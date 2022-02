Olympia heute live: Deutsches Traumfinale im Skeleton - Zwei Medaillen in Aussicht

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Gut möglich, dass er heute zu Gold rast: Skeleton-Pilot Christopher Grotheer. © Xinhua / Imago

Auch am 11. Februar hat Deutschland gute Chancen auf Medaillen bei Olympia. Die Hoffnungen ruhen auf den Biathlon-Frauen und Skeleton-Männern.

Peking - Eine Woche sind diese Olympischen Winterspiele inzwischen alt und aus deutscher Sicht läuft es richtig gut! Schwarz-Rot-Gold führt den Medaillenspiegel an - und darf sich am Freitag berechtigte Hoffnungen auf das nächste Edelmetall an. Wo hat das Team D heute die besten Chancen?

Um 10 Uhr startet der Biathlon-Sprint der Frauen, mit dabei: Gold-Denise! Nach ihrem Triumph im Einzel hofft Herrmann bei den 7,5 Kilometern heute auf den nächsten Coup. Außerdem kämpfen Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz um Medaillen. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Olympia 2022 heute live: Deutschland mit guten Medaillenchancen im Skeleton

Am Nachmittag geht es dann für die Skeleton-Piloten um alles. Um 13.20 Uhr startet der dritte Durchgang, ehe es ab 14.55 Uhr ins große Finale geht. Und die deutsche Ausgangsposition könnte besser nicht sein: Christopher Grotheer liegt nach den ersten beiden Durchgängen schon klar vorn, Axel Jungk ist Zweiter.

Insgesamt fallen am Freitag sieben Entscheidungen, die ersten sind schon durch: Lara Gut-Behrami (Schweiz) sicherte sich Gold im Super-G der Frauen. Mirjam Puchner (Österreich) und Michelle Gisin (Schweiz) freuten sich über Silber und Bronze. Bei den Snowboard-Männern gewann Ayumu Hirano (Japan) Gold, Scotty James (Australien) holte Silber, Jan Scherrer (Schweiz) jubelte über Bronze.

Was passiert heute noch bei Olympia? In unserem Live-Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Entscheidungen des Tages auf dem laufenden. (akl)