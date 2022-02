Langlauf-Wahnsinn bei Olympia: 0,2 Sekunden Vorsprung! Gold für Deutschland, irres Finish

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Katharina Hennig und Victoria Carl haben sich souverän für das Finale im olympischen Teamsprint-Wettbewerb qualifiziert. Den Kampf um die Medaillen gibt es hier im Live-Ticker.

Olympia in Peking: Endstand im Langlauf-Teamsprint der Frauen

1. Deutschland 22:09.85m 2. Schweden +0.17s 3. Russland +0.71s 4. Finnland +3.86s 5. USA +12.93s 6. Österreich +45.40s

13.45 Uhr: Genau diese Momente lieben wir so an Olympischen Spielen: Die deutsche Biathlon-Staffel wurde nach ihrem Bronze-Rennen interviewt. Exakt zu diesem Zeitpunkt schaffte das deutsche Langlauf-Duo die Gold-Sensation - unsere Biathlon-Damen erlebten den Wahnsinns-Moment mit und flippten daraufhin im Live-TV komplett aus.

Update vom 16. Februar, 12.04 Uhr: Jetzt sind die beiden Olympiasiegerinnen im ARD-Interview. Victoria Carl: „Ich habe meinen Kopf komplett ausgeschaltet. Als ich auf die Zielgerade kam habe ich mir nur noch gedacht: Schieb, schieb, schieb. Ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass ich an Russland und Schweden vorbeigezogen bin. Als ich erfahren habe, dass ich einspringen sollte, war ich mega-nervös. Mein Trainer hat gesagt, ich soll mich auf meine Stärken besinnen. Das habe ich getan. Ich freue mich drauf, meine Eltern und meinen Freund in die Arme zu nehmen.“ Auch Katharina Hennig zeigt sich überglücklich: „Wir sind emotional überfordert. Was uns heute geglückt ist, ist unglaublich. Erst wenn wir zuhause sind und unsere Freunde und Familie in die Arme schließen dürfen, wird es richtig real. Wir waren beide ruhig, hatten einen klaren Plan. Ich musste Gas geben, Vicky sich für den Schluss schonen. Es ist einfach verrückt, ich bin total stolz. Ich freue mich, meine Eltern in den Arm zu nehmen und anzustoßen.“

Update vom 16. Februar, 11.23 Uhr: Überglücklich stehen Hennig und Carl auf dem Treppchen. Es ist der größte Tag ihrer Karriere. Für solche Bilder lieben wir Olympia!

Update vom 16. Februar, 11:06 Uhr: Mit etwas Abstand spricht Peter Schlickenrieder erneut in der ARD: „Es ist ein Traum. Ich muss mich zusammenreißen, sonst heule ich gleich wieder los. Ich könnte den ganzen Tag heulen. Die Vicky hat ein taktisch tolles Rennen gemacht. Sie hat das in einer Weltklassemanier durchgezogen, Chapeau! Was das Team hier arbeitet, ist Wahnsinn. Wenn das so aufgeht, ist das unglaublich! Jeder der hier ist, hat seinen Anteil dran! Das deutsche Haus wird heute geflutet, mehr geht nicht!“

10.40 Uhr: Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der heute Geburtstag feiert, hat Tränen in den Augen: „Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann man sich nicht wünschen, geil!“

10.37 Uhr: Was für ein spannendes Rennen! Carl attackiert, Russland vorne. Schweden zieht an Carl vorbei. Jetzt der Zielsprint. Schweden gegen Deutschland, Carl zieht vorbeiiiii! Gold für Deutschland!!!!!!!!!!!! Wahnsinn. 0,2 Sekunden Vorsprung. Ist das irre hier! Herzlichen Glückwunsch!

Lesen Sie auch Biathlon-Wahnsinn: Deutsches Olympia-Drama kurz vor Schluss Die deutsche Herren-Staffel erlebte ein denkbar bitteres Biathlon-Finale bei den Olympischen Spielen. Das Rennen zum Nachlesen im Ticker. Biathlon-Wahnsinn: Deutsches Olympia-Drama kurz vor Schluss Historischer Dreifachsieg bei Olympia! Deutsche Bob-Asse demütigen die Konkurrenz Deutschland räumt im Zweierbob der Männer bei Olympia sensationell alle drei Medaillen ab. Der historische Triumph im Ticker zum Nachlesen. Historischer Dreifachsieg bei Olympia! Deutsche Bob-Asse demütigen die Konkurrenz

10.35 Uhr: Finnland vorne, dahinter Deutschland. Die Verfolger machen gehörig Druck, das wird ganz eng!

10.33 Uhr: Letzter Wechsel, es ist unfassbar spannend! Hennig übergibt als Führende! Victoria Carl geht an Position eins auf die Schlussrunde!

10.31 Uhr: Hennig kämpft, greift über die äußere Spur an und kämpft sich an Position zwei, bärenstarker Auftritt!

10.29 Uhr: Zum letzten Mal heute wird Hennig auf die Reise geschickt, sie übernimmt auf Position fünf, 3,6 Sekunden Rückstand nach vorne. Es führt Schweden vor Finnland.

10.27 Uhr: Carl hält Deutschland in der Spitzengruppe, das sieht gut aus!

10.26 Uhr: Halbzeit! Finnland führt, Deutschland auf Rang zwei! Nur 0,5 Sekunden Rückstand, starker Auftritt von Hennig. Jetzt ist wieder Carl unterwegs.

10.25 Uhr: Hennig macht Boden gut, vierte Position für Deutschland!

10.24 Uhr: Das Feld ist nach wie vor eng beisammen. Nur Polen und Frankreich müssen etwas abreißen lassen.

10.22 Uhr: Schweden führt nach der zweiten von sechs Runden. Knapp zwei Sekunden dahinter Deutschland auf Rang acht.

10.21 Uhr: Carl kämpft, tut sich schwer, nach vorne aufzuholen. Rang neun aktuell für Deutschland.

10.18 Uhr: Es kommt die erste Übergabe. Hennig schickt Carl auf Rang sechs in die zweite Runde. Der Rückstand auf die führenden Finnen ist minimal, 1,5 Sekunden.

10.15 Uhr: Los geht es! Die erste von sechs Runden über 1,5 Kilometer ist gestartet. Katharina Hennig kommt gut los, liegt auf Rang vier.

Update vom 16. Februar, 10.12 Uhr: Noch drei Minuten, dann geht es hier um alles für Katharina Hennig und Victoria Carl. Das deutsche Duo zeigte sich am heutigen Tag bislang in blendender Verfassung. Reichen die Kräfte?

Update vom 16. Februar, 10.04 Uhr: Bei den deutschen Herren sind alle Medaillenhoffnungen am heutigen Tag dahin. Janosch Brugger kämpfte in der Schlussrunde in einem engen Rennen um den Finaleinzug, als er in der Abfahrt einen Ski verliert! Auf einem Ski überquert Brugger schließlich die Ziellinie, Deutschland wird Letzter in seinem Halbfinale. Was für ein Drama!

Ursprungsmeldung vom 16. Februar, 09.53 Uhr: Zhangjiakou - Die klirrende Kälte von Zhangjiakou wirbelt den Zeitplan bei den Olympischen Winterspielen weiter gehörig durcheinander. Wie bereits gestern bei den Biathleten wurden die heutigen Wettkämpfe der Langläufer nach vorne verlegt. Bereits ab 10.15 Uhr kämpfen die Damen im Teamsprint-Wettkampf um olympisches Edelmetall. Nach einem starken Halbfinale von Katharina Hennig und Victoria Carl starten die beiden deutschen Damen im Finale (ARD, 10.15 Uhr).

Olympia in Peking: Zehn Teams kämpfen im Langlauf-Teamsprint um die Podestplätze

Hennig und Carl konnten ihr Halbfinale vor den US-Amerikanerinnen und Österreicherinnen für sich entscheiden und sich damit ihr Finalticket sichern. Der Wettkampf dauert nicht lange, hat es aber durchaus in sich: Im Teamsprint laufen beide Teilnehmerinnen die 1,5-Kilometer-Runde jeweils dreimal. Insgesamt kämpfen zehn Mannschaften - Deutschland, Russland, Schweden, Finnland, Norwegen, USA, Österreich, Schweiz, Frankreich und Polen - um die drei Plätze auf dem Podest.

Auch die Herren bestreiten heute Halbfinale und Finale im Teamsprint. Das deutsche Duo Albert Kuchler und Janosch Brugger geht damit als Außenseiter auf den Finaleinzug ins Rennen. Wie sich die beiden geschlagen haben, erfahren Sie hier im Live-Ticker. (mbu)