutschland aus! Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich liegt zur Halbzeit auf dem ersten Platz. Der Vorsprung zu Teamkollege Johannes Lochner beträgt nur 3 Hundertstel. Im ersten Durchgang war Lochner schneller.

Auf Platz drei liegt der Kanadier Justin Kripps, er hat schon 38 Hundertstel Rückstand auf Friedrich. Um Bronze kämpft noch Christoph Hafer, der zwischenzeitlich auf Rang vier liegt. Direkt hinter ihm lauert der Lette Oskars Kibermanis. Die entscheidenden Läufe 3 (Sonntag, 2.30 Uhr) und 4 (Sonntag, 4.20 Uhr) sind Nachtschwärmern vorbehalten.

Update vom 18. Februar, 15.57 Uhr: Die Bob-Mädels liegen bei Olympia im Zweierbob auf Goldkurs, die Entscheidung fällt am Samstag (ab 13 Uhr im Live-Ticker). Die Königsdisziplin im Eiskanal geht aber am Wochenende über die Bühne, wenn der Viererbob der Männer losrast. Der Wettkampf findet jedoch am Samstag und Sonntag zu unchristlicher Zeit mitten in der Nacht in Deutschland statt:

1. Lauf: Samstag um 2.30 Uhr

2. Lauf: Samstag um 4.05 Uhr

3. Lauf: Sonntag um 2.30 Uhr

4. Lauf: Sonntag um 4.20 Uhr

Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich ist beim Abschlusstraining im großen Schlitten die zweitbeste Zeit hinter Johannes Lochner gefahren. Der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg tüftelte zuvor noch ein wenig am Material und legte mit seiner Viererbob-Crew am Freitag einen soliden fünften Lauf hin, ohne am Start mit voller Kraft anzuschieben.

Der für Stuttgart fahrende Berchtesgadener Johannes Lochner raste mit schnellerem Start zur Bestzeit. Auf den sechsten und letzten Trainingslauf verzichteten Friedrich und Lochner .Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach ließ das komplette Abschlusstraining weg. Nach zuvor guter Fahrlinie stand für sein Team Regeneration vor den Rennen am Samstag und Sonntag in der Königsklasse an. Auch Team Jamaika schickt nach 24 Jahren wieder einen Viererbob ins Rennen.

Update vom 18. Februar, 6.20 Uhr: Endspurt bei Olympia! Am Freitag stehen die letzten Biathlon-Rennen an. Wir begleiten die Massenstarts der Frauen (8 Uhr MEZ) und Herren (10 Uhr MEZ) hier im Live-Ticker.

Riesen-Verwirrung bei Olympia! Deutsche Medaille - oder doch nicht?

Update vom 17. Februar, 8.57 Uhr: Was für ein Drama im Skicross - am Ende eines großen Verwirrspiels steht eine überraschende Bronzemedaille für Deutschland!

DSV-Athletin Daniela Maier zog überraschend ins Finale ein. Dort lieferte sie sich mit der Schwedin Sandra Naeslund, Der Kanadierin Marielle Thompson und der Schweizerin Fanny Smith einen spannenden Kampf um die Medaillen. Maier kam als undankbare Vierte ins Ziel, die große Chance auf eine Medaille schien vertan.

Doch dann wurde es skurril: Die Rennleitung prüfte das Rennen, im Ziel warteten die Athletinnen eine gefühlte Ewigkeit auf eine Entscheidung. Der Grund: Auf den letzten Metern stellte die Schweizerin Smith der Deutschen den Ski in den Weg - ohne dieses Manöver wäre Maier mit Geschwindigkeitsüberschuss an ihr vorbeigezogen. Ob es Absicht war, ist schwer zu erkennen. Schließlich wurde Smith disqualifiziert - und Maier erbte Bronze!

Olympia-News: Bronze für Deutschland im Damen-Skicross

Die Schweizerin fühlte sich der Medaille beraubt und stapfte wütend in Richtung Rennleitung. Doch an der Entscheidung war nicht mehr zu rütteln. Maier war perplex, schüttelte den Kopf und fühlte mit ihrer Konkurrentin mit. Sie zeigte sogar größten Sportsgeist, redete selbst auf die Verantwortlichen ein und nahm Smith in Schutz. Etwas später konnte sie sich dann über ihre tolle Leistung und die Bronzemedaille freuen, auf dem Podium brachen die Tränen aus ihr heraus.

„Das war ein spannender Krimi, Dani ist super gefahren. Es ist eine Medaille, da fragt am Ende keiner mehr, wie die zustande gekommen ist. Das ist in unserem Sport so. Es gibt klare Regeln. Dani ist eine unglaublich faire Sportlerin. Am Ende zählt Bronze“, fasste der sichtlich berührte Bundestrainer Peter Stemmer das Geschehen zusammen. Gold ging übrigens an die Favoritin Sandra Naeslund aus Schweden, Silber gewann Marielle Thompson aus Kanada.

Erstmeldung vom 17. Februar:

Peking - Auf vier Tage Olympia dürfen sich die Wintersport-Fans noch freuen. Für Deutschland verlaufen die Spiele in China durchaus erfolgreich - insgesamt 20 Medaillen brachten die deutschen Athleten in verschiedensten Disziplinen schon nach Hause. Einzig die Wintersport-Könige aus Norwegen holten noch mehr Edelmetall.

Am Donnerstag wird aller Voraussicht nach eine deutsche Medaille folgen. In der Nordischen Kombination steht der Teamwettbewerb von der Großschanze an (ab 9 Uhr im Live-Ticker). Traditionell sind die deutschen Kombinierer große Medaillenanwärter. Vinzenz Geiger krönte sich von der Normalschanze zum Olympiasieger, von der Großschanze verpasste Manuel Faißt eine Medaille nur knapp. Quarantäne-Rückkehrer Eric Frenzel wird das deutsche Team verstärken.

Olympia-News am Donnerstag: Russin Walijewa kann nach Doping-Skandal Gold holen

Was steht noch an am Donnerstag? Im Skicross der Damen geht es um Edelmetall. Außenseiterchancen hat die Deutsche Daniela Maier aus Vöhrenbach, Favoritin auf Gold ist die Schwedin Sandra Näslund. Johanna Holzmann (Memmingen) ist als zweite deutsche Starterin dabei.

Medaillenentscheidungen fallen außerdem im Eisschnelllauf der Frauen über 1000 Meter (ohne deutsche Beteiligung) und im Eiskunstlauf der Damen. Dort sind alle Augen auf das russische Wunderkind Kamila Walijewa gerichtet, die nach ihren positiven Test auf verbotene Substanzen an den Start gehen darf und vor dem Finale in Führung liegt. Mit Nicole Schott (Essen) mischt auch eine deutsche Starterin mit.

Olympia: Mikaela Shiffrin wirft Kombinations-Gold weg - wieder völlig von der Rolle

Eine kleine Tragödie ereignete sich am frühen Morgen: In der alpinen Kombination der Frauen lag Slalom-Superstar Mikaela Shiffrin nach einer tollen Abfahrt auf Goldkurs. Im anschließenden Slalom wurden die Stangen erneut zu ihrem Albtraum: Wie schon im Slalom und Riesenslalom schied sie nach einem Fehler zum dritten Mal früh aus. Die Olympischen Spiele 2022 wurden nun endgültig zum Desaster für die so siegesverwöhnte US-Amerikanerin. (epp)