Ski-Freestylerin aus Bayern gratuliert Oma zum Geburtstag - doch die bekommt‘s gar nicht mit

Von: Christoph Klaucke

Die Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger gratuliert bei Olympia ihrer Oma zum Geburtstag. © Angelika Warmuth/dpa

Aliah Delia Eichinger stürzt im Slopestyle-Wettbewerb. Später gratuliert die Ski-Freestylerin ihrer Oma zum Geburtstag - doch die ist beim Kaffeekränzchen.

Zhangjiakou - Olympia schreibt immer wieder diese schönen Geschichten auch abseits des Wintersports. Oft liegen Trauer und Jubel eng beieinander. Am Ende ergibt aber doch alles irgendwie einen Sinn. Einen versöhnlichen Abschluss bei den Olympischen Winterspielen in Peking hatte nun die Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger.

Gerade war die 20-Jährige noch mit dem Gesicht im Schnee gelandet, doch kurze Zeit später war sie plötzlich wieder bester Laune. Eichinger nutzte nach ihrem Sturz und einem erfolgreichen zweiten Lauf im Slopestyle-Wettbewerb die große Bühne, um ihrer Oma in der Heimat zum Geburtstag zu gratulieren.

Olympia: Deutsche Ski-Freestylerin gratuliert nach Sturz ihrer Oma zum Geburtstag

Nachdem Eichinger immerhin den zweiten Run ohne Sturz absolviert hatte, hielt sie unvermittelt und mit einem Lächeln einen kleinen Zettel in die Kameras: „Alles Gute zum Geburtstag, Oma“, stand darauf fein säuberlich in Druckbuchstaben geschrieben.

Die Oma der Ski-Freestylerin dürfte das beruhigt haben, denn die Enkelin war zuvor in ihrem ersten Lauf auf dem Slopestyle-Kurs noch übel gestürzt. Aber: Es war nur ein kurzer Schock. Die aus St. Oswald im Bayerischen Wald stammende Eichinger rappelte sich auf und brachte den zweiten Lauf sicher ins Ziel. Die Verwandtschaft in der Heimat atmete auf. „Die sind da Schlimmeres gewohnt“, sagte Eichinger lachend.

„Ich wollte ihr nicht nach einem Sturz gratulieren.“

Olympia: Ski-Freestylerin aus Bayern gratuliert Oma zum Geburtstag - doch die ist beim Kaffeekränzchen

Dass der Glückwunsch für die Großmutter den Weg ins Weltbild fand, war gar nicht so einfach gewesen: Wegen des Schneefalls am Sonntag wurde die Qualifikation auf Montag verschoben - also auf den Geburtstag. Und dann musste die Enkelin Nervenstärke beweisen. „Ich wollte ihr nicht nach einem Sturz gratulieren“, verriet Eichinger, „also musste ich den zweiten Run einfach stehen.“

Und die Oma, erfuhr Eichinger im Nachhinein, hatte die Glückwünsche mitbekommen. Selbst reden konnte Eichinger, die am Ende des Wettbewerbs Rang 17 belegte, mit ihr nicht - die Oma war ohne Handy zum Kaffeekränzchen gegangen. „Ich habe aber von der Mama gehört, dass sie sich mega gefreut hat, sie kann gar nicht glauben, dass sie jetzt ein Thema ist“, berichtete Eichinger. Vor lauter Aufregung vergaß Eichinger freilich für kurze Zeit, wie alt die Oma nun ist. "Ganz schön jung", sagte sie. Später fiel es ihr ein: 58, um genau zu sein. (ck/sid) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier im Zeitplan)