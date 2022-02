Biathlon-Sensation bei Olympia: Herrmann vergoldet ihre Gala - „Viel auf die Fresse bekommen“

Von: Christoph Klaucke

Denise Herrmann trotzt der Eiseskälte in den chinesischen Bergen. © YUTAKA/imago

Olympia 2022: Denise Herrmann stürmt im Biathlon Einzel zur Goldmedaille. Das Rennen im Ticker zum Nachlesen.

Olympia: Biathlon Frauen-Einzel - Endergebnis

1. Denise Herrmann (GER) 44:12.7 2. Anais Chevalier-Bouchet (FRA) +9.4 3. Marte Olsbu Røiseland (NOR) +15.3 4. Vanessa Voigt (GER) +16.6

11.25 Uhr: Gold für Deutschland! „Das Warten ist krass, ich bin aufgeregter jetzt als vor dem Rennen“, sagte Olympiasiegerin Denise Herrmann im ZDF. „Ich war sehr entspannt, obwohl ich viel auf die Fresse in diesem Jahr bekommen hab. Man musste einfach cool bleiben. Ich habe versucht im Moment zu leben. Danke an alle für die glorreichen Tipps. Es ist so gut aufgegangen. Es macht mich stolz und glücklich, mir fehlen die Worte.“

Was für ein Rennen! Herzlichen Glückwunsch, Denise!

11.21 Uhr: Vanessa Voigt hat ganz knapp eine Medaille verpasst, aber wohl ihr „Rennen des Lebens“ gelaufen. „Die letzten Stunden und Tage waren nach der Mixed-Staffel nicht leicht. Es waren schwere Stunden für mich, in denen ich gezweifelt habe. Ich habe aber die Antwort gegeben“, sagte Voigt im ZDF. „Ich kann Schießen, ich weiß, dass ich es drauf habe. Ich musste einfach meinen Kopf frei kriegen.“

Viertes Schießen - Vanessa Hinz: Im letzten Schießen im Stehen räumt sie alle Scheiben ab und leistet sich im gesamten Rennen nur einen Fehler - das ist zwischenzeitlich Rang elf.

Viertes Schießen - Franziska Preuß: Der erste und letzte Schuss verfehlt das Ziel - insgesamt vier Fehler.

Drittes Schießen - Vanessa Hinz: Sie bleibt im Liegen fehlerfrei und hat insgesamt nur einen Fehler. Läuferisch kann sie aber nicht ganz mithalten.

11.05 Uhr: Die Goldmedaille für Denise Herrmann ist so gut wie sicher. Die Läuferinnen nach ihr haben schon mehrere Fehlschüsse angehäuft und können die 33-Jährige wohl nicht mehr verdrängen.

Schlussspurt Vanessa Voigt: Sie gibt auf der Zielgeraden nochmal alles, doch es wird ganz knapp nur der vierte Rang. Schade!

Viertes Schießen - Vanessa Voigt: Starkes Stehendschießen von Voigt, sie bleibt bei einem Fehler. Die 24-Jährige liegt auf dem fünften Rang - ist sogar Edelmetall drin?

Zweites Schießen - Franziska Preuß: Bitter! Preuß passieren zwei Fehler, vor allem der letzte Schuss wird sie ärgern.

Viertes Schießen: Alimbekava schafft es auch nicht, im vorletzten Schuss kommt der Fehler. Sie hat fast zwölf Sekunden Rückstand.

10.47 Uhr: Denise Herrmann stürmt ins Ziel und geht mit 15 Sekunden Vorsprung in Führung. Die deutsche Top-Läuferin hat sich einen Fehler geleistet, komplett schadlos konnte sich noch keine Athletin halten. Völlig entkräftet geht sie im Ziel auf den Boden. Reicht die Zeit für eine Medaille oder sogar Gold? Jetzt heißt es Abwarten und Hoffen!

Erstes Schießen - Franziska Preuß: In ihrem ersten Rennen nach einer Corona-Infektion hält sich Preuß im ersten Schießen schadlos.

10.42 Uhr: Denise Herrmann hat sich ihr Rennen offenbar gut eingeteilt und baut den Vorsprung aus. Ganz stark!

Viertes Schießen: Der Französin Anais Chevalier-Bouchet unterläuft beim vorletzten Schuss der erste Fehler, sie fällt rund sieben Sekunden hinter Herrmann zurück.

Viertes Schießen - Denise Herrmann: JAAAAAAAAA! Herrmann zieht im Stehen zügig durch und räumt alle Scheiben ab. Mit nur einem Fehler aus dem dritten Schießen kann sie jetzt alles in die Schlussrunde legen. Gibt das heute die Medaille?

Viertes Schießen: Dorothea Wierer verspielt im letzten Schießen wohl alle Medaillenchancen. Der erste und letzte Schuss im Stehen verfehlen das Ziel deutlich.

Zweites Schießen - Vanessa Voigt: Die Olympia-Debütantin bleibt im zweiten Schießen, stehend, fehlerfrei. Das dürfte ihr Auftrieb geben.

Viertes Schießen: Marte Olsbu Røiseland patzt im letzten Versuch - das war insgesamt ihr zweiter Fehler.

Drittes Schießen: Die Französin Anais Chevalier-Bouchet hält sich schadlos und geht in Führung.

Drittes Schießen - Denise Herrmann: Nein, beim dritten Schießen, wieder liegend, unterläuft ihr im dritten Versuch ein Fehler. Und das, obwohl sie sich extra viel Zeit nimmt. Schade, aber Herrmann liegt noch immer gut im Rennen und Platz drei hinter Røiseland und der Italienerin Dorothea Wierer.

Drittes Schießen: Marte Olsbu Røiseland hält sich weiterhin schadlos, auch beim zweiten Liegendanschlag zeigt sie keine Nerven.

Erstes Schießen - Vanessa Voigt: Die zweite Deutsche leistet sich im ersten Schießen im Liegen leider einen Fehler. Schade.

Zweites Schießen - Hanna Oeberg: Die Schwedin leistet sich zwei Fehler im Stehenschießen - das gibt zwei Minuten.

Zweites Schießen - Denise Herrmann: Auch im Stehenschießen läuft es rund. Herrmann hält sich schadlos und setzt sich zunächst wieder in Führung.

Erstes Schießen: Tiril Eckhoff räumt alle Scheiben ab, ist aber schneller unterwegs als Herrmann. Damit setzt sich die Norwegerin an die Spitze. Unterdessen legt mit Vanessa Voigt die zweite Deutsche los.

Olympia live: Biathlon im Ticker - Traumstart für DSV-Läuferin

10.15 Uhr: Denise Herrmann liegt derzeit nach dem ersten Schießen in Führung. Die Fahrerinnen laufen heute gegen die Uhr und sich selbst, aufgrund der unterschiedlichen Startzeiten. Ein Nervenspiel in der ersten Olympia-Einzelentscheidung im Biathlon.

Erstes Schießen - Herrmann: Die Deutsche kommt mit Vorsprung an den Schießstand und lässt sich recht viel Zeit. Aber das zahlt sich aus: Denise Herrmann räumt solide alle Scheiben ab - das war ganz wichtig zum Start.

Erstes Schießen: Marte Olsbu Røiseland geht es erstes an den Schießstand - liegend. Die Norwegerin lässt eine Scheibe liegen, das kostet ihr direkt eine Strafminute. Die Italienerin Dorothea Wierer hält sich dagegen schadlos.

Denise Herrmann: Die erste DSV-Läuferin legt los. Die 33-Jährige macht einen sehr fokussierten Eindruck. Am Samstag war sie schon in der Mixed-Staffel im Einsatz. 2014 in Sotschi gewann Herrmann mit der Staffel Bronze.

START: Die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland beginnt im Einzel über 15 Kilometer. Die erste deutsche Athletin mit Denise Herrmann kommt als Achte schon um 10.04 Uhr. Vanessa Voigt startet als 36., Franziska Preuß als 71. und Vanessa Hinz als 80. Insgesamt gehen 90 Biathletinnen an den Start.

9.58 Uhr: Vor vier Jahren bei Olympia in Pyeongchang wurde übrigens Laura Dahlmeier, die heute beim ZDF als Expertin im Studio sitzt, Dritte. Franziska Preuß verpasste mit dem vierten Rang knapp eine Medaille.

Update vom 7. Februar, 9.55 Uhr: Die Wetterbedingungen in Zhangjiakou sind heute nicht so schlecht wie erwartet. Doch der Wind könnte beim Schießstand das Feld durcheinander wirbeln. Die deutschen Biathleten sorgen sich vor dem Einzelrennen bei den Olympischen Winterspielen in China dennoch um zu viel Einfluss durch zu starken Wind. „Es ist ein großes Fragezeichen, wie es am Schießstand wird. Da wird das Rennen im Einzel entschieden“, sagte der frühere Weltmeister Benedikt Doll. Der 31-Jährige aus dem Schwarzwald führt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes für das schwere Rennen über 20 Kilometer am Dienstag an.

Pro Schießfehler gibt es im Einzel gleich eine Strafminute, anders als in allen anderen Wettbewerben werden keine Strafrunden gelaufen. „Ich habe mir das Ziel gesetzt, maximal zwei Fehler bei Wind“, sagte Doll. Dann sollte etwas möglich sein, meinte er. Teamkollege Erik Lesser ergänzte: „Der Wind ist der Freund des schlechten Schützen. Der Wind ist da, aber ich hoffe, dass es nicht unfair wird.“

Im Training hatten teils heftige Böen das Schießen enorm schwierig gemacht, teilweise war es laut Kühn unmöglich, die Scheiben zu treffen. Besonders vergangenen Freitag sei es „eine Katastrophe“ gewesen, erzählte der Bayer am Montag: „Da dachte ich, es kann gar keiner bei uns mehr schießen.“ Die Scheiben hätten ausgesehen, als hätten sich Touristen mit der Waffe versucht. Seit Sonntag hätten sich die Bedingungen aber verbessert, auch beim anstehenden Wettkampf hoffen die Skijäger, dass sich daran möglichst nichts ändert.

Vorbericht: Peking/Zhangjiakou - Bei Olympia in Peking steht heute das erste Einzel an. Die Frauen wollen über 15 Kilometer im eisigen und windigen Zhangjiakou für die ersten Medaillen im Biathlon bei den Olympischen Spielen sorgen. Nach dem verpatzten Mixed-Teamwettbewerb vor zwei Tagen soll es am heutigen Dienstag deutlich besser laufen. Wir begleiten das Rennen ab 10 Uhr im Live-Ticker.

Olympia live: Biathlon-Hoffnungsträgerin Franziska Preuß vor Rückkehr

Mit der Biathletin Franziska Preuß kehrt nach langer Pause eine Hoffnungsträgerin im Einzelrennen über 15 Kilometer zurück. Die 27-Jährige galt zu Beginn der Biathlon-Saison als aussichtsreichste deutsche Athletin, wurde dann aber durch einen Treppensturz und eine Corona-Infektion gebremst. In der Mixed-Staffel am Samstag fehlte Preuß noch. Außer ihr sind im Einzel noch die DSV-Läuferinnen Denise Herrmann, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz dabei. (ck)