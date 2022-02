Münchner Langläufer spaziert durch das Olympische Dorf - und wundert sich sofort

Von: Marius Epp

Teilen

Langläufer Lucas Bögl fällt bei seinem Rundgang über das Olympia-Gelände etwas auf. © Screenshot Instagram-Story/lucas.boegl

Die deutschen Olympioniken reisen in diesen Tagen nach China. Erste Olympia-Eindrücke liefert Langläufer Lucas Bögl - er ist beeindruckt, übt aber auch Kritik.

Peking - Viel hat die Welt noch nicht gesehen vom Olympia-Dorf im chinesischen Zhangjiakou rund 180 Kilometer nordwestlich von der Metropole Peking. Das ändert Lucas Bögl: Der Münchner Langläufer ist einer der ersten Deutschen, die sich von einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele melden.

Auf seinem Instagram-Kanal zeigt der DSV-Athlet gleich eine Reihe Bilder von seinem Spaziergang über das neu aus dem Boden gestampfte Wintersport-Gelände. In Zhangjiakou finden die Wettkämpfe im Langlauf, Skispringen, Biathlon, Nordische Kombination und Freestyle statt.

Olympia 2022 in Peking: Langläufer Lucas Bögl zeigt Olympisches Dorf

Dort wurde auch eines der drei Olympischen Dörfer errichtet, in dem 2700 Sportler und Betreuer wohnen. In Peking sind 2300 Personen untergebracht, in Yanqing 1400. Die Teilnehmer leben in einer Blase, es gelten strengste Hygienevorschriften - und trotzdem gab es in der ersten Woche bereits zahlreiche Corona-Fälle.

Bögl ist vom ersten Eindruck erstmal geplättet. „Was für eine gigantische Anlage“, betitelt er sein erstes Foto. Ein weiteres zeigt ihn bei seiner ersten Trainingseinheit auf der Langlaufstrecke mit seinen Kollegen. Der 31-Jährige zeigt auch seine Unterkunft, ein hellbraunes Haus. „Unser ‚dahoam‘ für drei Wochen“.

Olympia 2022 in Peking: DSV-Athlet Lucas Bögl kritisiert unnötige Fußgängerbrücke

Beeindruckt ist er von der Menge an Lichtmasten, die auf dem Gelände verteilt sind: „Wie viele Lichtmasten wollt ihr? Ja“, scherzt er. Ihm springt außerdem eine Fußgängerbrücke ins Auge, die es aus seiner Sicht nicht zwingend gebraucht hätte. „Extra eine 500 Meter lange Fußgängerbrücke.... Am Boden zu gehen, wäre auch zu einfach.“

Lucas Bögl kritisiert eine ausladende Fußgängerbrücke in Zhangjiakou. © Screenshot Instagram-Story/lucas.boegl

Er stimmt damit ein in die Kritik zahlreicher Sportler an den wohl kontroversesten Olympischen Winterspielen, die es je gab. Eine ARD-Reporterin schoss aus dem Flugzeug ein Foto vom Ski-Alpin-Zentrum - Schnee? Fehlanzeige. Felix Neureuther, der ebenfalls für die ARD als Experte mit von der Partie sein wird, erneuerte seine kritischen Worte.

Athleten wie Lucas Bögl wollen letztendlich aber schlicht ihren Lebenstraum Olympia verwirklichen und das tun, wofür sie angereist sind: Sport treiben und an Wettkämpfen teilnehmen. Immerhin: Die Langlaufstrecke findet Bögl „anstrengend, aber schön und harmonisch“. (epp)