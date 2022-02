Deutsche Bobs auf Mission Gold - Viererbob zu ungewöhnlicher Uhrzeit im Eiskanal

Von: Marius Epp

Olympia: Der deutsche Viererbob um Francesco Friedrich auf Gold-Mission. © Robert Michael/dpa

Was passiert am Samstag in Peking? Deutschland hat gute Chancen auf Doppel-Gold im Bob. Der Olympia-Tag im News-Ticker.

Update vom 18. Februar, 15.57 Uhr: Die Bob-Mädels liegen bei Olympia im Zweierbob auf Goldkurs, die Entscheidung fällt am Samstag (ab 13 Uhr im Live-Ticker). Die Königsdisziplin im Eiskanal geht aber am Wochenende über die Bühne, wenn der Viererbob der Männer losrast. Der Wettkampf findet jedoch am Samstag und Sonntag zu unchristlicher Zeit mitten in der Nacht in Deutschland statt:

1. Lauf: Samstag um 2.30 Uhr

2. Lauf: Samstag um 4.05 Uhr

3. Lauf: Sonntag um 2.30 Uhr

4. Lauf: Sonntag um 4.20 Uhr

Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich ist beim Abschlusstraining im großen Schlitten die zweitbeste Zeit hinter Johannes Lochner gefahren. Der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg tüftelte zuvor noch ein wenig am Material und legte mit seiner Viererbob-Crew am Freitag einen soliden fünften Lauf hin, ohne am Start mit voller Kraft anzuschieben.

Der für Stuttgart fahrende Berchtesgadener Johannes Lochner raste mit schnellerem Start zur Bestzeit. Auf den sechsten und letzten Trainingslauf verzichteten Friedrich und Lochner .Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach ließ das komplette Abschlusstraining weg. Nach zuvor guter Fahrlinie stand für sein Team Regeneration vor den Rennen am Samstag und Sonntag in der Königsklasse an. Auch Team Jamaika schickt nach 24 Jahren wieder einen Viererbob ins Rennen.

Update vom 18. Februar, 6.20 Uhr: Endspurt bei Olympia! Am Freitag stehen die letzten Biathlon-Rennen an. Wir begleiten die Massenstarts der Frauen (8 Uhr MEZ) und Herren (10 Uhr MEZ) hier im Live-Ticker.

Riesen-Verwirrung bei Olympia! Deutsche Medaille - oder doch nicht?

Update vom 17. Februar, 8.57 Uhr: Was für ein Drama im Skicross - am Ende eines großen Verwirrspiels steht eine überraschende Bronzemedaille für Deutschland!

DSV-Athletin Daniela Maier zog überraschend ins Finale ein. Dort lieferte sie sich mit der Schwedin Sandra Naeslund, Der Kanadierin Marielle Thompson und der Schweizerin Fanny Smith einen spannenden Kampf um die Medaillen. Maier kam als undankbare Vierte ins Ziel, die große Chance auf eine Medaille schien vertan.

Doch dann wurde es skurril: Die Rennleitung prüfte das Rennen, im Ziel warteten die Athletinnen eine gefühlte Ewigkeit auf eine Entscheidung. Der Grund: Auf den letzten Metern stellte die Schweizerin Smith der Deutschen den Ski in den Weg - ohne dieses Manöver wäre Maier mit Geschwindigkeitsüberschuss an ihr vorbeigezogen. Ob es Absicht war, ist schwer zu erkennen. Schließlich wurde Smith disqualifiziert - und Maier erbte Bronze!

Olympia-News: Bronze für Deutschland im Damen-Skicross

Die Schweizerin fühlte sich der Medaille beraubt und stapfte wütend in Richtung Rennleitung. Doch an der Entscheidung war nicht mehr zu rütteln. Maier war perplex, schüttelte den Kopf und fühlte mit ihrer Konkurrentin mit. Sie zeigte sogar größten Sportsgeist, redete selbst auf die Verantwortlichen ein und nahm Smith in Schutz. Etwas später konnte sie sich dann über ihre tolle Leistung und die Bronzemedaille freuen, auf dem Podium brachen die Tränen aus ihr heraus.

„Das war ein spannender Krimi, Dani ist super gefahren. Es ist eine Medaille, da fragt am Ende keiner mehr, wie die zustande gekommen ist. Das ist in unserem Sport so. Es gibt klare Regeln. Dani ist eine unglaublich faire Sportlerin. Am Ende zählt Bronze“, fasste der sichtlich berührte Bundestrainer Peter Stemmer das Geschehen zusammen. Gold ging übrigens an die Favoritin Sandra Naeslund aus Schweden, Silber gewann Marielle Thompson aus Kanada.

Erstmeldung vom 17. Februar:

Peking - Auf vier Tage Olympia dürfen sich die Wintersport-Fans noch freuen. Für Deutschland verlaufen die Spiele in China durchaus erfolgreich - insgesamt 20 Medaillen brachten die deutschen Athleten in verschiedensten Disziplinen schon nach Hause. Einzig die Wintersport-Könige aus Norwegen holten noch mehr Edelmetall.

Am Donnerstag wird aller Voraussicht nach eine deutsche Medaille folgen. In der Nordischen Kombination steht der Teamwettbewerb von der Großschanze an (ab 9 Uhr im Live-Ticker). Traditionell sind die deutschen Kombinierer große Medaillenanwärter. Vinzenz Geiger krönte sich von der Normalschanze zum Olympiasieger, von der Großschanze verpasste Manuel Faißt eine Medaille nur knapp. Quarantäne-Rückkehrer Eric Frenzel wird das deutsche Team verstärken.

Olympia-News am Donnerstag: Russin Walijewa kann nach Doping-Skandal Gold holen

Was steht noch an am Donnerstag? Im Skicross der Damen geht es um Edelmetall. Außenseiterchancen hat die Deutsche Daniela Maier aus Vöhrenbach, Favoritin auf Gold ist die Schwedin Sandra Näslund. Johanna Holzmann (Memmingen) ist als zweite deutsche Starterin dabei.

Medaillenentscheidungen fallen außerdem im Eisschnelllauf der Frauen über 1000 Meter (ohne deutsche Beteiligung) und im Eiskunstlauf der Damen. Dort sind alle Augen auf das russische Wunderkind Kamila Walijewa gerichtet, die nach ihren positiven Test auf verbotene Substanzen an den Start gehen darf und vor dem Finale in Führung liegt. Mit Nicole Schott (Essen) mischt auch eine deutsche Starterin mit.

Olympia: Mikaela Shiffrin wirft Kombinations-Gold weg - wieder völlig von der Rolle

Eine kleine Tragödie ereignete sich am frühen Morgen: In der alpinen Kombination der Frauen lag Slalom-Superstar Mikaela Shiffrin nach einer tollen Abfahrt auf Goldkurs. Im anschließenden Slalom wurden die Stangen erneut zu ihrem Albtraum: Wie schon im Slalom und Riesenslalom schied sie nach einem Fehler zum dritten Mal früh aus. Die Olympischen Spiele 2022 wurden nun endgültig zum Desaster für die so siegesverwöhnte US-Amerikanerin. (epp)