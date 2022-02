Olympia: Katharina Althaus untermauert Position als Mitfavoritin auf den Sieg

Olympia 2022: Skispringerin Katharina Althaus zeigte eine starke Vorstellung im Training. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Zhangjiakou - Katharina Althaus hat ihre Position als Mitfavoritin auf den Olympiasieg eindrucksvoll untermauert. Die 25-Jährige sprang im zweiten Training auf der Normalschanze in Zhangjiakou am Freitag 104,5 Meter weit und gewann damit den ersten Übungsdurchgang. «Mein Sprung heute war richtig, richtig gut. Ich hatte ein megagutes Gefühl», sagte die Oberstdorferin bei strahlendem Sonnenschein und großer Kälte.

Althaus, die tags zuvor in drei Durchgängen auf die Plätze drei, fünf und fünf gesprungen war, ergänzte: «Ich habe einfach genau das umgesetzt, was ich wollte und was ich gestern noch nicht ganz geschafft habe. Daher bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und bereit für morgen. Ich freue mich riesig!» Althaus entschied sich nach ihrem weiten Satz, auf weitere Trainingssprünge zu verzichten. Auch weil die Führende im Gesamtweltcup, Marita Kramer aus Österreich, wegen einer Corona-Infektion nicht antreten kann, zählt sie zu den größten Favoritinnen auf Gold. Der Wettkampf findet an diesem Samstag ab 11.45 Uhr statt (ARD und Eurosport). (dpa)