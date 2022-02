„Fürchterliches“ Olympia: Eisschnelllauf-Star zieht heftigen Vergleich - „Das tat auch Hitler“

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Vergleicht Olympia-Gastgeber China mit dem Dritten Reich: Eisschnelllauf-Star Nils van der Poel © ZUMA Wire/Imago

Aufregung um Nils van der Poel. Der schwedische Eisschnellläufer hat nach der Rückkehr in die Heimat in einem Interview Gastgeber China mit Nazi-Deutschland verglichen.

Peking - Die Kritik an China als Gastgeberland der Olympischen Winterspiele war groß im Vorfeld. Die meisten Athleten hielten sich jedoch zurück. Nun, da sich die Spiele dem Ende zuneigen, ändert sich das - zumindest bei Eisschnelllauf-Star Nils van der Poel. Der Schwede hat nach seiner Rückkehr in die Heimat mit einem Interview für mächtig Aufsehen gesorgt. Derartige Kritik an China hatte zuvor noch kein anderer Athlet geäußert.

Olympia 2022 in Peking: Nils van der Poel zieht Parallelen zu Nazi-Deutschland

Der Olympiasieger über 5000 und 10000 Meter verglich im Gespräch mit Sportbladet das Großereignis im Reich der Mitte nämlich mit den vom Nationalsozialismus geprägten Olympischen Spielen von 1936: „Die Olympischen Spiele sind großartig, sie sind ein fantastisches Sportereignis, weil sie die Welt vereinen und weil die Nationen sich treffen. Aber das tat auch Hitler, bevor er Polen überfiel, und auch Russland, bevor es in die Ukraine einmarschierte.“ Harter Tobak!

Van der Poel liefert auch die Erklärung für den gewagten Vergleich: „Ich halte es für äußerst unverantwortlich, die Spiele einem Land zu geben, das die Menschenrechte so eklatant verletzt, wie es das chinesische Regime tut.“ Der 25-Jährige spielt damit auf die Unterdrückung von Uiguren und Tibetern in China an.

Olympia 2022: Nils van der Poel wählte Zeitpunkt der Kritik bewusst aus

Den Zeitpunkt seiner Kritik hat Van der Poel bewusst so gewählt: „Ich weiß nicht, ob es schlau gewesen wäre, vorher China zu kritisieren, wenn ich da erst noch hin muss.“ Auch wenn die Chinesen, die er getroffen habe „absolut fantastisch“ gewesen sein, fällt er ein eindeutiges Urteil über seine Zeit bei den Spielen: „Es war fürchterlich.“ Van der Poel erklärt zudem, noch mehr sagen zu können, unterlässt dies aber (vorerst) aus einem bestimmten Grund: „Wir haben ja schließlich noch einen Teil des Teams dort.“ (mbu)