Überraschungs-Comeback? Ski-Ikone Vonn lässt plötzlich aufhorchen

Von: Helena Grillenberger

Lindsey Vonn mit ihren Medaillen. © JOEL MARKLUND/imago

Mit 41 Jahren holte Johan Clarey am Montag in der Abfahrt der Herren Silber für Frankreich. Ski-Ikone Lindsey Vonn (37) fühlt sich von seiner Leistung inspiriert.

Peking - Mit einer zehntel Sekunde Rückstand sicherte sich Johan Clarey am Montag den zweiten Rang bei der Abfahrt. Und beweist damit: Auch mit 41 Jahren kann er noch in der Weltspitze mitmischen. Er holte sich seine erste Medaille und teilte sich das Podest mit Beat Feuz (wird am 11. Februar 35) und Matthias Mayer (31).

Ein Abfahrts-Podest, das einen Altersdurchschnitt von 35,3 Jahren aufweist und vielleicht so manchen Athleten, der dem Wintersport bereits den Rücken gekehrt hat, über ein Comeback nachdenken lässt? Durchaus möglich!

Olympia 2022: Lindsey Vonn als TV-Expertin dabei

So zum Beispiel US-Amerikanerin Lindsey Vonn. Die 37-Jährige, die mit 82 Triumphen die erfolgreichste Skirennfahrerin des Weltcups ist, beendete ihre Karriere 2019. Nicht als Sportlerin, sondern als TV-Expertin für NBC ist sie jetzt bei den Olympischen Winterspielen in China im Einsatz.

Aber wie das Herren-Abfahrts-Podest vom Montag beweist, könnte auch für Vonn sportlich noch etwas möglich sein.

Lindsey Vonn: Ski-Legende vor überraschendem Comeback?

Über Twitter wurde die einstige Weltklasse-Abfahrerin direkt von einem Fan auf ein mögliches sportliches Comeback angesprochen. Vonns Antwort: „Hey, bring mich nicht in Versuchung Hahahah. Clarey hat mich gerade inspiriert!!“

Bevor sich die Fans der Olympiasiegerin von 2010 jetzt aber Hoffnungen machen: Eine Rückkehr Vonns dürfte unwahrscheinlich sein. Denn: Im Dezember 2020 sagte sie in einem Interview: „Ich muss wohl in den nächsten Jahren künstliche Knieprothesen machen lassen. Ich sehe im Moment nicht, dass es ohne sie besser werden könnte (...) Ich habe immer Schmerzen. Es ist, wie es ist. Ich zahle nun den Preis für meinen Erfolg im Skisport.“