Konkurrenz für Deutschland? Jamaika plant Olympia-Sensation - „Cool Runnings 2.0“ im Viererbob

Von: Christoph Klaucke

Der Viererbob von Jamaika in Calgary 1988 schrieb als „Cool Runnings“ Olympia-Geschichte. © Rüdiger Schrader/dpa

Jamaika plant eine Olympia-Sensation. Die neuen „Cool Runnings“ wollen im Viererbob aufs Podest rasen. Muss Deutschland gar um seine Vormachtstellung bangen?

Peking/Yanqing - Die Olympischen Winterspiele schreiben alle vier Jahre ihre ganz eigenen Wintersport-Märchen. Wie in Calgary 1988 geht bei Olympia in Peking ein Viererbob aus Jamaika ins Rennen. Damals raste der „Jambob“ in die Herzen der Wintersportfans und war später Inspiration für den Disney-Kultfilm „Cool Runnings“.

Favorit im Eiskanal in Yanqing ist allerdings - wie könnte es anders sein - der deutsche Bob von Ausnahmepilot Francesco „Franz“ Friedrich. Schon im Zweierbob räumte Deutschland alle drei Medaillen ab. Trotzdem hat sich das Olympia-Team aus Jamaika hohe Ziele gesteckt. Der Viererbob will aufs Podest rasen - wenn auch noch nicht in China.

Olympia-Sensation: Jamaikas „Cool Runnings“ wollen im Viererbob aufs Podest rasen

Chris Stokes hat einen Olympia-Traum. „2030“, sagt der jamaikanische Bob-Pionier, „wollen wir es mit einem unserer Schlitten auf das Podium schaffen.“ Dass dies für den karibischen Inselstaat eine riesige Herausforderung werden dürfte, weiß Stokes natürlich. Aber er weiß aus eigener Erfahrung auch, wie verrückt der Wintersport manchmal sein kann.

Als 1988 in Calgary das erste jamaikanische Bob-Team einen olympischen Eiskanal runterratterte, hockte Stokes ziemlich unverhofft mit im Schlitten. Eigentlich war er von seinem Bruder Dudley, dem Piloten, nur als Zuschauer nach Kanada eingeladen worden. Doch dann verletzte sich ein Mitglied der Crew. „Ich hatte Erfahrung im Sprint und saß am Montag zum ersten Mal in einem Bob“, erzählte Stokes in diesen Tagen am Rande der Olympia-Bahn in Yanqing im AFP-Interview. Am darauffolgenden Wochenende startete das Rennen.

Jamaika-Bob „Cool Runnings 2.0“: Erstes Olympia-Rennen seit 24 Jahren

Am Samstag geht in Yanqing erstmals seit 24 Jahren wieder ein jamaikanischer Viererbob in ein olympisches Rennen. Chris Stokes, heute 58, hat als jahrelanger Präsident des nationalen Verbandes daran einen großen Anteil. Unter seiner Führung qualifizierte sich Jamaika für insgesamt drei Bobwettbewerbe in China - und er hat große Hoffnungen für die Zukunft.

„Beim Bobsport geht es vor allem um Geschwindigkeit, Kraft und Hand-Augen-Koordination - darin sind wir gut“, sagt er. Fehlendes Geld sei aber ein Problem, „denn die Zeit auf dem Eis ist teuer und für uns schwer zu bekommen, das ist die eigentliche Hürde“.

So war bereits 2014 in Sotschi das Olympia-Comeback eines jamaikanischen Bobs nach zwölf Jahren nur möglich, weil unter anderem Fans auf der ganzen Welt in letzter Sekunde Geld gesammelt hatten. Mittlerweile gebe es, sagt Stokes, „eine professionelle Organisation, um die Marke zu verwalten und Einnahmen zu erzielen“.

Olympia-Traum: Karibik-Insel Jamaika plant den großen Coup im Eiskanal

Es sei ein Unterschied von „Tag und Nacht“ zwischen den damaligen „Cool Runnings“-Verhältnissen und heute. So existiert etwa anders als früher ein professioneller Trainingsstützpunkt in den USA, die 1988er-Crew habe dagegen eher auf „unübliche“ Dinge zur Vorbereitung setzen müssen, so Stokes.

Allerdings: Von der Weltspitze ist Jamaika noch immer weit entfernt. Jazmine Fenlator-Victorian belegte auf der Olympia-Bahn im Monobob der Frauen den vorletzten Platz. Shanwayne Stephens wurde im Zweier der Männer Letzter. Auch im Vierer geht das Team um Pilot Stephens nur als krasser Außenseiter an den Start. Stokes‘ Traum - er hat gerade erst begonnen. (ck/sid) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier im Zeitplan)