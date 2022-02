Olympia heute live: Deutschland hat nächste Medaille vor den Augen

Von: Alexander Kaindl

Karl Geiger und die deutschen Skispringer sind am Montag im Teamwettbewerb gefordert. © Matthias Schrader / POOL / AFP

Was passiert am Montag bei den Olympischen Spielen? Wir begleiten den Tag mit allen deutschen Medaillenchancen im News-Ticker.

Peking - Wir starten in die zweite Woche bei diesen Olympischen Winterspielen. Deutschland hat sich bislang richtig gut geschlagen, nach 67 von 109 Entscheidungen hat man bereits 14 Medaillen gesammelt - acht Mal Gold, fünf Mal Silber und einmal Bronze.

Im Medaillenspiegel ist das aktuell der zweite Platz hinter Norwegen. Was ist für „Team D“ bis zum Ende der Spiele in Peking am kommenden Sonntag noch drin? Gut möglich, dass es am Montag, 14. Februar, die nächste Medaille gibt. Denn ab 12 Uhr wird es für die Skispringer ernst: Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Stephan Leyhe gehen im Teamspringen an den Start, Deutschland zählt neben Österreich, Slowenien und Norwegen zu den Favoriten.

Olympia heute live: Skispringen und Zweierbob am Montag

In der neuen Woche wird es außerdem im Bobsport interessant. Traditionell ist Schwarz-Rot-Gold in sämtlichen Eiskanal-Disziplinen Weltklasse, das haben die vergangenen Tage bereits gezeigt. Was ist also für Francesco Friedrich drin? Er ist im Zweier und Vierer der große Favorit. Am Montagnachmittag stehen die ersten beiden Durchgänge im Zweier an. Wir begleiten den heutigen Tag wieder im News-Ticker, bei uns verpassen Sie keine wichtige Entscheidung von den Olympischen Spielen. (akl)