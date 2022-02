Olympia: Skispringen heute live - Gelingt DSV-Adlern Wiedergutmachung?

Von: Marco Blanco-Ucles

Teilen

Bester Deutscher in der Qualifikation: Auf Markus Eisenbichler ruhen die deutschen Hoffnungen. © AFLOSPORT/Imago

Nach dem schwachen Abschneiden auf der Normalschanze wollen die DSV-Adler nun auf der großen Anlage für Furore sorgen. Die Entscheidung hier im Live-Ticker.

Zhangjiakou - Bis auf die Silbermedaille von Katharina Althaus lief es bei den Olympischen Winterspielen bislang überhaupt nicht rund - erst recht nicht bei den Männern. Ein enttäuschender Karl Geiger auf Rang 15 sowie das Ausscheiden von Markus Eisenbichler sorgten für hängende Köpfe bei den DSV-Adlern. Da kommt der Wechsel auf die Großschanze gerade recht. Heute steht dort der Einzelwettkampf auf dem Programm.

Olympia in Peking: Skispringen im Live-Ticker - Paschke ersetzt Leyhe im DSV-Aufgebot

Eisenbichler und Geiger, der gestern seinen 29. Geburtstag feierte, halten die deutsche Fahne seit Jahren hoch - besonders bei Großereignissen. Doch von den beiden deutschen Alphatieren muss deutlich mehr kommen als zuletzt. Neben Geiger und Eisenbichler berief Bundestrainer Stefan Horngacher noch Constantin Schmid - auf der Normalschanze als Elfter bester Deutscher - und Pius Paschke für den Wettkampf auf der Großschanze. Paschke verdrängt damit Stephan Leyhe aus dem Aufgebot.

Ich bin auf dem richtigen Weg. Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß.

Der Gewinner der Qualifikation am Freitag hieß aus deutscher Sicht ganz klar Markus Eisenbichler. Der zuletzt etwas verstimmte Siegsdorfer zeigte was in ihm steckt - Rang sechs, bester Deutscher. Dementsprechend erleichtert zeigte sich Eisenbichler im ARD-Interview: „Ich bin auf dem richtigen Weg. Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß.“ Karl Geiger auf Platz zwölf sucht nach wie vor nach dem richtigen Mittel, die Schanze zu entschlüsseln. Im Vergleich zu den Trainingsdurchgängen zeigte sich der Oberstdorfer jedoch extrem verbessert. (mbu)