Olympia heute live: Deutschland jubelt über Biathlon-Gold

Von: Alexander Kaindl

Denise Hermann trotzt der Eiseskälte in den chinesischen Bergen. © YUTAKA/imago

Am Montag kommt es in China zu den nächsten Entscheidungen. Was machen die Deutschen? Wir begleiten den Tag im Live-Ticker.

11.05 Uhr: Gold für Denise Herrmann! Die Biathletin wird nach einem Fabel-Rennen über 15 Kilometer Olympiasiegerin!

9.42 Uhr: Gleich geht es im Biathlon rund! Was ist drin für die deutschen Damen? Wir sind im Live-Ticker dabei.

Update vom 7. Februar, 9.40 Uhr: Es gibt Neuigkeiten von Dominik Schwaiger! Nach seinem Sturz bei der Abfahrt der Herren hat er eine starke Prellung am Unterarm und Ellenbogen davongetragen. Das DSV-Ass wird für den Super-G am morgigen Dienstag ausfallen - aber immerhin hat er sich nichts gebrochen.

Weitaus schlimmer hat es dagegen Nina O‘Brien erwischt. Sie war im Riesenslalom gestürzt und hat sich wohl schwer am Knie verletzt.

Olympia heute live: Schwerer Sturz - Sorgen um deutsches Ski-Ass

Erstmeldung vom 7. Februar, 7.15 Uhr: Peking - Die Olympischen Winterspiele laufen, am Montag stehen einige prestigeträchtige Entscheidungen an. Am frühen Morgen deutscher Zeit gab es schon die Entscheidung in der alpinen Königsklasse: Beat Feuz hat die Abfahrt der Herren gewonnen! Der Schweizer setzte sich mit seinem Höllenritt vor Johan Clarey (Frankreich) und Matthias Mayer (Österreich) durch. Eine Enttäuschung gab es dagegen für Top-Abfahrer Aleksander Aamodt Kilde: Der Norweger wurde nur Fünfter.

Die Deutschen spielten aus sportlicher Sicht keine Rolle: Romed Baumann, Andreas Sander und Josef Ferstl landeten auf den Plätzen 13, 17 und 23. Der vierte deutsche Starter sorgte früh im Rennen für den traurigen Höhepunkt des Tages: Dominik Schwaiger stürzte schwer und hat sich am Unterarm verletzt. Die genaue Diagnose stand zunächst aus.

Olympia-News im Live-Ticker: Riesen-Enttäuschung für Shiffrin

Einen regelrechten Schock gab es für die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin im Riesenslalom der Damen: Die Top-Favoritin schied im ersten Durchgang nach einem Fehler schon am siebten Tor aus und konnte es nicht fassen. „Darüber werde ich nie hinwegkommen. Das ist eine große Enttäuschung. Ich bin ein Tor falsch angefahren und habe den höchstmöglichen Preis dafür bezahlt.“ Wer gewinnt Gold? Wir begleiten den zweiten Durchgang im Live-Ticker. Und auch sonst verpassen Sie bei uns keine Olympia-News an diesem Tag. (akl)