Von: Marius Epp, Florian Schimak

In der Nordischen Kombination wird es definitiv einen neuen Olympiasieger geben. Pyeongchang-Held Eric Frenzel sitzt im Quarantäne-Hotel. Wer macht‘s? Der Live-Ticker.

Peking - Seinen größten Erfolg wird Eric Frenzel in Peking bei Olympia 2022 vorerst nicht wiederholen können. Der mit Corona infizierte Nordische Kombinierer wird beim olympischen Wettbewerb von Zhangjiakou am Mittwoch (9 Uhr MEZ) eine ungewohnte Zuschauerrolle einnehmen.

Nordische Kombination heute im Live-Ticker: Corona-Drama um Olympiasieger

Dabei hofft der Olympiasieger von 2018 auf das chinesische TV. „Ich habe hier chinesisches Fernsehen. Ich hoffe sehr, dass der Wettkampf übertragen wird. So war es die letzten Tage auch, dass ich über die verschiedenen Sender mir so viele Wettbewerbe wie möglich reingezogen habe“, sagte der 33-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde des Deutschen Skiverbandes (DSV). Frenzel und Teamkollege Terence Weber wurden nach Ankunft in Peking positiv auf das Virus getestet.

Das erste Einzel wird ohne zahlreiche Topleute stattfinden, neben Frenzel und Weber waren auch Norwegens Weltmeister Jarl Magnus Riiber und der Este Kristjan Ilves zuletzt positiv getestet worden. „Ich will es jetzt nicht als Lotterie bezeichnen. Im Endeffekt fehlen natürlich vier Akteure, aber das war auch im Lauf der Saison schon mal so, dass Leute gefehlt haben“, beschrieb Frenzel, der noch auf Einsätze in der kommenden Woche hofft. „Es steigen sicherlich die Sieg- oder Medaillenchancen für andere sehr.“ (smk/epp/dpa)